«Бавария» пытается перехватить Канселу у «Барсы». Мюнхенцы просят о новой аренде (Флориан Плеттенберг)
«Бавария» пытается перехватить Жоау Канселу у «Барселоны».
«Бавария» в последний день трансферного окна обратилась к «Манчестер Сити» с предложением о новой аренде 29-летнего флангового защитника сборной Португалии, сообщают журналисты Флориан Плеттенберг и Тони Хуанмарти.
Утверждается, что «Барселона» близка к аренде Жоау с правом выкупа, у нее есть устная договоренность с португальцем, но футболист еще не прошел медосмотр, и на данном этапе «Барса» не может оформить сделку.
Однако Фабрицио Романо заявляет, что у Канселу не было никаких контактов, звонков и переговоров с другими клубами. Он будет играть за каталонцев.
Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии». Его статистика – здесь.
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Источники в Ла Лиге подтверждают, что они дали добро на подписание португальцев.