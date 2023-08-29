Феликс все еще хочет перейти в «Барсу» и будет ждать до 1 сентября

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс все еще надеется перейти в «Барселону».

Ранее полузащитник «Атлетико» рассказал о своем желании перейти в каталонский клуб. 

Как сообщает Фабрицио Романо, намерение игрока не изменилось – он по-прежнему хочет присоединиться к «Барсе» и будет ждать предложения до пятницы, 1 сентября. 

Ранее появилась информация, что «блауграна» готова взять Феликса в аренду без опции выкупа и платить ему всю зарплату во время действия арендного соглашения.

Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь

Жоау Феликс: «Я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я мечтал об этом с детства»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Не нужно. 16 летний пацан игрет лучше Рафиньи. Торес воскрес. Абде на замену. Лучше деньги оставить на будущее, когда уйдёт Лева.
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Главное, чтобы на линейку с букетом пришёл😁
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wodziegg
Ответ fatei4
Честно, не понимаю чем бы он помешал. Торрес и фати брёвна. Ямаль кот в мешке. Педри опять лечится, лёва ещё отдыхает. Креативный парень точно не помешает. По зп только не переплачиватб и норм
С Торресом ты не в теме, с этого года он супертоп, перерожденный Криштиано, который сам себя сделал
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Andres Messi 10
Ответ Budabuda
Не нужно. 16 летний пацан игрет лучше Рафиньи. Торес воскрес. Абде на замену. Лучше деньги оставить на будущее, когда уйдёт Лева.
Левандовскому уже нашли замену – Витор Роке его имя. Этой зимой должен присоединиться к команде.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
А потом календарь перевернет, и снова 3 сентября)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Апач
Хатико ждет и верит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Феликс дошёл до того, что в 23 года выпрашивает клубы снять себя на сезон. Воистину талант за 110 лямов или сколько там было
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
факты про футбол
Если что я тоже не против ждать предложения от Барсы,можете в любое удобное время звать меня готов хоть на 1 год подписать контракт.Жду!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Ответ wodziegg
С Торресом ты не в теме, с этого года он супертоп, перерожденный Криштиано, который сам себя сделал
Кристиану прежде чем "сам себя сделал" был супер талантом с бешеным потенциалом, но почему то потом стал "без таланта и сделал сам себя". это скорее из за того что он по игре уступал конкуренту и чтоб как то возвысить его старание(что он реально заслуживал) начали пиар под названием "сделал сам себя". в случае с Ферраном, он тоже талант но еще не раскрывший весь потенциал, а провал в прошлом сезоне было из за того что предсезонку он пропустил из за травмы, а потом тренер толком не давал ему вернуть игровые кондиции выпуская его редко и на мало минут, в январе начал играть более менее и там он He проваливал матчи, а были и реально хорошие матчи, правда не долго играл и так сезон провальный. первые пол года играл прекрасно, был одним из лучших в команде, u в этом пока начал мощно, посмотрим как продолжит, думаю сезон будет хо,рошей, и задержится он в Барсе еще не один год благодаря своей игре
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wodziegg
Ответ TAGAY
Кристиану прежде чем "сам себя сделал" был супер талантом с бешеным потенциалом, но почему то потом стал "без таланта и сделал сам себя". это скорее из за того что он по игре уступал конкуренту и чтоб как то возвысить его старание(что он реально заслуживал) начали пиар под названием "сделал сам себя". в случае с Ферраном, он тоже талант но еще не раскрывший весь потенциал, а провал в прошлом сезоне было из за того что предсезонку он пропустил из за травмы, а потом тренер толком не давал ему вернуть игровые кондиции выпуская его редко и на мало минут, в январе начал играть более менее и там он He проваливал матчи, а были и реально хорошие матчи, правда не долго играл и так сезон провальный. первые пол года играл прекрасно, был одним из лучших в команде, u в этом пока начал мощно, посмотрим как продолжит, думаю сезон будет хо,рошей, и задержится он в Барсе еще не один год благодаря своей игре
Какие прекрасные слова, подписываюсь под каждым!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azikevich
заберут на своих условиях
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wodziegg
Ответ AnMe
Какие-то громкие слова. Надеюсь, что ошибаюсь и он весь этот сезон будет мощно себя показывать, да и следующие сезоны тоже. Так Торрес конечно лучше остальных смотрится на данный момент. Вот насчет Феликса вообще хз. В прошлом импонировал, потом смотрелся ужасно, хотя весь вид Челси в прошлом сезоне одни слезы и пытки. Тут только гадать, какой будет трансфер португальца.
Надеюсь не будет. Хотя всегда интересно посмотреть на новых игроков, но надеюсь бог убережёт нас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ wodziegg
С Торресом ты не в теме, с этого года он супертоп, перерожденный Криштиано, который сам себя сделал
Какие-то громкие слова. Надеюсь, что ошибаюсь и он весь этот сезон будет мощно себя показывать, да и следующие сезоны тоже. Так Торрес конечно лучше остальных смотрится на данный момент. Вот насчет Феликса вообще хз. В прошлом импонировал, потом смотрелся ужасно, хотя весь вид Челси в прошлом сезоне одни слезы и пытки. Тут только гадать, какой будет трансфер португальца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wodziegg
Ответ Aleksey Yashin
У Феликса нашли ДНК Барселоны?
Жоау Феликс: «Я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я мечтал об этом с детства»
Что это если не ДНК?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рауан Турсунов
Ответ Зелёный гопник
Главное, чтобы на линейку с букетом пришёл😁
Это уже к ямалу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Budabuda
Не нужно. 16 летний пацан игрет лучше Рафиньи. Торес воскрес. Абде на замену. Лучше деньги оставить на будущее, когда уйдёт Лева.
Ямал и Рафинья не играют на позиции Фелиша
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NartApsua
Ответ кэпко
Поражает как Барселона буквально выжимает все соки из малолетних игроков, а потом поломаных физически и психологически выкидывает на свалку истории. Фати загубили карьеру, из Педри сделали травматика, на очереди Абде и Ямал. Натуральные футбольные вампиры. Пора бы УЕФА присмотреться к ситуации и ограничить нагрузки пацанам до 18 лет.
Дада!Ходят слухи, что Лапорта и Хави на обед едят детское мясо! Наверняка это правда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ кэпко
Поражает как Барселона буквально выжимает все соки из малолетних игроков, а потом поломаных физически и психологически выкидывает на свалку истории. Фати загубили карьеру, из Педри сделали травматика, на очереди Абде и Ямал. Натуральные футбольные вампиры. Пора бы УЕФА присмотреться к ситуации и ограничить нагрузки пацанам до 18 лет.
Это Барселона вызвала Педри на Олимпиаду ?
Это не защитник ли Бетиса нанёс Фати травму колена в ноябре 2020-го ?
Поправьте прицел, борец с нечистью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ кэпко
Поражает как Барселона буквально выжимает все соки из малолетних игроков, а потом поломаных физически и психологически выкидывает на свалку истории. Фати загубили карьеру, из Педри сделали травматика, на очереди Абде и Ямал. Натуральные футбольные вампиры. Пора бы УЕФА присмотреться к ситуации и ограничить нагрузки пацанам до 18 лет.
Они уже готовые проф футболисты
Педри ещё в Лас-Пальмасе отыграл 36 матчей из которых 34 были в старте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wodziegg
Ответ Алексей Ненахов
Судить по одной игре о 16 пацане ?
Вы вообще не в теме, ребята, зачем пишите? По трём играм минимум
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Ответ Lionel Andres Messi 10
Левандовскому уже нашли замену – Витор Роке его имя. Этой зимой должен присоединиться к команде.
тогда тем более
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Budabuda
Не нужно. 16 летний пацан игрет лучше Рафиньи. Торес воскрес. Абде на замену. Лучше деньги оставить на будущее, когда уйдёт Лева.
Судить по одной игре о 16 пацане ?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Всегда есть запасной вариант - Саудовской Аравия . У них трансферное окно закрывается попозже . Это шутка и правда. Не знаю , нужен или нет , но если купят Конселу и его - хуже не будет . Вперёд Барселона - ждём побед и это самое главное !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aristokratt
В Челси сейчас не помешал бы... жаль что игрок он дорогущий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bob Ganiev
так снизь зарплату до 4х млн и переходи! чего ждешь, журналюх.. упс Феликс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий