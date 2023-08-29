Мостовой о 4:1 от «Спартака»: «Снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений». Глобально восхищаться не стоит, «Динамо» во 2-м тайме было даже лучше моментами»

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо».

В матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » обыграл « » со счетом 4:1. Все 4 гола красно-белых были забиты в 1-м тайме.

«Хороший матч, «Спартак» забил все, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой «Спартака» восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры – он ошибся с составом на игру. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо».

Во втором тайме «Динамо» заиграло более-менее, моментами было даже лучше. Думаю, динамовцы сделают выводы и пойдут дальше. Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: « – гений», – сказал .

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