Соболев после 4:1 с «Динамо»: «Спартак» должен бороться за чемпионство и медали. Были недовольны безвыигрышной серией – все должны понимать, за какую команду играют»

Александр Соболев считает, что «Спартак» должен бороться за чемпионство.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» (4:1) оформил дубль. Новичок красно-белых дебютировал в составе «Спартака» и отметился забитым голом.

«Поздравили Срджана [Бабича] с дебютом. Он хороший, добрый парень и хороший защитник. Думаю, это придаст ему уверенности.

Мы были недовольны безвыигрышной серией. «Спартак» должен бороться за чемпионство и медали, а когда недобираем очки — это плохо. После матча с «Ахматом» мы пообщались. И сегодня мы выиграли у «Динамо».

Безразличия не было и тогда, но все должны понимать, за какую команду играют. Впереди «Краснодар», готовимся», – сказал нападающий «Спартака».

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