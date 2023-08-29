Личка про 1:4 со «Спартаком»: «Некоторые не могут играть такие встречи, потому что засранцы. В 1-м тайме мы играли на любительском уровне»

Теги Спартак Сергей Паршивлюк Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Луис Чавес Хорхе Карраскаль Матч ТВ Александр Соболев Марцел Личка Лука Гагнидзе Футбол

Марцел Личка остался недоволен игрой некоторых футболистов против «Спартака».

Во вторник «Спартак» обыграл «Динамо» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по счетом 4:1.

– Приехали на прогулку, соперник забил четыре, и все стало понятно. В первом тайме мы играли на любительском уровне. Словно не понимали, что это дерби. Слишком спокойно отнеслись ко всему. Мой комментарий: тот, кто будет играть пешком и назад, – играть не будет.

– Почему так вышло?

– Причина – в настрое игроков. Не умеют принимать давление 20 тысяч зрителей. «Спартак» сразу включил прессинг, Соболев все выиграл в штрафной. Есть футболисты, которые могут играть такие встречи, а есть, которые не могут. Потому что засранцы.

– Ротация себя не оправдала?

– Я давал шанс, чтобы люди себя показали. Но в ответ – разочарование. Понятно, когда люди вошли в игру при счете 0:4, Чавес, Карра, Муми... Пытались помочь. Но это уже поздно, соперник занял выжидательную позицию.

Кто понравился? Лука Гагнидзе старался, но... Игра 10 на 10, против каждого свой игрок. Но у нас семеро выпадали.

– Кто?

– Смол как всегда старался, Скопа. Но там как всегда, идет – не идет. Парш очень хотел играть. Но не было качества, в этом проблема. 7-8 передачи поперек, а к воротам не идем. У соперника три передачи – гол. Лесовой неплохо два‑три раза заходил, попал в штангу. В целом – плохо, – сказал тренер «Динамо».

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31 комментарий

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Ебздрогыч
Огненный комментарий, в стиле Григоряна!
+51
-4
+47
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Никита Самарин
Всё так. Нравится, что Личка называет вещи своими именами.
+35
-2
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Updated
Жёстко, но справедливо)
+23
0
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Custo
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
А ты ебздрогыч😀
+12
-2
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pantriashvili
Личка крутой
+6
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Dr. Heisenberg
Хуже всего для тренера после таких матчей - это отделаться общими фразами. Это ненавидят болельщики, а игроки не получают нужный месседж. Личка же в этом смысле очень правильный, современный тренер, не стесняется называть имена, указывать на конкретные проблемы и давать оценку тем или иным действиям. Теперь главное, чтобы "засранцы" поняли, что засранцами они были именно в этом матче, а не вообще, это не приговор - если ты сделаешь правильные выводы, выучишь этот урок, станешь требовательней к себе, повысишь уровень ответственности при выходе на поле, то тебя больше никто и никогда не назовет засранцем.
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PrinceYoYo
Я же говорю, что этот матч должен был стать показательным для тренерского штаба и таковым стал. Наверняка будут сделаны выводы и кого-то выставят на трансфер.
Лес потерял в скорости, боится борьбы, играет на чистых мячах и играет предсказуемо. Очень жаль его.
Кутицкий (я это еще в прошлом сезоне говорил) не тянет, класс отсутствует. Даже играя в опорной зоне он кроме разрушения (и то не всегда успешно) ничего не показывал. Игру стоить в центре он не может, играет так, что лишь бы не ошибиться. Даже не профильный Лаксальт выглядит совершенно на другом уровне.
Паршивлюк уже просто не тянет. Уже пора заканчивать или переходить в слабую команду.
Гагнидзе…чувствуется, что у него есть потенциал, его как по мне надо наигрывать, давать ему игровое время, он очень толковый в перспективе.
Гладышеву не хватает спортивной злости, играет типично для наших футболистов по каким-то конспектам, не хватает фантазии, нестандартности. Пусть берет пример с Нгамале или даже того же Макарова.
Фернандес подсдал что-то, но потенциал есть, надеюсь Бальбуэна с ним проведет работу, станет наставником, вправит мозги.
Маричаль слава Богу включился, стал более надежным.
Фомин…что-то у него тоже в голове происходит, но уровень какой-то держит, но развития пока не вижу. Но он, думаю, сможет взять себя в руки.
Смолов - играет на классе, хотя от него до сих пор жду большего.
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Chinafon2012
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Видимо денег взяли, а Личка и не в курсе. Сравните, как они честно играли с Зенитом. Все все видят.
Лукойл не Газпром.Халявной гос.кормушки не имеет всё покупать.
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justbored
Хех.
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Древний спартач
Смол , Скопа , Парш ... Что-то мне это напомнило репортажи егэшников-комментаторов с МатчТв когда играют команды медиалиг .
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Machine Head
Личка называет вещи своими именами . Все понимает кто где и как сыграл или обосрался . Следующая игра будет совсем другая и с другим составом.
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Chinafon2012
Ну, то есть себя Личка не винит, что стал пробовать запасников в основе в матче со Спартаком.Может лучше было потренироваться на более слабом сопернике?
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Влад Сергеев
Ответ PrinceYoYo
Я же говорю, что этот матч должен был стать показательным для тренерского штаба и таковым стал. Наверняка будут сделаны выводы и кого-то выставят на трансфер. Лес потерял в скорости, боится борьбы, играет на чистых мячах и играет предсказуемо. Очень жаль его. Кутицкий (я это еще в прошлом сезоне говорил) не тянет, класс отсутствует. Даже играя в опорной зоне он кроме разрушения (и то не всегда успешно) ничего не показывал. Игру стоить в центре он не может, играет так, что лишь бы не ошибиться. Даже не профильный Лаксальт выглядит совершенно на другом уровне. Паршивлюк уже просто не тянет. Уже пора заканчивать или переходить в слабую команду. Гагнидзе…чувствуется, что у него есть потенциал, его как по мне надо наигрывать, давать ему игровое время, он очень толковый в перспективе. Гладышеву не хватает спортивной злости, играет типично для наших футболистов по каким-то конспектам, не хватает фантазии, нестандартности. Пусть берет пример с Нгамале или даже того же Макарова. Фернандес подсдал что-то, но потенциал есть, надеюсь Бальбуэна с ним проведет работу, станет наставником, вправит мозги. Маричаль слава Богу включился, стал более надежным. Фомин…что-то у него тоже в голове происходит, но уровень какой-то держит, но развития пока не вижу. Но он, думаю, сможет взять себя в руки. Смолов - играет на классе, хотя от него до сих пор жду большего.
На Чемпе появилась инфа, что Бальбуэна уехал домой по семейным обстоятельствам. Вернётся или нет неизвестно.
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Игорь Алексеев
Паршивлюк уже стар
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Игорь Алексеев
Просто надо защите урезать зарплату или менять
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Влад Сергеев
Зря он так. Игроков публично нельзя так унижать. В раздевалке в глаза можно всё высказать, а публично нельзя.
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Xm.md
Личка как и ожидалось лишь отрабатывает личку
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Даниил Богомазов
В целом, учитывая обстоятельства, экскременты понятны, самый главный негатив за сегодня - отсутствие Бальуэны и Маричаля (кто бы мог подумать в прошлом сезоне) в следующем матче, сложно без ЦЗ играть нормально, когда и с ними возникали проблемы. На саму эту конкретную игру пофиг, хотя вообще Скопа два очка сегодня набрал))
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Алар
Проблемы Динамо мне не интересны… Спартак во втором тайме сыграл плохо и хорошо, что Динамо забило один гол. Спартаку сегодня повезло. Повезет ли с Краснодаром? Не уверен!
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Pelerin
- Выпускайте молодых!
- Ок. Кутицкий, твой выход.
- Тренер, что это было??
- Просто кто-то засранец (
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Владимир Молявин
Резко, конечно, высказался.
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Аркадий Дмитриев
ну,не знаю,мне парш,понравился. про скопу я писал год-полтора -ЗАБЕРИТЕ! Если можно.
Как он крутил наших защитников!!!?!?! Вот о втором
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Cst Cap
Что-то мне подсказывает, что вот эти "так играть неможно" и "сопернику тоже повезло, не расстроились" скоро будут через два матча на третий. "Оренбург" тоже зрелищно выигрывал/проигрывал, а разница между результатом/весельем может быть велика
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Сергей48
Может оно и так? Но тогда возникает вопрос, а кто тогда тренер этих засранцев🧐
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Аркадий Дмитриев
озвучивать тренер не имеет права. на мой взгляд он может на разборе косу-ио что- то предъявить. но это внутренняя кухня.а вот выносить на обозрение...., ну,да, парш,воспитанник Спартака.. Но он никогда не был замечен в сливаниии да,ментура,не забудьте,пж,что парш был капитаном СПАРТАКА! ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ,ОН ВРОДЕ ТОЖЕ БЫЛ С ПОВЯЗКОЙ.НЕ?Парш не сдаст,пусть он и красно-белый по жизни,воспитанию .как у нас в казани говорят,правильный пацан.
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