Зарема Салихова: «Озверевший Соболев – лидер. Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами»

Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» над «Динамо» (4:1).

«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили , и , они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев – настоящий лидер.

Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами, и при этом более надежен в обороне. Я вновь увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать», — сказала супруга бывшего владельца « » .

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