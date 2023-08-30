«Всем ясно, что нужно гнать этого физрука?! Можно было вписать Абаскаля, а сейчас – Личку. Универсальная заготовка на каждую неделю в РПЛ». Уткин после «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Марцел Личка ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

Василий Уткин подшутил над критикой в адрес Гильермо Абаскаля.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1, забив четырежды к 24-й минуте.

«Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?! Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?..

А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.

Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя.

Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас – Личку. Пользуйтесь!» – написал Уткин в своем телеграме во время 1-го тайма.

Мостовой о 4:1 от «Спартака»: «Снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений». Глобально восхищаться не стоит, «Динамо» во 2-м тайме было даже лучше моментами»

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9 комментариев

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Доктор Верховцев
Это заготовка Мостового! Вася — плагиатор!
+16
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Кирилл Захаров
Хорошая идея )
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Vasyamarch91
Гениально!
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Владимир Молявин
Можно, но зачем???
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f_L_ake
«Можно помедленнее, я записую!..» (с)
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sergspartak
Хаха, так и есть
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