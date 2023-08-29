Феликс все еще хочет перейти в «Барсу» и будет ждать до 1 сентября

Жоау Феликс все еще надеется перейти в «Барселону».

Ранее полузащитник « » рассказал о своем желании перейти в каталонский клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, намерение игрока не изменилось – он по-прежнему хочет присоединиться к «Барсе» и будет ждать предложения до пятницы, 1 сентября.

Ранее появилась информация, что «блауграна» готова взять в аренду без опции выкупа и платить ему всю зарплату во время действия арендного соглашения.

Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь.

Жоау Феликс: «Я хотел бы присоединиться к «Барселоне». Я мечтал об этом с детства»

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