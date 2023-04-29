Пресс-служба Алишера Усманова отреагировала на новость об обысках в «Баварии».

Представители миллиардера опровергли подозрения в отмывании денег, из-за которого прокуратура Германия проводила обыски в офисе и на стадионе «Баварии».

Bild ранее сообщал, что во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции обыскали « » и офисы «Баварии» в рамках расследования по делу об отмывании денег российским миллиардером.

Усманов связан с «Баварией» через Ули Хенесса – они знакомы по немецкому городу-курорту Тегернзе, где миллиардер поселился в марте 2022 года. Почетный президент мюнхенцев доставал ВИП-билеты для Усманова – особенно это касалось топ-матчей «Баварии» в Лиге чемпионов.

«Обыски офиса мюнхенской «Баварии» и «Альянц Арены» за несколько дней до решающего матча за титул чемпиона Германии позволяют предположить, что представители франкфуртской прокуратуры – фанаты дортмундской «Боруссии», но не «Баварии».

А предполагаемая аргументация следователей, согласно которой они, видимо, считают, что могут доказать «отмывание денег» со стороны Алишера Усманова, поскольку он посещал матчи ФК « », выглядит почти комично.

На самом деле, это пример еще одной чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ. Она вписывается в ряд предыдущих неоправданных мер. Например, штурм пустующих домов в Тегернзее десятками вооруженных до зубов оперативников в сентябре 2022 года.

Домов, которые при этом не принадлежат А. Б. Усманову. Или внезапный обыск ранним утром в небольшой квартире в Гессене, где законопослушно проживал сын его умершего друга. Или знаменитая «конфискация» ценнейших «яиц Фаберже», которые на поверку оказались пластиковыми сувенирами.

Неоправданное рвение в поиске несуществующих преступлений закономерно приводит следователей к таким конфузам.

Политическая инструментализация следственных органов Германии вступает в противоречие с самовосприятием этой страны как конституционного государства. А.Б. Усманов никогда не нарушал законов ФРГ, происхождение его средств абсолютно прозрачно, а его преследование в Германии имеет откровенно политический характер.

Поэтому граждане этой страны могут задаться вопросом, действительно ли их налоги используются эффективно. Человек, который декларировал немалые честно заработанные средства, нуждается в отмывании денег на футбольных билетах?

Что на самом деле связывает с «Баварию» – это его любовь к футболу и уважение к этому великому клубу, с которым на «Альянц Арене» Arena не раз встречался и «Арсенал», акционером которого А. Б. Усманов был много лет.

Тем, кто шел с обысками в клуб, не мешало бы помнить также, что А. Б. Усманов посещал его и в качестве приглашенного гостя, как руководитель крупной международной спортивной организации.

Разумеется, он, в качестве болельщика, с удовольствием посетит этот стадион снова, когда несправедливые ограничения против него будут сняты», – сообщили в пресс-службе бизнесмена.

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