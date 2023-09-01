«Бавария» пытается перехватить Канселу у «Барсы». Мюнхенцы просят о новой аренде (Флориан Плеттенберг)

«Бавария» пытается перехватить Жоау Канселу у «Барселоны».

« » в последний день трансферного окна обратилась к « » с предложением о новой аренде 29-летнего флангового защитника сборной , сообщают журналисты Флориан Плеттенберг и Тони Хуанмарти.

Утверждается, что « » близка к аренде с правом выкупа, у нее есть устная договоренность с португальцем, но футболист еще не прошел медосмотр, и на данном этапе «Барса» не может оформить сделку.

Однако Фабрицио Романо заявляет, что у Канселу не было никаких контактов, звонков и переговоров с другими клубами. Он будет играть за каталонцев.

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии». Его статистика – здесь.

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