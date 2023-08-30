Умяров о слухах про отставку Абаскаля: «Первый раз не выиграли больше двух матчей – и они начались»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Наиль Умяров Гильермо Абаскаль Футбол

Наиль Умяров отреагировал на слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры.

Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», – сказал хавбек «Спартака».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в Мир РПЛ, набрав 10 очков.

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14 комментариев

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Eugene88
Первый раз? Быстро ты великолепную весну забыл. Там была серия эпичная без побед) а победа была вымучена над мертвым торпедо с 3 пенальти вдогонку))
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Bartez1986
Наиль, сыграй в чемпионате против быков так, как сыграл в Кубке. Тогда был очень хорош.
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FunyaFun
Дело в том, КАК вы играли в этих матчах.
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Spymeat
Почему Умярова так много в СМИ? Он молодой, ему работать надо и доказывать! А не балаболить с журналюгами)
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Назар Игорь
Дело не в очках а в качестве игры. Делать оптимистичные выводы по одному матчу нельзя. Бесконечно везти не может, игра с Динамо не показатель. Первые 20 минут динамики были как боксëр в состоянии грогги, когда очухались было уже поздно, но остаток матча ни в чëм не уступали, скорее были получше.
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Al Al
из Спартака слышно только одного Умярова
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Игорь Заварзин
Впереди и сзади неплохо усилились. Осталось разобраться с никакущими Умяровым, Игнатовым и Зобниным, которые и не с3,14здить и не посторожить. И пройдëт дело, уверен!
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Владимир Молявин
Так всегда было. Ничего нового.
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DVS1
Ответ Bartez1986
Наиль, сыграй в чемпионате против быков так, как сыграл в Кубке. Тогда был очень хорош.
Пусть лучше сыграет как вчера в первом тайме с Динамо - на лавке
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madaev
Ответ Eugene88
Первый раз? Быстро ты великолепную весну забыл. Там была серия эпичная без побед) а победа была вымучена над мертвым торпедо с 3 пенальти вдогонку))
Краснодар тоже побеждали после Торпедо
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Eugene88
Ответ madaev
Краснодар тоже побеждали после Торпедо
Ок, но в целом был отрезок 3 победы в 13 матчах (11 чемпионат и 2 уралу в кубке). После такого обычно увольняют тренера.
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Аркадий Дмитриев
Ответ Назар Игорь
Дело не в очках а в качестве игры. Делать оптимистичные выводы по одному матчу нельзя. Бесконечно везти не может, игра с Динамо не показатель. Первые 20 минут динамики были как боксëр в состоянии грогги, когда очухались было уже поздно, но остаток матча ни в чëм не уступали, скорее были получше.
как ни прискорбно,но да дины были лучше.причем весь второй. физрук? да хз. но "ротация" убивает,бесит....
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