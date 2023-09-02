Абаскаль о 0:2 с «Краснодаром»: «Это моя ошибка, моя ответственность. «Спартак» во 2-м тайме вернулся в игру, было больше моментов»
Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:2).
– В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность.
На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч.
Второй тайм складывался совсем по‑другому, у нас были моменты, шансы, мы вернулись игру. В конце – опять ошибка, пенальти, сложная ситуация. Команда пыталась вернуться в игру, но получалось у нас уже не так много.
– В чем была ваша ошибка?
– Я тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность.
После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам, – сказал главный тренер «Спартака» после матча 7-го тура Мир РПЛ.
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Я же говорил что Абаскаль не подведет и выдаст что-то малоадекватное. Какая равная игра? Краснодар к 3 голу был гораздо ближе чем вы к очкам в этом матче.
В кубке Пруцев сияет, в чемпионате ни одного выхода в старте
Это как?
P. S. Но все равно то, как тут спартачи неделю его возносят, неделю увольняют - позор
Ну и Денисов в очередной раз показал свою деревянность.
Привёз 1,5 гола.