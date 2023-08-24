«Барселона» арендует Канселу у «Сити» без права выкупа. Сделка состоится, как только каталонцы получат деньги для регистрации защитника

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Барселона» и «Манчестер Сити» не обсуждали выкуп Жоау Канселу.

Сообщалось, что Канселу присоединится к «Барселоне» на правах аренды с опцией обязательного выкупа, если каталонцы попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/24.

По информации Marca, аренда Канселу в «Барселону» не будет предусматривать право выкупа. Руководство каталонского клуба предпочитает определиться с будущим португальца по окончании аренды самостоятельно. Таким образом, в случае, если Канселу решат оставить в «Барселоне» по окончании аренды, клуб вновь будет вести переговоры с «Манчестер Сити».

Отмечается, что завершение трансфера Канселу откладывается из-за финансовых проблем «Барселоны». Клуб по-прежнему не получил часть денег после активации одного из рычагов – эта сумма позволила бы зарегистрировать Канселу в Ла Лиге. Ожидается, что сделка будет закрыта не раньше следующей недели.

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику 29-летнего защитника можно изучить здесь.

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23 комментария

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
ну для Барсы это великолепный вариант
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Сергей Лапостер
Отличное усиление
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Budabuda
в Барсе наконец то появился правый защитник спустя десятилетия
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Леван Мкртчян
Ответ Пикачу82
Барселона мне стала напоминать один народец с восточной Европы, как побирушки по всему миру! Дайте грошей...)))
Внатуре Пикачу какой-то...
Барса деньги получает за продажу активов которые принадлежат ей лично , а не получает их из воздуха.

Заканчивайте озвучивать свое хобби с побирушками, проецируя его на других
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Усатая Козляра
Ответ Inside 88 LW
Очень странно что не прописали сумму... У Канселу вроде как контракт с МС закончится в следующем сезоне - решили свободным агентом взять? Больше верится в новость что выкуп будет 25 млн. Ну посмотрим - ПрЗ Барсе очень необходим.
у Канселу контракт до 27 го
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instasamka
Ответ DolJun
могли бы и включать опцию выкупа, у фк мем все равно не нашлось бы лишних 60 лямов чтобы выкупить)
Ничего продадут Марко Алонсо в Челси за миллионов 30 и найдутся деньги!
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Стахович
Ответ instasamka
Хейтеры Ноют про рычаги, Барса продолжает подписывать всех кого хочет Хави!
Бернарду)
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instasamka
Хейтеры Ноют про рычаги, Барса продолжает подписывать всех кого хочет Хави!
+4
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Алексей Ненахов
Ответ instasamka
Хейтеры Ноют про рычаги, Барса продолжает подписывать всех кого хочет Хави!
Месси
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Penguin87
Все ругают Лапорту, но он реально хорош. Не просто так он поднял команду, когда пришел в 2003 году
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Inside 88 LW
Ответ Усатая Козляра
у Канселу контракт до 27 го
О, спасиб не знал.
Тогда все складывается.
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DolJun
Ответ Overkiller
Одни берут чемпионство в ЛЛ, другие проср.ли миллиарды и чамкают под лавкой, еле спасшись от вылета. Утекай.
из чемпионата испанской водокачки уже таланты даже в саудовскую аравию разбегаются, но местные кулес чтят))
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DolJun
Ответ Стахович
Бернарду)
это другое!
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