Феликс все еще хочет перейти в «Барсу» и будет ждать до 1 сентября
Жоау Феликс все еще надеется перейти в «Барселону».
Ранее полузащитник «Атлетико» рассказал о своем желании перейти в каталонский клуб.
Как сообщает Фабрицио Романо, намерение игрока не изменилось – он по-прежнему хочет присоединиться к «Барсе» и будет ждать предложения до пятницы, 1 сентября.
Ранее появилась информация, что «блауграна» готова взять Феликса в аренду без опции выкупа и платить ему всю зарплату во время действия арендного соглашения.
Статистику 23-летнего португальца можно найти здесь.
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