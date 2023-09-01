«Барса» и «Атлетико» договорились об аренде Феликса, сделка по Канселу тоже близка. Лапорта поручился личными средствами, чтобы не зависеть от рычага

Теги Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

«Барселона» близка к трансферам Жоау Феликса и Жоау Канселу.

По информации Marca, каталонцы согласовали с «Атлетико» переход 23-летнего полузащитника на правах аренды.

Португалец уже не тренируется с мадридцами, а «Барса» получила гарантии того, что не нарушит правила финансового фэйр-плей этой сделкой.

Как сообщает Diario Sport, договоренность с «Манчестер Сити» о трансфере Жоау Канселу тоже близка. Речь будет идти об аренде на сезон без права выкупа с повторными переговорами в 2024 году о переходе игрока на постоянной основе.

Оба футболиста сборной Португалии согласовали контракты с «Барселоной», Канселу пойдет на существенное снижение зарплаты, вплоть до 20%.

Ранее сообщалось, что «Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от одного из своих финансовых рычагов вовремя или не продаст кого-то. Однако президент сине-гранатовых Жоан Лапорта поручился личными средствами. И после этого сделки стали возможны и будут одобрены Ла Лигой.

Подробная статистика выступлений Феликса доступна здесь, а Канселу – тут.

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99 комментариев

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Artem Piatkov
Поручился личным рычагом
+192
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Леван Мкртчян
Ответ Стахович
Фанаты барселоны теперь болеют за сборную Португалии?
Фанаты Барселоны болеют за Барселону
+139
-23
+116
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marshalericsson1357
Лапорта, конечно, популист, но свои деньги вкинул, хоть и не обязан! Похвально
+54
-5
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Максим Семин
Ответ Artem Piatkov
Поручился личным рычагом
Зашел за этим коментом
+36
-4
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ман сити фейк
Спортс спецом пишет рычаг чтобы устроить срач?
+23
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Rus Donskoy
Феликс подойдёт Барселоне
+14
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sedsrest
Ответ Artem Piatkov
Поручился личным рычагом
Зарегистрировался на Onlyfans?
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Леван Мкртчян
Ответ Cruel Snake
Денег нет, нл покупают. Везде всё урезают, но покупают. Мыльный пузырь когда нибудь...
Кого покупаю-то этим летом?
Обрадуй.
А то я вижу сплошные аренды из тех кто уже пришел/может прийти , свободных агентов и Ромео за 4 млн.
За Роке только денежку придётся платить, но он еще непонятно когда присоединтся к команде и как там сроки оплаты будут прописаны
+13
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Азрет-Али Айбазов
Лапорта старается как может. Надеюсь вывезет проблемы Барсы.
+17
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Роман
Ответ ман сити фейк
Спортс спецом пишет рычаг чтобы устроить срач?
редакторы половина таких новостей точно из сливочных
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граф Якунин
Ответ rude.
Типичный сон Лапорты : Он в комнате, где из отверстий в стене торчат рычаги, и он думает какой бы начать дергать...
Больше похоже на твой сoн
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AnMe
Ответ Cruel Snake
Денег нет, нл покупают. Везде всё урезают, но покупают. Мыльный пузырь когда нибудь...
Да по большей части все переходят бесплатно. И ушли старики с самой большой зп. Какой-то необоснованный хейт. Тот же Феликс может перейти на год, поскольку Фати арендуют на год клуб апл +/- с такими же условиями.
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ak0809
Visca el Barca!
+11
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Syrym
Ответ Роман
редакторы половина таких новостей точно из сливочных
Конкретно эту новость написал любитель Реала и Винисиуса, это легко проверить.
+7
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Леван Мкртчян
Ответ Waititi
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Скупают все что блестит?
Гюндоган -- свободный агент
Ромео - около 4 млн
Канселу - аренда
Феликс - аренда

Это из тех кто пришел/может присоединиться этим летом.
+8
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+6
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Вячеслав Новиков
Ответ аdidаs
Алкогольная? Наркотическая? Нет, рычажная зависимость
А что тут весёлого, команду загнали на дно и Лапорта пытается как то вырулить, я уверен впереди прекрасное будущее
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Роман
Ответ Я Гражданин Мира
У него личный рычаг вряд-ли в рабочем состоянии
Проверял?
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гилберт
А просто в шоке с Лапорты! Какой же он молодчик! Респектище!!! Прёт как танк и делает команду сильнее. А Перес, ну не вышло, в следующем году кого нибудь купим...Ну и сиди без титулов.
+10
-6
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Y/ K
Ответ marshalericsson1357
Лапорта, конечно, популист, но свои деньги вкинул, хоть и не обязан! Похвально
Мне кажется то что он занимает должность президента, уже не плохо так поднимает его финансы. По этому он вкладывает это деньги в будущее. Наверное он и будет переизбран, так что он как и Пике работает на перспективу
+3
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Роман
Ответ Syrym
Конкретно эту новость написал любитель Реала и Винисиуса, это легко проверить.
Не удивлён, без проверки заметно
+3
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Я Гражданин Мира
Мы и не сомневаемся о его стараниях. Надеюсь барсу ждёт очередной крах с Лапорте. Лапорте не заслуживает никакого уважения
С чем это связано?
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Вячеслав Новиков
Ответ Анвар Таджиметов
Я чтото не доганаю если уже закрылось окно трансферное что значит периговоры идут. Другой вапрос нахрена они идут если уже все закрылось окно? Обяснити дураку ?
Окно закроется сегодня в 00.00 по испанскому времени
+2
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Бронислав Каминский
Ответ Waititi
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чилси за это ТО сколько потратило,миллиард? Барса только4млн за Ромеу)
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fatei4
Ответ Iamliam
Очень сомневаюсь. Он конечно профи, но больно капризный. А еще много ты знаешь португалов заигравших в Барсе? Фигу, Деку(преемник Фигу в Барсе) и все, с 2008го никто не заиграл.
Железнейшая логика! Если один португалец не заиграл, значит и другой не заиграет! Причём тут национальность и как игра двух разных людей из двух разных эпох связаны между собой? 😀 эксперт уроень - "спортс" 😀
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Виктор Кашшаи
Лапорта - красавчик! Всегда вместе со своей командой!
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