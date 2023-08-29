Феликс готов принять предложение из Саудовской Аравии, если «Барса» не договорится о трансфере. «Челси» не заинтересован в возвращении Жоау

Жоау Феликс не исключает перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее Феликс заявил о желании перейти в «Барселону». Сообщалось, что каталонский клуб готов арендовать португальца у « » без права выкупа.

Как передает CaughtOffside со ссылкой на инсайдера Бена Джейкобса, Феликс рассматривает возможность возвращения в « » в случае, если «Атлетико» не договорится с «Барселоной» в ближайшие дни. Однако руководство «Челси» нацелено на другие трансферы, а также не заинтересован в португальце.

Интерес к полузащитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии, но приоритетом Феликса по-прежнему остаются европейские чемпионаты. Однако переезд в Саудовскую Аравию по-прежнему не исключен. Отмечается, что Феликс готов ждать перехода в «Барселону» до закрытия трансферного окна в Европе.

Напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.

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