«Наш мясник отрезает длинную руку Катара». Фанаты «Баварии» вывесили баннер с Хенессом, показывающим средний палец, на игре против «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Ули Хенесс лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА болельщики Политика Футбол

Фанаты «Баварии» вывесили баннер с упоминанием титульного спонсора «ПСЖ».

Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов болельщики растянули транспарант, на котором изображены почетный президент мюнхенского клуба Ули Хенесс, вооруженный топориком для мяса, и рука с татуировкой в честь Qatar Airways и логотипом «ПСЖ».

Текст на баннере гласит: «Наш мясник отрезает длинную руку Катара». Это отсылка к тому, что Хенесс владеет заводом по производству мясных изделий.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

3 комментария

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Милан. Тонали. 8.
Круто!
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-1
-1
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Hafiz
Толерантно 🤔
+6
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+5
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bostonKG
Крутая атмосфера на стадионе))
+5
-1
+4
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