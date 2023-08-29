Зарема Салихова: «Озверевший Соболев – лидер. Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Антон Зиньковский Александр Соболев Даниил Хлусевич Данил Пруцев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» над «Динамо» (4:1).

«Я очень рада, что в этой игре свои игровые минуты получили Пруцев, Хлусевич и Зиньковский, они вышли на своих сильных позициях в первом тайме. Озверевший Соболев – настоящий лидер.

Вновь проявился тот «Спартак», который радует голами, и при этом более надежен в обороне. Я вновь увидела на поле тех ребят, которые умеют побеждать», — сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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22 комментария

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Доктор Верховцев
Опять озверел? Снова будет с дикой физиономией пипиркой перед людьми трясти?
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Пикачу82
Абаскаль опять тренер а не физрук?
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+6
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Overkiller
Ответ Пикачу82
Абаскаль опять тренер а не физрук?
Там по синусоиде. Краткосрочно.
Ну и по циклу, естественно. Среднесрочно.
И по смехопанораме. Долгосрочно.
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Доктор Верховцев
Ответ charly_54
Чемпионат то выиграли уже или нет? Что то я запутался
Да кому он нужен! Главное — Соболев озверел!
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IgorDP
Хорошо сказала!
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аноним анонимович
так не понял, это какая стадия из "цикла жизни Спартака" я запутался
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koshaus
Опять вернулись править. До нового поражения. Всё как всегда.
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Олег Сагайдачный
Красно очень сильно на сайте. 7ой тур думаю ответит на вопросы где кубок, а где чемпионат.
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Фксм Хксю
Озверел? С чего бы?
Он в хороший в форме и у него игра получалась, как и у всей команды.
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Кузя Гитарист
Ответ shishovv
Они уже взяли кубок или нет? Пропустил
Они так то чемпионы уже
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Максим Лемаев
Ответ charly_54
Чемпионат то выиграли уже или нет? Что то я запутался
поясню, если запутался. В чемпионате всего прошло 6 туров, Спартак от лидирующего Краснодара идёт в 4 очках. всего в чемпионате 30 туров. Заканчивается он весной. Надеюсь, объяснил. Больше не путай. А сегодня игра была в Кубке России. Это не чемпионат. Там Спартак одержал в группе 3 победы из 3 возможных. В группе на 1 месте. Но, при этом кубок тоже ещё - только начало. Весной напиши, напомни о себе)
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Доктор Верховцев
Ответ ТрактоПоктер
Как кот Леопольд - таблетками закунулся и озверел!
Эти-то знают толк в препаратах!
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Доктор Верховцев
Ответ riverman1980
Возрождение теперь происходит раз в две недели )))
Это конвульсии.
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