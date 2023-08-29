Тренера женской сборной Испании Вильду могут уволить на фоне скандала с Рубиалесом. Он привел команду к победе на ЧМ

Тренера женской сборной Испании могут уволить из-за скандала с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, после чего ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

После этого эпизода весь тренерский штаб женской сборной Испании подал в отставку, на своем посту остался только главный тренер Хорхе Вильда. 81 футболистка, в том числе 23 участницы победного для Испании ЧМ, отказались играть за команду, пока Рубиалес занимает свою должность.

В прошлую пятницу Рубиалес выступил на внеочередном заседании RFEF, где заявил, что не собирается уходить в отставку. Тренер женской сборной Вильда аплодировал президенту федерации, что вызвало серьезную критику в Испании. Позже тренер публично осудил поведение .

Как сообщает журналист , RFEF рассматривает возможность увольнения Вильды. В Федерации считают, что все перечисленные факты могут дать им достаточно оснований для того, чтобы отправить тренера в отставку.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку