Личка про 1:4 со «Спартаком»: «Некоторые не могут играть такие встречи, потому что засранцы. В 1-м тайме мы играли на любительском уровне»
Марцел Личка остался недоволен игрой некоторых футболистов против «Спартака».
Во вторник «Спартак» обыграл «Динамо» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по счетом 4:1.
– Приехали на прогулку, соперник забил четыре, и все стало понятно. В первом тайме мы играли на любительском уровне. Словно не понимали, что это дерби. Слишком спокойно отнеслись ко всему. Мой комментарий: тот, кто будет играть пешком и назад, – играть не будет.
– Почему так вышло?
– Причина – в настрое игроков. Не умеют принимать давление 20 тысяч зрителей. «Спартак» сразу включил прессинг, Соболев все выиграл в штрафной. Есть футболисты, которые могут играть такие встречи, а есть, которые не могут. Потому что засранцы.
– Ротация себя не оправдала?
– Я давал шанс, чтобы люди себя показали. Но в ответ – разочарование. Понятно, когда люди вошли в игру при счете 0:4, Чавес, Карра, Муми... Пытались помочь. Но это уже поздно, соперник занял выжидательную позицию.
Кто понравился? Лука Гагнидзе старался, но... Игра 10 на 10, против каждого свой игрок. Но у нас семеро выпадали.
– Кто?
– Смол как всегда старался, Скопа. Но там как всегда, идет – не идет. Парш очень хотел играть. Но не было качества, в этом проблема. 7-8 передачи поперек, а к воротам не идем. У соперника три передачи – гол. Лесовой неплохо два‑три раза заходил, попал в штангу. В целом – плохо, – сказал тренер «Динамо».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Лес потерял в скорости, боится борьбы, играет на чистых мячах и играет предсказуемо. Очень жаль его.
Кутицкий (я это еще в прошлом сезоне говорил) не тянет, класс отсутствует. Даже играя в опорной зоне он кроме разрушения (и то не всегда успешно) ничего не показывал. Игру стоить в центре он не может, играет так, что лишь бы не ошибиться. Даже не профильный Лаксальт выглядит совершенно на другом уровне.
Паршивлюк уже просто не тянет. Уже пора заканчивать или переходить в слабую команду.
Гагнидзе…чувствуется, что у него есть потенциал, его как по мне надо наигрывать, давать ему игровое время, он очень толковый в перспективе.
Гладышеву не хватает спортивной злости, играет типично для наших футболистов по каким-то конспектам, не хватает фантазии, нестандартности. Пусть берет пример с Нгамале или даже того же Макарова.
Фернандес подсдал что-то, но потенциал есть, надеюсь Бальбуэна с ним проведет работу, станет наставником, вправит мозги.
Маричаль слава Богу включился, стал более надежным.
Фомин…что-то у него тоже в голове происходит, но уровень какой-то держит, но развития пока не вижу. Но он, думаю, сможет взять себя в руки.
Смолов - играет на классе, хотя от него до сих пор жду большего.
- Ок. Кутицкий, твой выход.
- Тренер, что это было??
- Просто кто-то засранец (
Как он крутил наших защитников!!!?!?! Вот о втором