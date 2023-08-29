Личка про 1:4 со «Спартаком»: «Некоторые не могут играть такие встречи, потому что засранцы. В 1-м тайме мы играли на любительском уровне»

Марцел Личка остался недоволен игрой некоторых футболистов против «Спартака».

Во вторник «Спартак» обыграл «Динамо» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по счетом 4:1.

– Приехали на прогулку, соперник забил четыре, и все стало понятно. В первом тайме мы играли на любительском уровне. Словно не понимали, что это дерби. Слишком спокойно отнеслись ко всему. Мой комментарий: тот, кто будет играть пешком и назад, – играть не будет.

– Почему так вышло?

– Причина – в настрое игроков. Не умеют принимать давление 20 тысяч зрителей. «Спартак» сразу включил прессинг, Соболев все выиграл в штрафной. Есть футболисты, которые могут играть такие встречи, а есть, которые не могут. Потому что засранцы.

– Ротация себя не оправдала?

– Я давал шанс, чтобы люди себя показали. Но в ответ – разочарование. Понятно, когда люди вошли в игру при счете 0:4, Чавес, Карра, Муми... Пытались помочь. Но это уже поздно, соперник занял выжидательную позицию.

Кто понравился? Лука Гагнидзе старался, но... Игра 10 на 10, против каждого свой игрок. Но у нас семеро выпадали.

– Кто?

– Смол как всегда старался, Скопа. Но там как всегда, идет – не идет. Парш очень хотел играть. Но не было качества, в этом проблема. 7-8 передачи поперек, а к воротам не идем. У соперника три передачи – гол. Лесовой неплохо два‑три раза заходил, попал в штангу. В целом – плохо, – сказал тренер «Динамо».

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