Human Rights Watch раскритиковала «Баварию» за сотрудничество с Руандой: «Очень плохой выбор. В этом государстве попираются права человека»
«Бавария» подверглась критике за сотрудничество с Руандой.
Напомним, мюнхенский клуб заключил 5-летнее соглашение с Руандой в области развития футбола и туризма. Ранее «Бавария» сотрудничала с авиакомпанией Qatar Airways.
Директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch Венцел Михалски раскритиковал «Баварию» за такое партнерство.
«Любой, кто думал, что ФК «Бавария» сменит спонсоров по соображениям соблюдения прав человека, теперь был жестоко разочарован. Партнерство с Руандой также является очень, очень плохим выбором.
Это государство, в котором попираются права человека», – сказал Михалски.
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Можно или забить на это болт или просто лечь в удобную кровать сделанную людьми в ужасных условиях из незаконно вырубленного леса, где подушки сделаны из перьев птиц, которые вырывались без применения обезболивающих, а пастельное белье сшито девушками которые работают в подвальных помещениях по 15 часов в день и наслаждаясь благами человечества просто сдохнуть в мягкой кроватке.
Это так не работает.
И вообще, вы бы по правительствам своим прошлись. А-то у них сначала "Real politic" и "Business as usual", а как наступают последствия, так у них лапки, ничего сделать не могут, а виноваты у них все, в первую очередь население.