«Барселона» арендует Канселу у «Сити» без права выкупа. Сделка состоится, как только каталонцы получат деньги для регистрации защитника
«Барселона» и «Манчестер Сити» не обсуждали выкуп Жоау Канселу.
Сообщалось, что Канселу присоединится к «Барселоне» на правах аренды с опцией обязательного выкупа, если каталонцы попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/24.
По информации Marca, аренда Канселу в «Барселону» не будет предусматривать право выкупа. Руководство каталонского клуба предпочитает определиться с будущим португальца по окончании аренды самостоятельно. Таким образом, в случае, если Канселу решат оставить в «Барселоне» по окончании аренды, клуб вновь будет вести переговоры с «Манчестер Сити».
Отмечается, что завершение трансфера Канселу откладывается из-за финансовых проблем «Барселоны». Клуб по-прежнему не получил часть денег после активации одного из рычагов – эта сумма позволила бы зарегистрировать Канселу в Ла Лиге. Ожидается, что сделка будет закрыта не раньше следующей недели.
Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику 29-летнего защитника можно изучить здесь.
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Барса деньги получает за продажу активов которые принадлежат ей лично , а не получает их из воздуха.
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Тогда все складывается.