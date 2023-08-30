Умяров о слухах про отставку Абаскаля: «Первый раз не выиграли больше двух матчей – и они начались»
Наиль Умяров отреагировал на слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры.
Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», – сказал хавбек «Спартака».
После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в Мир РПЛ, набрав 10 очков.
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