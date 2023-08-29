Тренера женской сборной Испании Вильду могут уволить на фоне скандала с Рубиалесом. Он привел команду к победе на ЧМ

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол отставки Федерация футбола Испании сборная Испании жен Гильем Балаге Футбол

Тренера женской сборной Испании могут уволить из-за скандала с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, после чего ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

После этого эпизода весь тренерский штаб женской сборной Испании подал в отставку, на своем посту остался только главный тренер Хорхе Вильда. 81 футболистка, в том числе 23 участницы победного для Испании ЧМ, отказались играть за команду, пока Рубиалес занимает свою должность. 

В прошлую пятницу Рубиалес выступил на внеочередном заседании RFEF, где заявил, что не собирается уходить в отставку. Тренер женской сборной Вильда аплодировал президенту федерации, что вызвало серьезную критику в Испании. Позже тренер публично осудил поведение Рубиалеса

Как сообщает журналист Гильем Балаге, RFEF рассматривает возможность увольнения Вильды. В Федерации считают, что все перечисленные факты могут дать им достаточно оснований для того, чтобы отправить тренера в отставку.

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58 комментариев

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London-D
Почему выбирая на сайте sports.ru раздел "Футбол", я должен читать про какие-то сугубо дворовые соревнования типа Медиалиги и женского футбола?
Мне интересен профессиональный мужской футбол, а не скандалы из первенства бани.
+142
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+127
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Deutsche Fan
Ответ London-D
Почему выбирая на сайте sports.ru раздел "Футбол", я должен читать про какие-то сугубо дворовые соревнования типа Медиалиги и женского футбола? Мне интересен профессиональный мужской футбол, а не скандалы из первенства бани.
копипаст этого поста в каждую ветку про футбол. Пора уже добиться каких-то изменений. Нужна огласка.
Их алчность уже потеряла все границы.
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Тимур Амонов
La Cebolla:

Винисиус расстроен, что тема расизма в заголовках испанской прессы уступила теме сексизма. Он предложит следующему главе федерации заняться вопросом натурализации в женской сборной Испании
+29
-1
+28
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Ilya Shilovskiy
Оставьте мужиков в покое!!!
+22
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КобеКириленко
Ахах новая этика в действий. Вильду увольнять надо за то,что он привёл Испанию к чемпионству? Или потому что не захотел покидать своё заслуженное и законное место,потому что партия сказала бойкотить Рубалиеса. Современная Западная Европа и отчасти США мне напоминает нацисткую Германию или сталинский СССР. Тоже абсолютная диктатура одной идеи и за попытку выразить альтернативное мнение репрессии.
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Dj_dale
А почему в женском футболе нельзя на абсолютно все должности поставить женщин? Начнут грызть там друг друга, так сами и виноваты будут. Начнут не справляться с какой-то работой, опять же некого винить. И пусть варятся в своём мирке там, и все довольны. Тренер - женщина, президент - женщина, медперсонал - только женщины, не боллбои, а боллгёрлы и т.д.
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Полосатый Октобус*)
Друг врага народа.
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Proline
Правильно. Не выиграл бы чемпионат - не было бы ни награждения, ни дальнейших событий.
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Tiestorzn17
Совсем поплыли. Может тогда всеобщую кастрацию в стране объявите еще?!
+11
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КобеКириленко
Ответ people people
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Ну да как говорил великий спортивный менеджер Леонид Федун тренер это 20% успеха. Он тренировал сборную с 15 года,признавался лучшим тренером по версии ФИФА. Так можно сказать,что победа Франции на ЧМ это заслуга только футболистов и поставь вместо Дешама Талаллаева,то французы всех в одну калитку вынесли. Ни один успех в футболе невозможен без тренера,есть конечно исключительные случаи типа Франции на ЧМ 2006,Аргентины на последнем Мундиале. Но там играли выдающиеся футболисты как Зидан и Месси,плюс у аргов тренер был хороший Скалони
+12
-2
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Born is the King
ФИФА нужно уже отстранять Испанию от всех соревнований под эгидой федерации. Правительство напрямую вмешывается в футбол и угрожает расправой президенту федерации футбола Испании
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Andrey Ashhabadskiy
во что превращается Европа
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44ndfwwgbr
Ответ Ilya Shilovskiy
Оставьте мужиков в покое!!!
Мужики для них запретное слово и существа второго сорта. Либеральный фашизм победил на Западе.
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Очевидное невероятное
Ответ fussballer
Она плачет в душевой.
а он сзади
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Петр Дьяконов
у меня вопрос, почему Эрмосо не дала ему пощечину, как сделала б любая девушка, которую поцеловали б без её желания? почему она не проявляла знаков возмущения во время и после поцелуя?
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HostileAxelerat@mail.ru
Этого мало. Считаю, сто нужно посадить виновного, всю его семью, мать в том числе. Церковь, в которой она скрывался закрыть. Всех мужчин, кто был в радиусе километра во время поцелуя отправить на курсы толерантности, могли бы и защитить жертву.
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Rus Donskoy
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🙉 🤡
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Tresk2
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Страшные девки по полю бегают. А может она после поцелуя из жабы в принцессу превратилась бы?!
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fussballer
Ответ Сергей Галынский
Мне вот интересно: все пыжатся,мочат Рубилеса,добрались до гл тренера Меня смущает,почему молчит Эрмосо?
Она плачет в душевой.
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Anna Kovaleva
...заявил, что не собирается уходить в отставку
... аплодировал президенту федерации
... перечисленные факты могут дать достаточно оснований для того, чтобы отправить тренера в отставку.

Похлопал в ладоши и отказался увольняться - проваливай. Потрясающая аргументация.
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Хаскерс
И Пепа можно бы на выход. Чтоб два раза не вставать.
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Кавабунга Шреддоголовый
Какой маразм, какой же бред. Кошмар. Из-за необычного поступка, но эмоционального про победу женской сборной на ЧМ вообще забыли
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Митрандир цвета хаки
Превратили раздел «футбол» в какое-то днище. Шла уже 458ая новость про Рубиалеса, но редакторы никак не уймутся.
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Андрей Матушкин
Ответ red hikkikomori
А кто-то заставляет? В чем сложность не заходить в новость и не читать ?В заголовке сразу понятно о чем новость, если не интересно - просто не открывайте её .
В том то и дело что одну новость разбили на кучу под заголовков которые в свою очередь занимают половино главной страницы, естественно людям которые хотят почитать новости про хороший, настоящий футбол это не нравиться, вот они и приходят на эти ветки чтобы выразить свое недовольство, что-бы до редакторов наконец-то дошло людям это не заходит
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viktorpavlov70
Так пусть в знак протеста против одного поцелуя откажутся от звания чемпионов мира в пользу Англии.
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