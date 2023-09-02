Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:2).

– В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность.

На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч.

Второй тайм складывался совсем по‑другому, у нас были моменты, шансы, мы вернулись игру. В конце – опять ошибка, пенальти, сложная ситуация. Команда пыталась вернуться в игру, но получалось у нас уже не так много.

– В чем была ваша ошибка?

– Я тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность.

После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам, – сказал главный тренер « » после матча 7-го тура Мир РПЛ.

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