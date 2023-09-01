«Барселона» близка к трансферам Жоау Феликса и Жоау Канселу.

По информации Marca, каталонцы согласовали с « » переход 23-летнего полузащитника на правах аренды.

Португалец уже не тренируется с мадридцами, а «Барса» получила гарантии того, что не нарушит правила финансового фэйр-плей этой сделкой.

Как сообщает Diario Sport, договоренность с « » о трансфере тоже близка. Речь будет идти об аренде на сезон без права выкупа с повторными переговорами в 2024 году о переходе игрока на постоянной основе.

Оба футболиста сборной согласовали контракты с «Барселоной», Канселу пойдет на существенное снижение зарплаты, вплоть до 20%.

Ранее сообщалось, что «Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от одного из своих финансовых рычагов вовремя или не продаст кого-то. Однако президент сине-гранатовых Жоан Лапорта поручился личными средствами. И после этого сделки стали возможны и будут одобрены .

Подробная статистика выступлений Феликса доступна здесь, а Канселу – тут.

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