Зарема Салихова: «Озверевший Соболев – лидер. Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами»
Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» над «Динамо» (4:1).
«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев – настоящий лидер.
Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами, и при этом более надежен в обороне. Я вновь увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать», — сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Ну и по циклу, естественно. Среднесрочно.
И по смехопанораме. Долгосрочно.
Он в хороший в форме и у него игра получалась, как и у всей команды.