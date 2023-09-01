«Бавария» пытается перехватить Канселу у «Барсы». Мюнхенцы просят о новой аренде (Флориан Плеттенберг)

Теги Бавария Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» пытается перехватить Жоау Канселу у «Барселоны».

«Бавария» в последний день трансферного окна обратилась к «Манчестер Сити» с предложением о новой аренде 29-летнего флангового защитника сборной Португалии, сообщают журналисты Флориан Плеттенберг и Тони Хуанмарти.

Утверждается, что «Барселона» близка к аренде Жоау с правом выкупа, у нее есть устная договоренность с португальцем, но футболист еще не прошел медосмотр, и на данном этапе «Барса» не может оформить сделку.

Однако Фабрицио Романо заявляет, что у Канселу не было никаких контактов, звонков и переговоров с другими клубами. Он будет играть за каталонцев.

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии». Его статистика – здесь.

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85 комментариев

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Harryck
Ответ GuruFutbola
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Дождался жеребьевки, где друг на друга наконец к счастью для вас не могли попасть и теперь сразу разговорился)
+85
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Рэд Уайт
🚨✅ Жерар Ромеро (🌕): Жоау Канселу и Жоау Феликс должны быть подписаны, если только не произойдет радикального поворота, которого никто не ожидает.

Источники в Ла Лиге подтверждают, что они дали добро на подписание португальцев.
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артмаст
ну Спортс как обычно. фабрицио опять подтвердил что канселу - игрок Барселоны.
+39
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Surviving
Отпустить а потом перехватить) Бред спортс, давай громче заголовок🤦
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Harryck
Ответ Galym Muratuly
кого именно? Кроме Эрнандеса в Псж за 40 млн и Забитцера за 20 другому немецкому клубу не помню кому не продавали
Мане за 30, Гравенберха за 40 +, Забитцера за 20, Павара за 30 и Эрнандеса за 50. Итого около 170 как раз. Потенциальные покупки в районе 220 если купят опорника из "Фулхема" - итого где то - 50 будет.
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khavazhi Yr96
Ответ артмаст
ну Спортс как обычно. фабрицио опять подтвердил что канселу - игрок Барселоны.
У Спортс наверное пинг под сотку, всегда опаздывают с новостями
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Surviving
Ответ GuruFutbola
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Как Дисней?) Который открыто критикует уже вашу лол-лигу.
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Валентин Волков
Довольно глупая идея отдавать кого-то в аренду Баварии, хрен они кого выкупят. Это имеет смысл, если есть надежда, что он заиграет, и его кто-то другой потом купит, но в данном случае они уже попробовали, так что второй раз это делать зачем?
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& Co1366
Верю Фабрицио Романо, что Канселу будет в Барсе!
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Surviving
Ответ GuruFutbola
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Вот для таких как ты такие заголовки)
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vova123456
Ответ Harryck
Дождался жеребьевки, где друг на друга наконец к счастью для вас не могли попасть и теперь сразу разговорился)
Не у всех такой интелект как у тебя) Так что все уже знали что Барса и Бавария не могут попасть друг на друга ещё с мая, а не как ты, только после жеребьёвки)
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Harryck
Ответ Валентин Волков
Довольно глупая идея отдавать кого-то в аренду Баварии, хрен они кого выкупят. Это имеет смысл, если есть надежда, что он заиграет, и его кто-то другой потом купит, но в данном случае они уже попробовали, так что второй раз это делать зачем?
То ли дело "Барселона", которая даже не может арендованного игрока зарегистрировать.
+15
-11
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MESSIya
Разгон агента
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андрей кольцов
Ответ Surviving
Отпустить а потом перехватить) Бред спортс, давай громче заголовок🤦
Бавария попытается перехватить Кансело у Барселоны. Лапорта готов задействовать новый рычаг
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Galym Muratuly
Ответ Surviving
Бавария продала игроков на 173млн
кого именно? Кроме Эрнандеса в Псж за 40 млн и Забитцера за 20 другому немецкому клубу не помню кому не продавали
+4
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Surviving
Ответ GuruFutbola
А че ты вводишь людей в заблуждение
🤦
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a.sh.s.
не только Канселу переходит в Барсу там уже Феликс тоже переходит в Барсу, спортц, вы походу в глухом нокауте.
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Harryck
Ну это конечно смешно будет) Но в целом игрок топовый, мне довольно понравился в прошлом сезоне, тем более ему уже не привыкать и сейчас в более созревший проект он может прийти, чем в прошлом году.
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Серж Ск
Канселу и Феликс уже в Барсе, Бавария пусть утрется.
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Вячеслав Новиков
Фиг вам, у вас был шанс урвать топоря, теперь сидите
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Рэд Уайт
❗️Фабрицио Романо | Жоау Канселу никогда не отвечал на звонки из других клубов. Для него это был только «Барселона» и ничего больше.
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Stanislav Cherchesov
Ответ Harryck
То ли дело "Барселона", которая даже не может арендованного игрока зарегистрировать.
Там Лапорта своим рычагом даёт гарантии)
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Surviving
Ответ GuruFutbola
И как он смеется над лол лигой?
Я не говорил смеётся, отстань.
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Газонокосильщик Хави
Ответ GuruFutbola
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Не писяй. Ты пропадал после каждого матча барсы и баварии. Тебя и барсаманию пол сайта искала
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AnMe
Ответ Harryck
То ли дело "Барселона", которая даже не может арендованного игрока зарегистрировать.
Барса всех зарегистрировала, хватит кушать тут всю желтуху.
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