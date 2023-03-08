«Наш мясник отрезает длинную руку Катара». Фанаты «Баварии» вывесили баннер с Хенессом, показывающим средний палец, на игре против «ПСЖ»

Фанаты «Баварии» вывесили баннер с упоминанием титульного спонсора «ПСЖ».

Перед матчем 1/8 финала чемпионов болельщики растянули транспарант, на котором изображены почетный президент мюнхенского клуба , вооруженный топориком для мяса, и рука с татуировкой в честь Qatar Airways и логотипом «ПСЖ».

Текст на баннере гласит: «Наш мясник отрезает длинную руку Катара». Это отсылка к тому, что Хенесс владеет заводом по производству мясных изделий.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

«Бавария» – «ПСЖ». Месси, Мбаппе, Витинья, Шупо-Мотинг и Мусиала играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00