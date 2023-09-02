Абаскаль о 0:2 с «Краснодаром»: «Это моя ошибка, моя ответственность. «Спартак» во 2-м тайме вернулся в игру, было больше моментов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:2).

– В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность.

На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч.

Второй тайм складывался совсем по‑другому, у нас были моменты, шансы, мы вернулись игру. В конце – опять ошибка, пенальти, сложная ситуация. Команда пыталась вернуться в игру, но получалось у нас уже не так много.

– В чем была ваша ошибка?

– Я тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность.

После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам, – сказал главный тренер «Спартака» после матча 7-го тура Мир РПЛ.

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112 комментариев

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Updated
Плохо , что болельщики ещё при объявлении состава поняли, что он ошибочный, а тренер это осознал только по ходу матча.
+97
-5
+92
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Mihail0910
Ну это отставка, рыжий. Собирайся и давай домой, а по пути Денисова в Лилль выкинь из самолета, чтоб два раза туда-сюда не летать.
+91
-19
+72
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rbh2010
Пусть работает до конца контракта. Мост как раз доучится
+67
-2
+65
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fil_spb
"Равная игра"

Я же говорил что Абаскаль не подведет и выдаст что-то малоадекватное. Какая равная игра? Краснодар к 3 голу был гораздо ближе чем вы к очкам в этом матче.
+19
-1
+18
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Eugene88
Давно не помню настолько быстрого наказания за ошибки. Денисова возили мордой в газон весь матч. Нет реакции - получай. Но у рыжего свой мир какойто, там умяров, дуарте и джикия топари 😂
+18
0
+18
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Artem Piatkov
Как же равная, если проиграли 0:2 вчистую?
+23
-6
+17
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костянчик1918
Ответ Артем Тарасов
Долго это будет продолжаться?
По кругу ) цикл за циклом ))
+19
-3
+16
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Юрий Богодаев
Ответ Mihail0910
Ну это отставка, рыжий. Собирайся и давай домой, а по пути Денисова в Лилль выкинь из самолета, чтоб два раза туда-сюда не летать.
Я думаю после матча с Динамо Вы примерно такой же коммент писали))
+19
-5
+14
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Артём Амирджанян
Гильермо, оставайся в Спартаке на долго)
+20
-8
+12
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К.Б.Олег Р.
Ответ Mihail0910
Ну это отставка, рыжий. Собирайся и давай домой, а по пути Денисова в Лилль выкинь из самолета, чтоб два раза туда-сюда не летать.
Давно пора,экспериментатор херов,только слепой уже не видит,и хватит выдавать авансы,скоро на 16 будем.Пора....
+15
-5
+10
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Игорян Суровый
Ответ Updated
Плохо , что болельщики ещё при объявлении состава поняли, что он ошибочный, а тренер это осознал только по ходу матча.
это то и мягко говоря настораживает
+9
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Артем Тарасов
Долго это будет продолжаться?
+9
-1
+8
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King_X
При всей симпатии, ряд решений вообще непонятны
В кубке Пруцев сияет, в чемпионате ни одного выхода в старте
Это как?

P. S. Но все равно то, как тут спартачи неделю его возносят, неделю увольняют - позор
+5
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Spymeat
Динамо здорово нам нагадило, не выйдя на первый тайм в кубке. Лишь отсрочили неизбежное увольнение Абаскаля.
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-1
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Eugene88
Ответ Юрий Богодаев
Умный? Ну и кого вместо Денисова он должен был выпустить?
Хлучевича. Перейти на игру в 3цз и отправить туда зиньковского. Да что угодно сделать) но был выбран путь бездействия и последовало наказание. Справедливость восторжествовала, это приятно всегда
+5
0
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Аморалинни
Большой ошибкой было нанимать Абаскаля
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Оригинальный Ник
Пусть ему запретят отвечать на вопросы прессы, уже голова болит. Я догадывался, что все рыжие — клоуны, но чтоб настолько...
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Молодец рыжий. Продолжай. Дайте Абаскалю поработать. Он должен вывести спартачек в ФНЛ.
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Никита Чернышов
Абаскаль, выстояляет стартовый состав на угад по-моему, нету стабильности, футболисты не смогут нормально сыграится, потому что каждый матч, он что то новое вытворит, всё раскусили Спартак ещё после 3 тура, всё поняли как против него играть, у нас нет вариативности, и гибкости, в этом проблема
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Leon9
Имея Денисова,Дуартэ и Умярова Спартак может быть уверен в голе в свои ворота,при том без помощи игроков другой команды.Плюс Абаскаль который этих игроков ставит в состав....
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верталёт
Рыжий даун😠
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Олег Ивакин
Джикия в очередной раз бросился не к мячу, и не страховать партнера, а к воротам, чтобы совершить очередной "подвиг" --вынести мяч из пустых ворот.
Ну и Денисов в очередной раз показал свою деревянность.
Привёз 1,5 гола.
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Femida_win
Теперь очевидно, что Абаскаль не даст результат! Надо Карреру фартового возвращать!
+4
-1
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lemming
Ответ Mihail0910
Ну это отставка, рыжий. Собирайся и давай домой, а по пути Денисова в Лилль выкинь из самолета, чтоб два раза туда-сюда не летать.
Так он этого планомерно и добивается)
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Никитос Полунин
Ответ Mihail0910
Ну это отставка, рыжий. Собирайся и давай домой, а по пути Денисова в Лилль выкинь из самолета, чтоб два раза туда-сюда не летать.
ещё Татарина пусть захватит и индейца
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