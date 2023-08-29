Тренера женской сборной Испании Вильду могут уволить на фоне скандала с Рубиалесом. Он привел команду к победе на ЧМ
Тренера женской сборной Испании могут уволить из-за скандала с Луисом Рубиалесом.
Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, после чего ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.
После этого эпизода весь тренерский штаб женской сборной Испании подал в отставку, на своем посту остался только главный тренер Хорхе Вильда. 81 футболистка, в том числе 23 участницы победного для Испании ЧМ, отказались играть за команду, пока Рубиалес занимает свою должность.
В прошлую пятницу Рубиалес выступил на внеочередном заседании RFEF, где заявил, что не собирается уходить в отставку. Тренер женской сборной Вильда аплодировал президенту федерации, что вызвало серьезную критику в Испании. Позже тренер публично осудил поведение Рубиалеса.
Как сообщает журналист Гильем Балаге, RFEF рассматривает возможность увольнения Вильды. В Федерации считают, что все перечисленные факты могут дать им достаточно оснований для того, чтобы отправить тренера в отставку.
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Мне интересен профессиональный мужской футбол, а не скандалы из первенства бани.
Их алчность уже потеряла все границы.
Винисиус расстроен, что тема расизма в заголовках испанской прессы уступила теме сексизма. Он предложит следующему главе федерации заняться вопросом натурализации в женской сборной Испании
... аплодировал президенту федерации
... перечисленные факты могут дать достаточно оснований для того, чтобы отправить тренера в отставку.
Похлопал в ладоши и отказался увольняться - проваливай. Потрясающая аргументация.