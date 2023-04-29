Пресс-служба Усманова об обысках в «Баварии» по делу против него: «Преследование имеет политический характер. Происхождение его средств прозрачно»

Теги Бавария бундеслига Германия бизнес происшествия Алишер Усманов Альянц Арена Политика Спорт-Экспресс Футбол

Пресс-служба Алишера Усманова отреагировала на новость об обысках в «Баварии».

Представители миллиардера опровергли подозрения в отмывании денег, из-за которого прокуратура Германия проводила обыски в офисе и на стадионе «Баварии».

Bild ранее сообщал, что во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали «Альянц Арену» и офисы «Баварии» в рамках расследования по делу об отмывании денег российским миллиардером.

Усманов связан с «Баварией» через Ули Хенесса – они знакомы по немецкому городу-курорту Тегернзе, где миллиардер поселился в марте 2022 года. Почетный президент мюнхенцев доставал ВИП-билеты для Усманова – особенно это касалось топ-матчей «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и «Альянц Арены» за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры – фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии».

А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК «Бавария», выглядит почти комично.

На самом деле, это пример еще одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ. Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооруженных до зубов оперативников в сентябре 2022 года.

Домов, которые при этом не принадлежат А. Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга. Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами.

Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.

Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ, происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер.

Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно. Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах?

Что на самом деле связывает Алишера Усманова с «Баварию» – это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на «Альянц Арене» Arena не раз встречался и «Арсенал», акционером которого А. Б. Усманов был много лет.

Тем, кто шел с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А. Б. Усманов посещал его и в качестве приглашенного гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации.

Разумеется, он, в качестве болельщика, с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты», – сообщили в пресс-службе бизнесмена.

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42 комментария

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Los Galácticos
В конце забыли добавить, тьфу на тебя
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Добрый Ретроград
Всё, что нажито непосильным ̶в̶о̶р̶о̶в̶с̶т̶в̶о̶м̶ трудом. Всё импортное.
+41
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Добрый Ретроград
Наговаривают на кристально честного человека.
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Вадим Слуцкий
Конечно, прозрачно: наворовал.
+24
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Superkenguroo
Про яйцa Фаберже интересно рассказали.
Пластиковые копии собирает, нищебрoд
+15
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Мельников Михаил
Ага))) особенно прозрачно происхождение средств с 1986 по 1993. Особо круто выглядит организация кооператива по производству пакетов меньше, чем через год, после освобождения из тюрьмы.
Сама прозрачность и законность просто)))
+14
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benjamin92
Сейчас расхитители рос бюджета типа Усманова и Абрамовича могут выгодно прикрываться "политическим характером"
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Любезный Коссутий
отправили бы запрос в рос. прокуратуру, там бы ответили, что он честнейший человек 🤷‍♂️
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Дмитрий
Ответ Los Galácticos
В конце забыли добавить, тьфу на тебя
Прокуратура Германии, тьфу на тебя
+8
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Геннадий Тимченко
Ответ Superkenguroo
Про яйцa Фаберже интересно рассказали. Пластиковые копии собирает, нищебрoд
и почему как ни патриот или "скрепоносец", так вне Российской Федерации❓
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Tun
Бавария в этом сезоне максимально зашкварилась
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Destro7451
у человека опыт воровства и отмывания денег равен половине всей его жизни. а они все думают, что умнее его, наивные...
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Вечно в бане
Все, что нажито непосильным трудом, все конфисковали: три виллы отечественных, три яхты заграничных, яйцо Фаберже, три яйца.
Тяжела доля Алишерова, тяжела.
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Олег Кузнецов
Ответ Добрый Ретроград
Наговаривают на кристально честного человека.
Происхождение средств известно-российский бюджет, деньги налогоплательщиков.
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R Air
Усманов политик?
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Футбол_это_жизнь
Один лишь вид Усманова говорит о его честности!
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Tintobrass
Ответ Любезный Коссутий
отправили бы запрос в рос. прокуратуру, там бы ответили, что он честнейший человек 🤷‍♂️
ага . не уголовник ни разу )
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FC.Barcelona
Ответ Strepto
В суде подтвердишь, или ссыкотно?
В Гаагском только если
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Нионель Ералду
Это апарт-отель, а не деньги
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Pb-SE
Ответ R Air
Усманов политик?
Он на Спортсе не сидит, так что вряд ли.
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Pb-SE
Кто не верит в прозрачность происхождения средств Усманова, тот русофоб.
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заратустра-будрайтис
Ответ Футбол_это_жизнь
Ууупс Бавария которая всех учит честности и открытости, говорит о финансах Барселоны больше всех оказывается сама имеет дело с отмыванием денег российских олигархов. Ууупс
Ну тут, как сказал Эдди Мерфи «Я между матами шутки умудряюсь вставлять», так и Бавария, между разговорами о барсе умудряется ее делать своей вещью на футбольном поле
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jonnysilverhand01
А когда у этого узбека было не прозрачно ? Это же, кристально чистый человек с кристально чистой репутацией … это все фанаты Дортмунда виноваты вообще !
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Sergio Aamess
Неее. Ну брать деньги у Усманова это другое… А вот обычные русские нищеброды конечно опасны для Европы и всего Мира. И на самолеты их сажать опасно, и счета открывать и визы давать. А усмановы, ковальчуки, миллеры и прочие преступники для законопослушных немцев кристально честные миллиардеры.
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Karl Marcus
Канешн все прозрачно - натырился
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