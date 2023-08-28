«Бавария» заключила 5-летнее соглашение с Руандой в области развития футбола и туризма

Теги Бавария бундеслига Германия бизнес Ян-Кристиан Дрезен Футбол

«Бавария» заключила партнерское соглашение с Руандой.

Соглашение рассчитано на 5 лет – до 2028 года. Партнерство предусматривает сотрудничество «Баварии» с Министерством спорта Руанды по созданию футбольной академии с целью развития футбола в стране.

Кроме того, «Бавария» будет принимать участие в различных мероприятиях для продвижения туристических и инвестиционных возможностей в Руанде. Логотип Visit Rwanda также будет размещаться на светодиодных табло «Альянц Арены» в дни матчей.

«Я очень доволен этим сотрудничеством. «Бавария» сможет проявить активность на африканском континенте и приобрести важный опыт. Новое платиновое партнерство соответствует долгосрочным целям – мы будем продвигать туризм в Руанде и помогать развитию спорта в стране проектами в области детского футбола. Это сложные и ответственные задачи.

Африка – это континент возможностей. Для «Баварии» это следующий важный шаг в интернационализации», – сказал генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

Фото: fcbayern.com

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16 комментариев

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gopar
а с кем заключили? с тутси или хуту?
+10
-1
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Phantom1289
В Ранде как бы права ЛГБТ не очень соблюдаются. Бавария же верещала по поводу этого в Катаре. А некоторые игроки еще и рот закрывали. А тут спонсорский контракт. Еще и агитируют посетить эту не дружественную к ЛГБТ страну. Ай ай ай.
+11
-4
+7
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Верховный Лорд
Ответ gopar
а с кем заключили? с тутси или хуту?
С радио тысячи холмов
+7
0
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Толик Изверг
Интересно, как в Руанде с туризмом в последние годы, есть ли вообще развитие или это просто какая-то мутная схема от правительства, тем более у них аналогичный контракт был с Арсеналом.
+6
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+6
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Oleg Olegov
Ответ gopar
а с кем заключили? с тутси или хуту?
С вачати
+1
0
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Streetbor
спонсор Арсенала, а теперь Баварии.
Тут почитать ->
https://www.sports.ru/amp/post/1712063/
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Александр Панов
Те самые баннеры, второй год уже призывающие "Посетить Руанду"
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Denchik_RED-BLUE
Надо же было с Угандой, они знают путь...
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Всё знаю
А в чём плюшки для баварии?
Руанда платит им за рекламу?
Просто сильных игроков за 5 лет там не найдут.
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Yu123
норм, в АПЛ у Арсенала с Руандой вроде тоже соглашение
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Дмитрий Грачев
Так вся Руанда в Мюнхене окажется.Они известные "туристы"
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Surviving
Ответ ali10line
за деньги да
Повторюшка
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Tydeus
Ответ Всё знаю
А в чём плюшки для баварии? Руанда платит им за рекламу? Просто сильных игроков за 5 лет там не найдут.
Большой контракт и деньги не пахнут. Ну или руандийский авторитаризм чем-то от катарского отличается
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Yu123
Ответ Yu123
норм, в АПЛ у Арсенала с Руандой вроде тоже соглашение
правда зачем менять Катар на Руанду не понятно
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