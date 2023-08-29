Гильермо Абаскаль: «Я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой. Эксперименты – не моя методология, мы исповедуем определенную мысль»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Никита Чернов Срджан Бабич Матч ТВ Александр Соболев Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль сказал, что «Спартак» учел игру «Динамо» в обороне.

Встреча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилось победой «Спартака» со счетом 4:1.

– Центральный треугольник «Спартака» сегодня трансформировался по ходу матча. Это эксперимент или наработки на будущее?

– Я не химик, не знаю, зачем смешивать масло с водой. Эксперименты – не моя методология, мы исповедуем определенную мысль. В частности, учли, как «Динамо» играет в обороне, и хотели создавать преимущество за спиной соперника, который выбрасывался на нас из защиты.

Потом нам понадобился Дуарте, чтобы управлять игрой, идти в дуэли, страховать Чернова и Бабича. Кроме того, это была реакция на выход Карраскаля.

– Вы произвели серьезную ротацию, только Соболев провел почти весь матч. Почему?

– Дисциплина не достигается криком. Дисциплина куется на поле. После плохого матча нет таблетки лучше, чем сыграть хорошо и доказать, что неудача была случайностью. Вот ответ на ваш вопрос. Хотя мы стремимся к стабильности, – сказал тренер «Спартака».

Абаскаль прекратил эксперименты – и «Спартак» сразу перемолол «Динамо»

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41 комментарий

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fatei4
Ну красиво стелит же. Красивей чем мостовой по крайней мере
+30
-2
+28
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arspurs9
Соболев очень понравился сегодня, видно что он по спортивному зол сейчас.
+22
-4
+18
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Oleg Olegov
Это какой-то текст Гуфа?
+10
-3
+7
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onegin2007
Масло с водой смешивать, мне кажется даже химики до такого не додумаются)
+6
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Александр Никитин
Ответ Назар Игорь
Краснодар, трепещи! Сотрут в порошок.
силой мысли
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Axelrock
После перехода на 3 ЦЗ впервые за огромное количество матчей оборона была ну очень крепкой. Даже Максименко был в тени (в хорошем смысле). Хороший вариант на будущее
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Sergio1964
Ответ Axelrock
После перехода на 3 ЦЗ впервые за огромное количество матчей оборона была ну очень крепкой. Даже Максименко был в тени (в хорошем смысле). Хороший вариант на будущее
Да, я тоже заметил ( насчёт надёжности 3 цз). Подвези Бабича Эшуорт раньше, можно было в 3 центральных сыграть с Зенитом, отзеркалив их схему. Но Эшуорт тайный вредитель! Кстати, Чернов надёжно сыграл в двойке.
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Axelrock
Ответ Sergio1964
Да, я тоже заметил ( насчёт надёжности 3 цз). Подвези Бабича Эшуорт раньше, можно было в 3 центральных сыграть с Зенитом, отзеркалив их схему. Но Эшуорт тайный вредитель! Кстати, Чернов надёжно сыграл в двойке.
Чернов в целом не самый плохой защитник. Сейчас смотрится явно лучше Дуарте и Джикия
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devran sadik
В каком тоне вопросы - в таком тоне и ответы! все по делу разложил!
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Артём Амирджанян
Остаётся только мнение Мостового!
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Древний спартач
Эксперименты не моя методология , мы проповедуем другую мысль - методологические эксперименты .
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0:4 на спотифай камп ноу
Мне нравится этот человек не скучный, с рвением относится к своей работе, даже сына назвал в честь легенды Спартака, видно что он целиком и полностью отдан своему делу.
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Ковид 07.10.52
Здорово отшил недалеких спецов...
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Юрий Поляков
Вот ведь какой молодец 👍🤣
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Евгений Араев
Ответ Слава Каплунов
Все мячи отскакивали от него как от стены, еще и пару раз упал на ровном месте ; не очень
это уже в концовке. подустал
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Men77
Гвардиола с алиэкспресс: Я не химик, я только учусь!
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a2wai
Против Зенита все ясно видели определенную мысль.
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Sergio1964
Дуарте-это для дуэлей!
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\\\ VORON ///
Ответ arspurs9
Соболев очень понравился сегодня, видно что он по спортивному зол сейчас.
Соболев хорошо играл около часа, потом постоянно терял мячи и проигрывал борьбу. Абаскаль затянул с заменой, Мелешин стоило раньше выпускать.

А вообще Соболь молодец, симуляций стало в разы меньше, споров вообще нет.
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Mr.Alien
С самого начала у нас была какая-то мысль и мы ее исповедовали...
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Виталий Богуш
Ответ onegin2007
Масло с водой смешивать, мне кажется даже химики до такого не додумаются)
Химики на то и химики, что масло с водой смешивать не будут, потому как никакой химической реакции от этого не последует. Такому вообще-то в школе учат. Я до сих пор помню, как Вера Кузьминишна нас указкой долбала, приговоривая: «Ты солишь воду, дурачок, откуда здесь реакция?».
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wlad wasew
Мысль значит исповедуют. Теперь понятно.
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mitos
Спасибо, пастырь! Пути господни не исповедимы! Главное чтобы кондратий не схватил после ваших мыслей!)
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Александр Никитин
ты удивишься абаскаль но химические эксперименты тоже не от балды делаются, а ради чего то и исходя из чего то. в школе видно не учился совсем. а вот мысль твоя... ты еще скажи философия...🤦‍♂️
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HRYNDEL
Мыслитель, скоро Краснодар!!! Вот и глянем куда очередная твоя мысля приведёт!!!
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