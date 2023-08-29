Соболев после 4:1 с «Динамо»: «Спартак» должен бороться за чемпионство и медали. Были недовольны безвыигрышной серией – все должны понимать, за какую команду играют»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Срджан Бабич Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев считает, что «Спартак» должен бороться за чемпионство.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» (4:1) Соболев оформил дубль. Новичок красно-белых Срджан Бабич дебютировал в составе «Спартака» и отметился забитым голом.

«Поздравили Срджана [Бабича] с дебютом. Он хороший, добрый парень и хороший защитник. Думаю, это придаст ему уверенности.

Мы были недовольны безвыигрышной серией. «Спартак» должен бороться за чемпионство и медали, а когда недобираем очки — это плохо. После матча с «Ахматом» мы пообщались. И сегодня мы выиграли у «Динамо».

Безразличия не было и тогда, но все должны понимать, за какую команду играют. Впереди «Краснодар», готовимся», – сказал нападающий «Спартака».

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23 комментария

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Bul.Bul
Это как на рыбалке: два часа сидишь, ни одной поклевки и думаешь - да все, сматываю удочки и еду домой. Но тут неожиданно что-то клюнет и сидишь еще 2 часа. Так и у Спартака - одна победа, значит можно две недели всем говорить о чемпионстве
+40
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+37
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Этот Райола хочет денег
Ну опять началось! Медали, чемпионство, полуфинал ЛЧ. Может для начала хотя бы с десяток матчей стабильность покажете?
+34
-4
+30
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Ak4705
Шо... Опять)
+17
-3
+14
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валя_стакан
Шо опять? обыграли второй состав Динамо и медали вешать им?
+14
-1
+13
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Александр Машевский
Так за чемпионство или медали? И мы говорит про 3 тура или 30?
+11
-3
+8
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Лагер
Стоит выиграть в немотивированном Кубке так всё, чемпионы
+8
-2
+6
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rugbyfan
Ответ Денис Капитонов
Комментарий скрыт
Цель стартака веселить честной народ, что с успехом вы и демонстрируете уже лет 25
+5
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+5
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Зелёный гопник
Это очень смешно 🤣🤣🤣
+7
-2
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Crawling
За чемпионство и медали(с)
гы
+5
-1
+4
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mean machine/
Ахах! Вернулся плавать!))
+4
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Ничего Смешного
Зря Дзюба из Спартака ушёл, вот был бы номер, раз в месяц победа и разговоры о чемпионстве, новый цикл и прочее, прочее , прочее.
+3
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charly_54
Чемпионство уже в кармане тура 4 как
+2
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Алар
Опять пошла болтовня… Как же это надоело!
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Древний спартач
Саша , пообщайтетесь с ребятами перед Краснодаром . Не забудьте . 😄
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Vitya Titow
)))
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Aleksey Yashin
когда недобираем очки - это плохо, когда добираем - это хорошо
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Владимир Молявин
Раз должны бороться, то боритесь. Играйте на победу каждый матч.
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Фксм Хксю
Дай Бог.
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Алексей Ильин
Выиграть первенство Соболев петей, который ты активно пытался «активизировать» Роше, ну естественно и всей нашей стране с экрана TV , во у меня и «у всех наших» ! «УВАЖАЮ» !
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Олег Сагайдачный
Прёт его конечно Здорово. Смотрим в будущее с опаской. За слова нужно отвечать. В Краснодаре поглядим на удольца, уже скоро.
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