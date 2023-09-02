Черников о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» мог забивать 3-4 гола»
Александр Черников назвал закономерной победу «Краснодара» над «Спартаком».
«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в матче 7-го тура Мир РПЛ.
«Эмоции положительные. Огромная благодарность болельщикам, сумасшедшая атмосфера, полный стадион.
Мы на сто процентов заслужили эту победу, могли забивать 3-4 гола. У соперника тоже были моменты, но в целом наша победа закономерна.
Думаю, тренер доволен. Мы начали второй тайм более агрессивно, начали лучше проводить атаки.
До матча решили, что [пенальти] будет бить Сперцян. После неудачи в прошлом матче он реабилитировался и забил важный мяч.
Мы помнили поражение от «Спартака» в Кубке. Хотелось реабилитироваться, показать красивый футбол и победить», – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.
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Тогда я у некоторых спрашивал «а как же Краснодар, ведь у них столько же очков» и мне прилетело в ответ «мы ж их в Кубке обыграли - они нам не соперники»
Даже интересно как у тех самоуверенных болельщиков дела )
Видимо, пора прощаться, но это конечно не от меня зависит, но Абаскаль не тянет совсем