Черников о 2:0 со «Спартаком»: «Краснодар» мог забивать 3-4 гола»

Александр Черников назвал закономерной победу «Краснодара» над «Спартаком».

«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в матче 7-го тура Мир .

«Эмоции положительные. Огромная благодарность болельщикам, сумасшедшая атмосфера, полный стадион.

Мы на сто процентов заслужили эту победу, могли забивать 3-4 гола. У соперника тоже были моменты, но в целом наша победа закономерна.

Думаю, тренер доволен. Мы начали второй тайм более агрессивно, начали лучше проводить атаки.

До матча решили, что [пенальти] будет бить Сперцян. После неудачи в прошлом матче он реабилитировался и забил важный мяч.

Мы помнили поражение от « » в Кубке. Хотелось реабилитироваться, показать красивый футбол и победить», – сказал полузащитник « » .

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