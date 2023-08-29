Феликс готов принять предложение из Саудовской Аравии, если «Барса» не договорится о трансфере. «Челси» не заинтересован в возвращении Жоау

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Маурисио Почеттино Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс не исключает перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее Феликс заявил о желании перейти в «Барселону». Сообщалось, что каталонский клуб готов арендовать португальца у «Атлетико» без права выкупа.

Как передает CaughtOffside со ссылкой на инсайдера Бена Джейкобса, Феликс рассматривает возможность возвращения в «Челси» в случае, если «Атлетико» не договорится с «Барселоной» в ближайшие дни. Однако руководство «Челси» нацелено на другие трансферы, а Маурисио Почеттино также не заинтересован в португальце.

Интерес к полузащитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии, но приоритетом Феликса по-прежнему остаются европейские чемпионаты. Однако переезд в Саудовскую Аравию по-прежнему не исключен. Отмечается, что Феликс готов ждать перехода в «Барселону» до закрытия трансферного окна в Европе.

Напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.

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9 комментариев

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Акира_1
В 23 на пенсию. всем бы так
+11
0
+11
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Акира_1
В 23 на пенсию. всем бы так
Вейга вообще в 21 вышел на пенсию
+4
0
+4
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jane gunn
Жаль, что руководство Челси не хочет его вернуть
Я как фанатка Челси очень хотела бы его возвращения, учитывая, что Нкунку будет на травме до ноября
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Алексей Ненахов
Ну какая пенсия ? Пару лет поиграют и вернутся в топ клубы , по развитию СА там не хуже топ чемпионатов будут игры
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Cearvm
Неужели его нельзя нигде в Атлетико пристроить? Он же 4 сезона отыграл, местами успешно.
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Владимир Синельщиков
Ответ Акира_1
В 23 на пенсию. всем бы так
ну а почему нет? платят столько же, а работы меньше... красава, чО...
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kodgong
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вейга вообще в 21 вышел на пенсию
карраско тоже выходил и вернулся и так же хорошо играет.
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Урматбек Абжалов
Ответ jane gunn
Жаль, что руководство Челси не хочет его вернуть Я как фанатка Челси очень хотела бы его возвращения, учитывая, что Нкунку будет на травме до ноября
Фанатка челси? Сочувствую
0
0
0
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