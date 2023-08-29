Соболев после 4:1 с «Динамо»: «Москва – красно-белая! Горжусь, что впервые вышел с капитанской повязкой»

Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Динамо» в Кубке России.

В 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл « » со счетом 4:1, забив все 4 гола в первом тайме. Соболев отметился дублем.

«Красно-белые, всех с победой! Несмотря на счет, игра была довольно тяжелая, но рад, что мы победили.

Горжусь тем, что сегодня впервые вышел с капитанской повязкой, удалось забить и победить. Ну и как всегда, по традиции: Москва – красно-белая! Вперед, « »!» – сказал форвард в видеообращении к болельщикам.

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