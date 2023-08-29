Human Rights Watch раскритиковала «Баварию» за сотрудничество с Руандой: «Очень плохой выбор. В этом государстве попираются права человека»

Теги Бавария бундеслига Германия Политика Футбол

«Бавария» подверглась критике за сотрудничество с Руандой.

Напомним, мюнхенский клуб заключил 5-летнее соглашение с Руандой в области развития футбола и туризма. Ранее «Бавария» сотрудничала с авиакомпанией Qatar Airways.

Директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch Венцел Михалски раскритиковал «Баварию» за такое партнерство.

«Любой, кто думал, что ФК «Бавария» сменит спонсоров по соображениям соблюдения прав человека, теперь был жестоко разочарован. Партнерство с Руандой также является очень, очень плохим выбором.

Это государство, в котором попираются права человека», – сказал Михалски.

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49 комментариев

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Александр Гончаров
В Европе зато всё прекрасно. Никого не ущемляют.
+73
-13
+60
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Верховный Лорд
Ответ Александр Гончаров
В Европе зато всё прекрасно. Никого не ущемляют.
У Европы сейчас только одна проблема. Это Рубиалес
+58
-4
+54
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Aleksey Yashin
Сейчас Горецка с Нойером сфотографируются с закрытыми ртами, и всё, проблема решена
+54
-6
+48
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Bernd Leno
"Эти негры не должны зарабатывать на туризме, они должны поставлять халявный вольфрам европейскому барину и чё там ещё у них найдётся" - добавили в HRW
+41
-8
+33
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Gustav Forsberg
Human Rights Watch - давно прогнившая и дискредитировавшая себя бадяга
+26
-6
+20
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Владимир Самсонов
Ответ Нефанатик
Правозащитные организации хоть кому то реально помогли?
Да, Навальному сесть в тюрьму
+15
-4
+11
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FilinMD
А Руанду раскритикуют за сотрудничество с Германией, где глава внутренней разведки обличает крупную политическую партию как недемократическую, а суд устанавливает за ней слежку? Знаем, это другое

https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/18/germany-afd-polls-krah/
+14
-5
+9
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Нефанатик
Правозащитные организации хоть кому то реально помогли?
+10
-3
+7
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Alexander Tryapyshko
Ответ Александр Степанов
Детский сад в стиле «А ты то чо» Даже сравнивать несерьезно Европу и Руанду в плане прав человека)
в Руанде так то дела получше будут
+12
-6
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Ivan Denisenko
Ответ Нефанатик
Правозащитные организации хоть кому то реально помогли?
помогают трафик нагнать
+7
-1
+6
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Ответ Gustav Forsberg
Human Rights Watch - давно прогнившая и дискредитировавшая себя бадяга
Изначально была такой
+7
-2
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Тухель
Да вообще во всех странах попираются права человека, все страны загрязняют окружающую среду, люди во всех странах мира подвержены дискриминации и по полу и по национальному признаку, да хоть по одежде в которой они ходят, а про религию или заработок вообще молчу.
Можно или забить на это болт или просто лечь в удобную кровать сделанную людьми в ужасных условиях из незаконно вырубленного леса, где подушки сделаны из перьев птиц, которые вырывались без применения обезболивающих, а пастельное белье сшито девушками которые работают в подвальных помещениях по 15 часов в день и наслаждаясь благами человечества просто сдохнуть в мягкой кроватке.
+6
-2
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МТБ
Ну да, права там нарушаются, потому давайте не будем помогать населению и изолируем их, сразу прекратиться нарушение прав.
Это так не работает.

И вообще, вы бы по правительствам своим прошлись. А-то у них сначала "Real politic" и "Business as usual", а как наступают последствия, так у них лапки, ничего сделать не могут, а виноваты у них все, в первую очередь население.
+5
-2
+3
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Gustav Forsberg
а у Арсенала? у них сколько лет visit rwanda
+3
0
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Павел Мельников
Ответ FilinMD
А Руанду раскритикуют за сотрудничество с Германией, где глава внутренней разведки обличает крупную политическую партию как недемократическую, а суд устанавливает за ней слежку? Знаем, это другое https://www.washingtonpost.com/world/2023/08/18/germany-afd-polls-krah/
Да. Объявить партию недемократической, это, конечно, ужасно. Ни в коем случае не другое.
+4
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Gustav Forsberg
Ответ Ярик01
В Руанде вроде закончился период людоедов с геноцидом. Или не совсем?
вроде как да, Руанда на подъеме
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ZjzoRe
Ответ Ярик01
В Руанде вроде закончился период людоедов с геноцидом. Или не совсем?
Руанда - одна из лучших стран Африки, там чисто и относительно безопасно.
+3
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Vladimir Markin
Ответ Нефанатик
Правозащитные организации хоть кому то реально помогли?
Себе.
+1
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Петроград
Ответ Alexander Tryapyshko
в Руанде так то дела получше будут
Жырновато
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Metalloid
Ответ Александр Гончаров
В Европе зато всё прекрасно. Никого не ущемляют.
Я уверен, в Руанде мужики с женщинами целуются напропалую, такое терпеть нельзя!
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Красная стрела
Главное что б с Россией не взаимодействовали. Всё остальное там носит вполне рекомендательный и не обязательный характер
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ljolik888
Ответ Александр Гончаров
В Европе зато всё прекрасно. Никого не ущемляют.
В Европе можно всё - правда что скажет Америка . Но это не важно - главное европейские ценности !
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Леван Мкртчян
Ответ ZjzoRe
Руанда - одна из лучших стран Африки, там чисто и относительно безопасно.
Да дело наверное в геноциде Тутси, поэтому правозащитники негодуют. Там до сих пор какая-то буча между двумя народностями. Знаю что там в 1994 году около миллиона человек положили в результате войны по этническому признаку , а по делу геноцида Тутси , до сих пор , кажется,идут международные трибуналы
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nmnackjbxkasbk
Ответ Bernd Leno
"Эти негры не должны зарабатывать на туризме, они должны поставлять халявный вольфрам европейскому барину и чё там ещё у них найдётся" - добавили в HRW
На туризме, в данном случае, пока зарабатывает только Бавария
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Gustav Forsberg
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жара ещё была
еще замерзли в прошлую зиму
+6
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