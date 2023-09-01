«Барса» и «Атлетико» договорились об аренде Феликса, сделка по Канселу тоже близка. Лапорта поручился личными средствами, чтобы не зависеть от рычага
«Барселона» близка к трансферам Жоау Феликса и Жоау Канселу.
По информации Marca, каталонцы согласовали с «Атлетико» переход 23-летнего полузащитника на правах аренды.
Португалец уже не тренируется с мадридцами, а «Барса» получила гарантии того, что не нарушит правила финансового фэйр-плей этой сделкой.
Как сообщает Diario Sport, договоренность с «Манчестер Сити» о трансфере Жоау Канселу тоже близка. Речь будет идти об аренде на сезон без права выкупа с повторными переговорами в 2024 году о переходе игрока на постоянной основе.
Оба футболиста сборной Португалии согласовали контракты с «Барселоной», Канселу пойдет на существенное снижение зарплаты, вплоть до 20%.
Ранее сообщалось, что «Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от одного из своих финансовых рычагов вовремя или не продаст кого-то. Однако президент сине-гранатовых Жоан Лапорта поручился личными средствами. И после этого сделки стали возможны и будут одобрены Ла Лигой.
Подробная статистика выступлений Феликса доступна здесь, а Канселу – тут.
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Обрадуй.
А то я вижу сплошные аренды из тех кто уже пришел/может прийти , свободных агентов и Ромео за 4 млн.
За Роке только денежку придётся платить, но он еще непонятно когда присоединтся к команде и как там сроки оплаты будут прописаны
Гюндоган -- свободный агент
Ромео - около 4 млн
Канселу - аренда
Феликс - аренда
Это из тех кто пришел/может присоединиться этим летом.