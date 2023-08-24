«Барселона» арендует Канселу у «Сити» без права выкупа. Сделка состоится, как только каталонцы получат деньги для регистрации защитника

«Барселона» и «Манчестер Сити» не обсуждали выкуп Жоау Канселу.

Сообщалось, что Канселу присоединится к «Барселоне» на правах аренды с опцией обязательного выкупа, если каталонцы попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/24.

По информации Marca, аренда Канселу в «Барселону» не будет предусматривать право выкупа. Руководство каталонского клуба предпочитает определиться с будущим португальца по окончании аренды самостоятельно. Таким образом, в случае, если решат оставить в «Барселоне» по окончании аренды, клуб вновь будет вести переговоры с « ».

Отмечается, что завершение трансфера Канселу откладывается из-за финансовых проблем «Барселоны». Клуб по-прежнему не получил часть денег после активации одного из рычагов – эта сумма позволила бы зарегистрировать Канселу в . Ожидается, что сделка будет закрыта не раньше следующей недели.

Вторую часть прошлого сезона Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, но мюнхенцы не воспользовались правом выкупа за 70 млн евро. Статистику 29-летнего защитника можно изучить здесь.

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