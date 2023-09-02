Черников о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» мог забивать 3-4 гола»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Александр Черников Футбол

Александр Черников назвал закономерной победу «Краснодара» над «Спартаком».

«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Эмоции положительные. Огромная благодарность болельщикам, сумасшедшая атмосфера, полный стадион.

Мы на сто процентов заслужили эту победу, могли забивать 3-4 гола. У соперника тоже были моменты, но в целом наша победа закономерна.

Думаю, тренер доволен. Мы начали второй тайм более агрессивно, начали лучше проводить атаки.

До матча решили, что [пенальти] будет бить Сперцян. После неудачи в прошлом матче он реабилитировался и забил важный мяч.

Мы помнили поражение от «Спартака» в Кубке. Хотелось реабилитироваться, показать красивый футбол и победить», – сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

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35 комментариев

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Кирилл
Прекрасно помню, как после третьего тура, когда у Краснодара и Спартака было одинаково очков, то некоторые болельщики Спартака себя считали уже главными претендентами на чемпионство )
Тогда я у некоторых спрашивал «а как же Краснодар, ведь у них столько же очков» и мне прилетело в ответ «мы ж их в Кубке обыграли - они нам не соперники»

Даже интересно как у тех самоуверенных болельщиков дела )
+51
-12
+39
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nkfrv10
Кордоба и Кривцов действительно не реализовали шикарные шансы на гол. Кордоба зверь! Игра спиной к воротам шикарна
+21
-1
+20
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Che подкаст
Краснодар наладил игру в защите. с атакой никогда проблем не было. ждём зенит и тогда будет понятно, на что рассчитывать быкам
+19
-2
+17
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Ujin36
так ни кто и не спорит, спасибо что 2 вкатили, а то могли бы и трешечку положить
+16
-3
+13
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Фёдор Костяшкин
Черникову конечно в Европу нужно ехать, классный игрок
+9
-2
+7
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Ujin36
Ответ uyjv
Да и больше могли.
100%, с такой защитой как у нас, это норма
+6
-2
+4
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Mihail0910
Краснодар с заслуженной победой, отвозили нас сегодня рылом по газону без особых усилий
+6
-2
+4
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Древний спартач
Ответ Олег Жданов
фан Краснодара.. Да! были опасения.. лёгкие..! То как укатал Спартак за 20ть минут Динамо.. -впечатлило! А оказалось с самого начала матча что Спартак.. просто опасается.. И не зря. Не помню кто сказал.. "Хочешь выиграть матч.. -Купи атаку! Хочешь выиграть титул.. -построй защиту!!! "И-вот.. Ивич-умница! Это он и выиграл и построил защиту! Я многие годы удивлялся защите быков.. Сергей Николаевич многие годы мечтал про супер нападение.. !. А оказалось -надо было найти просто супер защитников и толкового коуча!!И -поехало!!! Да.. всё не просто впереди, но я как фан уже НЕ ищу валидол при виде атаки на ворота любого противника Краснодара!!
Ух , как вас понесло ! Не уподобляйтесь некоторым сопливым болельщикам Спартака , а то больно падать с небес будет .
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Леонид Романов
Ответ 7s6jnzxdnn
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А это другое😅
+2
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uyjv
Ответ Ujin36
так ни кто и не спорит, спасибо что 2 вкатили, а то могли бы и трешечку положить
Да и больше могли.
+7
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+2
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Лурц
Да Сашка, реально заслужили эту победу. Не зря я голос сорвал 💪
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Олег Жданов
фан Краснодара.. Да! были опасения.. лёгкие..! То как укатал Спартак за 20ть минут Динамо.. -впечатлило! А оказалось с самого начала матча что Спартак.. просто опасается.. И не зря. Не помню кто сказал.. "Хочешь выиграть матч.. -Купи атаку! Хочешь выиграть титул.. -построй защиту!!! "И-вот.. Ивич-умница! Это он и выиграл и построил защиту! Я многие годы удивлялся защите быков.. Сергей Николаевич многие годы мечтал про супер нападение.. !. А оказалось -надо было найти просто супер защитников и толкового коуча!!И -поехало!!! Да.. всё не просто впереди, но я как фан уже НЕ ищу валидол при виде атаки на ворота любого противника Краснодара!!
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-3
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КБ Сергей
Да, заслужили победу краснодарцы. Абаскаль, к сожалению, здорово им в этом помог.
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Айнур Гайсин
Лучшая атака России не может в первом тайме создать даже момент, игры позиционной нет, играют просто на индивидуальных действиях, в прошлом году Промес был сильно мотивирован, поэтому и игра шла, но от тренера нет никаких идей, каждый матч проваливаем по игре, даже с Рубином и Балтикой было чувство, что пропустим первыми
Видимо, пора прощаться, но это конечно не от меня зависит, но Абаскаль не тянет совсем
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Огюст
Краснодар ,как хозяин поля подарил Спартаку заслуженный им сухарь !
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-2
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Che подкаст
на счёт Спартака - многие уже хают Джикию и превозносят Бабича . Я как совсем не фанат Спартака , скажу, не торопитесь хоронить одного и петь дифирамбы другому
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Дмитрий Тихонов
Мог бы, но с реализацией конечно есть проблемы и они никуда не исчезли, увы...
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Вячеслав Припузов
Краснодар чемпион!
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Вася Кукин
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Ответ Ujin36
так ни кто и не спорит, спасибо что 2 вкатили, а то могли бы и трешечку положить
А что же не вкатили .
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Древний спартач
Ответ Кирилл
Прекрасно помню, как после третьего тура, когда у Краснодара и Спартака было одинаково очков, то некоторые болельщики Спартака себя считали уже главными претендентами на чемпионство ) Тогда я у некоторых спрашивал «а как же Краснодар, ведь у них столько же очков» и мне прилетело в ответ «мы ж их в Кубке обыграли - они нам не соперники» Даже интересно как у тех самоуверенных болельщиков дела )
Вы поменьше в детском саду свои опросы проводите .
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Rafael Yukhananov
Ответ Кирилл
Прекрасно помню, как после третьего тура, когда у Краснодара и Спартака было одинаково очков, то некоторые болельщики Спартака себя считали уже главными претендентами на чемпионство ) Тогда я у некоторых спрашивал «а как же Краснодар, ведь у них столько же очков» и мне прилетело в ответ «мы ж их в Кубке обыграли - они нам не соперники» Даже интересно как у тех самоуверенных болельщиков дела )
У болельщиков дела нормально.А цыплят по осени считают.
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Teodrakis
Ответ Фёдор Костяшкин
Черникову конечно в Европу нужно ехать, классный игрок
Краснодар не Динамо, будет биться за 30 лямов как бык
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Che подкаст
Ответ Rafael Yukhananov
Максимум на шестое место. На Урал посмотрите
это про Спартак ?)
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hulk&boloto
Этот Краснодар реальный?
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