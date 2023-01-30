Клубы Бундеслиги в годовщину освобождения Освенцима почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам: «Мы смотрим и в настоящее, где женщины протестуют против авторитарных режимов»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия женский футбол происшествия Меган Рапино Политика девушки и спорт Футбол

Клубы Бундеслиги почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам.

Перед матчем 18-го тура «Байер» – «Боруссия» Дортмунд (0:2) футболисты обеих команд и судьи сфотографировались перед с баннером #WeRemember (#Мы помним).

«Больше никогда!»: в этом году профессиональные клубы снова поддерживают «День памяти в немецком футболе».

В этом году особенно вспоминают женщин, которых преследовали и убивали за сопротивление национал-социализму», – говорится в сообщении клуба из Леверкузена.

Акция приурочена к дате освобождения Освенцима. Концентрационный лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

«Мы также смотрим в настоящее, в котором женщины протестуют против авторитарных режимов и борются за права человека, физическое самоопределение и жизнь без насилия.

Мы понимаем инклюзивность целостно, как руководящий принцип концепции человеческого сосуществования без барьеров и исключения, независимо от происхождения, пола, возраста, сексуальной ориентации, религии или физических недостатков.

Преступления нацистов были возможны потому, что было много преступников и их сторонников, а также потому, что многие люди смотрели в другую сторону. Только очень небольшая часть немцев при этом режиме оказала сопротивление.

Среди тех немногих, кто помогал и сопротивлялся, было много женщин. Многих из них преследовали и убили нациисты. Большинство их имен теперь забыты. Как футбольная семья, мы обязаны почтить память женщин, сопротивлявшихся национал-социализму.

Сопротивление может иметь место во всех сферах жизни общества, включая спорт. Несмотря на то, что сегодня мы живем в Германии в демократических условиях, дискриминация и насилие правых радикалов никуда не делись.

Спорт по-прежнему является спорной областью и не свободен от правой идеологии. Например, людей, занимающиеся спортом и другими сферами жизни, исключают по антисемитским, расистским, анти-ЛГБТ или сексистским мотивам. Мы просим всех – не принимать это как данность.

Образец для подражания среди многих других – американская футболистка Меган Рапино. Мы все можем внести свой вклад – на футбольном поле и за его пределами», – говорится в описании акции.

Фото: twitter.com/bayer04fussball

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75 комментариев

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a2wai
Забавно конечно видеть, что в день, в который почитают жертв нацисткого режима, называют героем лоббиста ЛГБТ-интересов.

Ничего не имею против ЛГБТ-сообщества и предпочитаю держаться от него в стороне, но само по себе такое приравнивание это смех, да и только. И как минимум неуважение по отношению к тем, кого немцы замучили в лагерях смерти.
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Ильнур Хасанов
Ответ Мыкола
Тема геноцида приватизирована евреями
Да только они страдали, другие там были на курорте
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Ильдар М
Лицемерие в каждом слове. Зачем разделять сопротивляющихся по половому признаку и тем более по ориентации? Тем более если в самой Германии не так много было сопротивляющихся. А в СССР сопротивлялись всем миром, от детей до стариков, всеми нациями, потому и победили. Такое ощущение, что немцы этими своими акциями просто стебутся. Ну или на самом деле не отказались от своих сатанинских целей, до сих пор считая себя самой высшей расой
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Ильнур Хасанов
Ответ OldRedWhite
Вы провокатора или агент ! Или недоучка … Прочтите хоть в Яндексе : Что такое Холокост ! И прекратите писать гнусности !
Какие гнустности? Если вспоминают жертв концлагерей. Не надо кого то выделять. Все страдали и умирали одинаково.
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Мыкола
Ответ Ильнур Хасанов
Международный день холокоста. А что концлагерях сидели только евреи? А других национальностей там не было ?
Тема геноцида приватизирована евреями
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BananaMama
Ответ пашу
Читая комментарии, поймал себя на мысли, что большая часть комментаторов скорее акцию в поддержку холокоста и фюрера будет приветствовать, лишь бы ЛГБТ проклятых, поганых трансгендеров и этих баб сумасшедших, которым какие-то права нужны, там не упоминали. Особенно, конечно, в России от меньшинств прохода нет: одни гей-клубы, прайд-парады, а в районной поликлинике первым делом спрашивают, какой у тебя гендер, не хочешь ли поменять. А говорят ещё, что в век интернета пропаганда не так эффективна.
А ты в этом сомневаешься? Тут в комментах даже исламистские режимы вроде Саудии, Ирана и Катара прославляли, когда они против тех, что ты перечислил)
Тут еще принято "иронизировать" над "теми, кто за все хорошее против всего плохого". Хотя это есть как раз у них, правда с инверсией - из принципа топят за всё деRмо и мракобесие.
Ну максимум для вида потроллят в комментах откровенно смешных дурачков типа терюшкова, чтобы там плюсики легко собрать.
Вот это их максимум "независимого мнения") А так - за всю мерзость и мракобесия из принципа топить. За всё, что делает жизнь хуже, небезопаснее, труднее, беднее. Совок, исламизм, путинизм - хоть за Сатану, лишь бы против "всего хорошего".
Принцип у них такой
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OldRedWhite
Ответ Ильнур Хасанов
Забыл погибшие в концлагерях жители СССР других национальностей не люди, животные.
Вы провокатора или агент !
Или недоучка …
Прочтите хоть в Яндексе :
Что такое Холокост !
И прекратите писать гнусности !
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Ильнур Хасанов
А о детях на которых, немцы проводили опыты, они не хотят платить ?
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OldRedWhite
Ответ ks-1993
Я вам сказал факты
Какие факты ?
Движения сопротивления не было в всей Европе до 1941 года ?
Или его русские иммигранты и парашютисты основали ?
Вы хоть знаете когда началась Вторая Мировая война, а когда Великая Отечественная ?
Такие провокаторы , как Вы специально пишут ересь дабы выставить россиян недоучками и лжецами. И настроить против нас общественное мнение !
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Мыкола
Лицемерные твари. Ни слова об освободителях 🙂
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Водяра
2073 год: клубы РПЛ почтили память…ну вы поняли.)
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Ильнур Хасанов
Ответ OldRedWhite
Или историю учите и политологию , или русский язык ! Или пишите на родном ! Вы написали : На граждан СССР Холокост не распространялся . Это оправдание фашизма . За это по УК положено серьёзное наказание , вплоть до реального лишения свободы !
Забыл погибшие в концлагерях жители СССР других национальностей не люди, животные.
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Красная стрела
Ответ Моутиньо оформляет 40
Потом эти немецкие коммунисты устроили в Германии террорчик со своим штази, так что их не особо любят
Хм. Чтут память по принципу «любишь не любишь»? Если недолюбливаешь евреев, например, которые много чего учинили в истории, так можно холокост игнорировать? Тогда смысл вообще в этих мероприятиях? Только в использовании для политических целей?
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Ketanest
Ответ Гамарджоба Генацвале
Например, людей, занимающихся спортом исключают по национальному признаку, как в случае с российскими спортсменами. Только что-то в тексте этого нет.
Это из-за нарушения Россией олимпийского перемирия в 2022 году. Если подписал олимпийскую хартию, то будь добр выполняй. Нарушил , идешь в бан. Все по чеснаку и при этом никакой дискриминации
0
-3
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Ильнур Хасанов
Международный день холокоста. А что концлагерях сидели только евреи? А других национальностей там не было ?
+3
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Dmona1
Совсем забыли кто на самом деле их освобождал. Ничего, история их опять накажет за амнезию.
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OldRedWhite
Ответ Ильнур Хасанов
Есть что то против ?
Или историю учите и политологию , или русский язык !
Или пишите на родном !
Вы написали :
На граждан СССР Холокост не распространялся .
Это оправдание фашизма .
За это по УК положено серьёзное наказание ,
вплоть до реального лишения свободы !
0
0
0
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Честный контроль
Акция приурочена к дате освобождения Освенцима. Концентрационный лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Но Российская делегация не была допущена к акции.
Это все что надо было знать об этом мероприятии.
+11
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Dr Gonzo
Вообще-то единственными кто реально сопротивлялся нацистам в самой Германии были коммунисты. Но повесточка, поэтому об этом уже много лет никто не говорит.
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Ваня Шипитко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Например, людей, занимающихся спортом исключают по национальному признаку, как в случае с российскими спортсменами. Только что-то в тексте этого нет.
ты что, очень много русских участвует в спортивных международных мероприятиях, не пиши чушь. исключают не по нац признаку, а по гражданству, если б не вoйна, никого бы не отчисляли. не поверишь, но немцев вроде как тоже не допускали несколько десятилетий назад, у них тоже во главе стоял чувак, завоевывающий новые территории
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BananaMama
Ответ Stewee
В Европе народ совсем с ума сходит. Таким темпом они придумают дни сопротивления нацистам со стороны лгбт, каких-то квир-персон или трансформеров🤡
А что, ЛГБТ не сопротивлялись нацистам? Или у мамкиных правачков правда глаза колет, кому они уподобляются в своей пещерной гомофобии?
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BananaMama
Ответ Aleksey Yashin
Дальше заголовка лучше не читать, там Рапино и квир-враждебность вышли на сцену
Про Рапино ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ в конце, но ты конечно же обратил внимание и решил, что весь текст про нее. Да, весь смысл текста в одном упоминании Рапино в конце
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Дедушка Кука
Ага.
И главная в этом тексте - лгбтшница американка Рапино, а не советский воин-освободитель.
А, ну.
Все же помнят, что Освенцим/Аушвиц освободил 1-й Украинский фронт.
Где воевали сугубо женщины-украинки.
Все или трансгендеры, или ЛГБТ...

Неужели когда-то эта эпоха будет восприниматься как просто какой-то дурной сон человечества?
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пашу
Читая комментарии, поймал себя на мысли, что большая часть комментаторов скорее акцию в поддержку холокоста и фюрера будет приветствовать, лишь бы ЛГБТ проклятых, поганых трансгендеров и этих баб сумасшедших, которым какие-то права нужны, там не упоминали.
Особенно, конечно, в России от меньшинств прохода нет: одни гей-клубы, прайд-парады, а в районной поликлинике первым делом спрашивают, какой у тебя гендер, не хочешь ли поменять.
А говорят ещё, что в век интернета пропаганда не так эффективна.
+2
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Красная стрела
Немцы вообще забавные. Сами устроили ужас, который до этого мир не знал. Поливают и вредят тем, кто освободил от этого мрака. И при этом учат всех как надо чтить память, вдаваясь в крайности, разбивая на группы пострадавших, в угоду коньюктуре😁 лгбт почтили, женщин почтили. А вот интересно, немецких коммунистов, которые гитлер загонял в лагеря задолго до войны, чтить отдельно будут?
Потом эти немецкие коммунисты устроили в Германии террорчик со своим штази, так что их не особо любят
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