Мостовой о 4:1 от «Спартака»: «Снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений». Глобально восхищаться не стоит, «Динамо» во 2-м тайме было даже лучше моментами»
Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо».
В матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. Все 4 гола красно-белых были забиты в 1-м тайме.
«Хороший матч, «Спартак» забил все, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой «Спартака» восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры – он ошибся с составом на игру. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо».
Во втором тайме «Динамо» заиграло более-менее, моментами было даже лучше. Думаю, динамовцы сделают выводы и пойдут дальше. Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений», – сказал Мостовой.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Что им, во втором тайме тоже нужно было так носиться? А мотивация где?
Или, может, нужно было дать основным звездам поиграть зачем-то после 4:0 к 25й?
Хотя для начала нужно закончить обучение, где ещё терпение и усердие необходимо проявить
Ходют слухи по домам
А бяззубые старухи их разносют по умам
Их разносют по умам
Сколько таких матчей было и будет?
По идеи Спартак во втором тайме мог бы интереснее сыграть, но получись, как получилось.