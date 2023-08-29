Human Rights Watch раскритиковала «Баварию» за сотрудничество с Руандой: «Очень плохой выбор. В этом государстве попираются права человека»

«Бавария» подверглась критике за сотрудничество с Руандой.

Напомним, мюнхенский клуб заключил 5-летнее соглашение с Руандой в области развития футбола и туризма. Ранее « » сотрудничала с авиакомпанией Qatar Airways.

Директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch Венцел Михалски раскритиковал «Баварию» за такое партнерство.

«Любой, кто думал, что ФК «Бавария» сменит спонсоров по соображениям соблюдения прав человека, теперь был жестоко разочарован. Партнерство с Руандой также является очень, очень плохим выбором.

Это государство, в котором попираются права человека», – сказал Михалски.

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