«Бавария» заключила 5-летнее соглашение с Руандой в области развития футбола и туризма
«Бавария» заключила партнерское соглашение с Руандой.
Соглашение рассчитано на 5 лет – до 2028 года. Партнерство предусматривает сотрудничество «Баварии» с Министерством спорта Руанды по созданию футбольной академии с целью развития футбола в стране.
Кроме того, «Бавария» будет принимать участие в различных мероприятиях для продвижения туристических и инвестиционных возможностей в Руанде. Логотип Visit Rwanda также будет размещаться на светодиодных табло «Альянц Арены» в дни матчей.
«Я очень доволен этим сотрудничеством. «Бавария» сможет проявить активность на африканском континенте и приобрести важный опыт. Новое платиновое партнерство соответствует долгосрочным целям – мы будем продвигать туризм в Руанде и помогать развитию спорта в стране проектами в области детского футбола. Это сложные и ответственные задачи.
Африка – это континент возможностей. Для «Баварии» это следующий важный шаг в интернационализации», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.
Фото: fcbayern.com
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Руанда платит им за рекламу?
Просто сильных игроков за 5 лет там не найдут.