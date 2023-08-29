Соболев после 4:1 с «Динамо»: «Москва – красно-белая! Горжусь, что впервые вышел с капитанской повязкой»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Соболев Футбол

Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Динамо» в Кубке России.

В 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1, забив все 4 гола в первом тайме. Соболев отметился дублем.

«Красно-белые, всех с победой! Несмотря на счет, игра была довольно тяжелая, но рад, что мы победили.

Горжусь тем, что сегодня впервые вышел с капитанской повязкой, удалось забить и победить. Ну и как всегда, по традиции: Москва – красно-белая! Вперед, «Спартак»!» – сказал форвард в видеообращении к болельщикам.

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20 комментариев

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КБ Сергей
Может, стоит оставить эту повязку Саше? Этот парень, при всех проблемах с дисциплиной, всегда полностью отдаётся игре. Повязка, возможно, сделает его более ответственным. Главное, не возвращать её Жоре. Он не может и не хочет капитанить.
+41
-6
+35
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Вячеслав Припузов
Молодец, так держать!
+15
-6
+9
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Axelrock
Ответ КБ Сергей
Может, стоит оставить эту повязку Саше? Этот парень, при всех проблемах с дисциплиной, всегда полностью отдаётся игре. Повязка, возможно, сделает его более ответственным. Главное, не возвращать её Жоре. Он не может и не хочет капитанить.
Последние матчи да, прям сильно заметно. Даже Зобнин капитаном лучше в этом сезоне, с ним без поражений шли, с Джикией все 3 ужасных матча
+9
-1
+8
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shadow82
Надеюсь, повязка капитана пойдёт впрок и больше не будет психованных карточек. Пусть эмоции идут на благо игроку всей команде.
+6
-2
+4
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uyjv
Ответ КБ Сергей
Может, стоит оставить эту повязку Саше? Этот парень, при всех проблемах с дисциплиной, всегда полностью отдаётся игре. Повязка, возможно, сделает его более ответственным. Главное, не возвращать её Жоре. Он не может и не хочет капитанить.
Жору надо на выход.
+5
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Ilia Tver
Ответ Максим Русаков
Красно-белый закуток Тушина это не Москва.
Ааааааа,правда?????? Ну вот,ввели в заблуждение)))))))
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Максим Лемаев
Ответ Максим Русаков
Красно-белый закуток Тушина это не Москва.
да, это не Москва...это Россия. вся страна там "живёт". ну, или 80%, минимум
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Антон Белименко
Ответ Chuha-Motibg
Джикию и Дуарте нельзя подпускать к основе. Джикия все больше напоминает Магуайра. Я бы и Промеса оставил на лавке. Промеса выпуская на замену пару игр, пусть оклимается и поймет что лавка и ему светит. Хлусевич лучше Денисова, из него нужно лепить Канселу позапрошлого сезона.
Без Джикии и оборона смотрелась солиднее, отыграли без коллективных провалов.
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Владимир Молявин
Поздравляю, Саня!!! Заслужил!!!
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T622222
Герой матча Зина так все выжигал и первые голы все его активность на бровке! А не мертвого Зобнина
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Игорь Заварзин
Спасибо Саше за сегодняшний матч и поздравления с первым капитанства в Великой Команде!
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Древний спартач
Ответ Максим Русаков
Красно-белый закуток Тушина это не Москва.
При чем здесь Тушино ? Я , например , на Лосинке живу , а остальные мои друзья , болельщики Спартака , кто где - Печатники , Текстили , Люблино , Беляево , Чертаново ... А вы про закуток Тушино ..Москва это не Тушино , так , к слову .
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Древний спартач
Ответ charly_54
Один кубковый матч выиграли и понесло опять
Теперь Спартаку совсем не выигрывать , чтобы тебя не нервировать ?
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