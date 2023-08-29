Гильермо Абаскаль: «Я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой. Эксперименты – не моя методология, мы исповедуем определенную мысль»

Гильермо Абаскаль сказал, что «Спартак» учел игру «Динамо» в обороне.

Встреча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилось победой «Спартака» со счетом 4:1.

– Центральный треугольник «Спартака» сегодня трансформировался по ходу матча. Это эксперимент или наработки на будущее?

– Я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой. Эксперименты – не моя методология, мы исповедуем определенную мысль. В частности, учли, как «Динамо» играет в обороне, и хотели создавать преимущество за спиной соперника, который выбрасывался на нас из защиты.

Потом нам понадобился Дуарте, чтобы управлять игрой, идти в дуэли, страховать Чернова и Бабича. Кроме того, это была реакция на выход Карраскаля.

– Вы произвели серьезную ротацию, только Соболев провел почти весь матч. Почему?

– Дисциплина не достигается криком. Дисциплина куется на поле. После плохого матча нет таблетки лучше, чем сыграть хорошо и доказать, что неудача была случайностью. Вот ответ на ваш вопрос. Хотя мы стремимся к стабильности, – сказал тренер «Спартака».

Абаскаль прекратил эксперименты – и «Спартак» сразу перемолол «Динамо»

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