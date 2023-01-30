Клубы Бундеслиги в годовщину освобождения Освенцима почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам: «Мы смотрим и в настоящее, где женщины протестуют против авторитарных режимов»

Клубы Бундеслиги почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам.

Перед матчем 18-го тура « » – « » Дортмунд (0:2) футболисты обеих команд и судьи сфотографировались перед с баннером #WeRemember (#Мы помним).

«Больше никогда!»: в этом году профессиональные клубы снова поддерживают «День памяти в немецком футболе».

В этом году особенно вспоминают женщин, которых преследовали и убивали за сопротивление национал-социализму», – говорится в сообщении клуба из Леверкузена.

Акция приурочена к дате освобождения Освенцима. Концентрационный лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

«Мы также смотрим в настоящее, в котором женщины протестуют против авторитарных режимов и борются за права человека, физическое самоопределение и жизнь без насилия.

Мы понимаем инклюзивность целостно, как руководящий принцип концепции человеческого сосуществования без барьеров и исключения, независимо от происхождения, пола, возраста, сексуальной ориентации, религии или физических недостатков.

Преступления нацистов были возможны потому, что было много преступников и их сторонников, а также потому, что многие люди смотрели в другую сторону. Только очень небольшая часть немцев при этом режиме оказала сопротивление.

Среди тех немногих, кто помогал и сопротивлялся, было много женщин. Многих из них преследовали и убили нациисты. Большинство их имен теперь забыты. Как футбольная семья, мы обязаны почтить память женщин, сопротивлявшихся национал-социализму.

Сопротивление может иметь место во всех сферах жизни общества, включая спорт. Несмотря на то, что сегодня мы живем в Германии в демократических условиях, дискриминация и насилие правых радикалов никуда не делись.

Спорт по-прежнему является спорной областью и не свободен от правой идеологии. Например, людей, занимающиеся спортом и другими сферами жизни, исключают по антисемитским, расистским, анти-ЛГБТ или сексистским мотивам. Мы просим всех – не принимать это как данность.

Образец для подражания среди многих других – американская футболистка . Мы все можем внести свой вклад – на футбольном поле и за его пределами», – говорится в описании акции.

Фото: twitter.com/bayer04fussball