Феликс готов принять предложение из Саудовской Аравии, если «Барса» не договорится о трансфере. «Челси» не заинтересован в возвращении Жоау
Жоау Феликс не исключает перехода в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее Феликс заявил о желании перейти в «Барселону». Сообщалось, что каталонский клуб готов арендовать португальца у «Атлетико» без права выкупа.
Как передает CaughtOffside со ссылкой на инсайдера Бена Джейкобса, Феликс рассматривает возможность возвращения в «Челси» в случае, если «Атлетико» не договорится с «Барселоной» в ближайшие дни. Однако руководство «Челси» нацелено на другие трансферы, а Маурисио Почеттино также не заинтересован в португальце.
Интерес к полузащитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии, но приоритетом Феликса по-прежнему остаются европейские чемпионаты. Однако переезд в Саудовскую Аравию по-прежнему не исключен. Отмечается, что Феликс готов ждать перехода в «Барселону» до закрытия трансферного окна в Европе.
Напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.
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Я как фанатка Челси очень хотела бы его возвращения, учитывая, что Нкунку будет на травме до ноября