Умяров о слухах про отставку Абаскаля: «Первый раз не выиграли больше двух матчей – и они начались»

Наиль Умяров отреагировал на слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры.

Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для », – сказал хавбек « ».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в Мир , набрав 10 очков.

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