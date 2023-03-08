«Наш мясник отрезает длинную руку Катара». Фанаты «Баварии» вывесили баннер с Хенессом, показывающим средний палец, на игре против «ПСЖ»
Фанаты «Баварии» вывесили баннер с упоминанием титульного спонсора «ПСЖ».
Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов болельщики растянули транспарант, на котором изображены почетный президент мюнхенского клуба Ули Хенесс, вооруженный топориком для мяса, и рука с татуировкой в честь Qatar Airways и логотипом «ПСЖ».
Текст на баннере гласит: «Наш мясник отрезает длинную руку Катара». Это отсылка к тому, что Хенесс владеет заводом по производству мясных изделий.
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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