Пресс-служба Усманова об обысках в «Баварии» по делу против него: «Преследование имеет политический характер. Происхождение его средств прозрачно»
Пресс-служба Алишера Усманова отреагировала на новость об обысках в «Баварии».
Представители миллиардера опровергли подозрения в отмывании денег, из-за которого прокуратура Германия проводила обыски в офисе и на стадионе «Баварии».
Bild ранее сообщал, что во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали «Альянц Арену» и офисы «Баварии» в рамках расследования по делу об отмывании денег российским миллиардером.
Усманов связан с «Баварией» через Ули Хенесса – они знакомы по немецкому городу-курорту Тегернзе, где миллиардер поселился в марте 2022 года. Почетный президент мюнхенцев доставал ВИП-билеты для Усманова – особенно это касалось топ-матчей «Баварии» в Лиге чемпионов.
«Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и «Альянц Арены» за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры – фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии».
А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК «Бавария», выглядит почти комично.
На самом деле, это пример еще одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ. Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооруженных до зубов оперативников в сентябре 2022 года.
Домов, которые при этом не принадлежат А. Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга. Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами.
Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.
Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ, происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер.
Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно. Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах?
Что на самом деле связывает Алишера Усманова с «Баварию» – это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на «Альянц Арене» Arena не раз встречался и «Арсенал», акционером которого А. Б. Усманов был много лет.
Тем, кто шел с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А. Б. Усманов посещал его и в качестве приглашенного гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации.
Разумеется, он, в качестве болельщика, с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты», – сообщили в пресс-службе бизнесмена.
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Пластиковые копии собирает, нищебрoд
Сама прозрачность и законность просто)))
Тяжела доля Алишерова, тяжела.