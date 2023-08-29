Мостовой о 4:1 от «Спартака»: «Снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений». Глобально восхищаться не стоит, «Динамо» во 2-м тайме было даже лучше моментами»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Мостовой Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо».

В матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. Все 4 гола красно-белых были забиты в 1-м тайме.

«Хороший матч, «Спартак» забил все, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой «Спартака» восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры – он ошибся с составом на игру. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо».

Во втором тайме «Динамо» заиграло более-менее, моментами было даже лучше. Думаю, динамовцы сделают выводы и пойдут дальше. Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений», – сказал Мостовой.

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26 комментариев

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Вадим Самсонов
Жду когда этот гений начнёт тренировать!
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Очки Дани Алвеса
Хз, видно же было, что Спартак просто возил молодого защитника и у Зиньковского откровенно игра «шла». Никакой эйфории, никакого гения тренера, о чем он вообще? Просто качественный хороший матч, где 40 минут старались, 50 минут доигрывали.
Что им, во втором тайме тоже нужно было так носиться? А мотивация где?
Или, может, нужно было дать основным звездам поиграть зачем-то после 4:0 к 25й?
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Ебздрогыч
Зависть - плохое чувство
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+8
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Лучше б молчал
Ответ privet100
Он вообще за Спартак болеет?..
Они все за Спартак болеют, когда надо в спартаковские ветераны заделаться. А в промежутках питаются говнометанием в родной клуб. Никто ведь не названивает порядочным и уравновешенным ветеранам - так грязный заголовок не склепать.
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privet100
Он вообще за Спартак болеет?..
+2
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Pelerin
Ответ Андрей Яковлев
в шпартаке
Фу! Брысь
+1
0
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Pelerin
Как так то? Команда ведëт в 4 мяча и перестаëт рвать жилы, рисковать травмами, идти в стыки... Уму не постижимо!
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Tvoyaocheredbomji
Выдайте ему уже лицензию Царя
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укротитель троллей
🤦‍♂️
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Andrew Kolevatykh
Ответ Вадим Самсонов
Жду когда этот гений начнёт тренировать!
Даже сложно представить, кто бы смог решиться взять его главным. Позволит ли его самомнение пойти тренировать в клубы ниже первой десятки или даже ФНЛ?
Хотя для начала нужно закончить обучение, где ещё терпение и усердие необходимо проявить
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MironSM84
Ясно понятно ,лучшим как всегда был Мостовой)))
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Zver
ну Абаскаль сам и разрушил то что работало во 2 тайме. Убрал великолепный центр в виде Литвинова-Пруцева. Выпустил недоразумение в лицо "даю назад-поперек" умярова. В конце вообще на 3 цз перешел зачем-то....
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Андрей Петров
когда же он тренеровать начнет?
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Александр Ерохин
Но словно мухи, тут и там
Ходют слухи по домам
А бяззубые старухи их разносют по умам
Их разносют по умам
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Станислав Андреев
Интересно, за что «царь, очень приятно - царь» постоянно хейтит свой родной Спартак…?
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Фксм Хксю
Счёт на табло.
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Slavnov
Жаль фанатки не было,а то б зарядили любимую песню динамо,про бананы...
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6tspey7tb5
Если Абаскаль приведёт Спартак к чемпионству, я могу угощать что он скажет. Дайте мне тоже таких игроков и я стану чемпионом.
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Ничего Смешного
Мостовой видимо редко смотрел ту же Испанию, Англию или Италию, если ведут в счёте, то зачем форсировать события?
Сколько таких матчей было и будет?
По идеи Спартак во втором тайме мог бы интереснее сыграть, но получись, как получилось.
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Златан Лучший!
Динамо порвали на тряпки за 30 минут, а он всё недоволен
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Lyrastars
Я ждал этого ахахаха!
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