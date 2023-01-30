Клубы Бундеслиги в годовщину освобождения Освенцима почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам: «Мы смотрим и в настоящее, где женщины протестуют против авторитарных режимов»
Клубы Бундеслиги почтили память женщин, сопротивлявшихся нацистам.
Перед матчем 18-го тура «Байер» – «Боруссия» Дортмунд (0:2) футболисты обеих команд и судьи сфотографировались перед с баннером #WeRemember (#Мы помним).
«Больше никогда!»: в этом году профессиональные клубы снова поддерживают «День памяти в немецком футболе».
В этом году особенно вспоминают женщин, которых преследовали и убивали за сопротивление национал-социализму», – говорится в сообщении клуба из Леверкузена.
Акция приурочена к дате освобождения Освенцима. Концентрационный лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.
«Мы также смотрим в настоящее, в котором женщины протестуют против авторитарных режимов и борются за права человека, физическое самоопределение и жизнь без насилия.
Мы понимаем инклюзивность целостно, как руководящий принцип концепции человеческого сосуществования без барьеров и исключения, независимо от происхождения, пола, возраста, сексуальной ориентации, религии или физических недостатков.
Преступления нацистов были возможны потому, что было много преступников и их сторонников, а также потому, что многие люди смотрели в другую сторону. Только очень небольшая часть немцев при этом режиме оказала сопротивление.
Среди тех немногих, кто помогал и сопротивлялся, было много женщин. Многих из них преследовали и убили нациисты. Большинство их имен теперь забыты. Как футбольная семья, мы обязаны почтить память женщин, сопротивлявшихся национал-социализму.
Сопротивление может иметь место во всех сферах жизни общества, включая спорт. Несмотря на то, что сегодня мы живем в Германии в демократических условиях, дискриминация и насилие правых радикалов никуда не делись.
Спорт по-прежнему является спорной областью и не свободен от правой идеологии. Например, людей, занимающиеся спортом и другими сферами жизни, исключают по антисемитским, расистским, анти-ЛГБТ или сексистским мотивам. Мы просим всех – не принимать это как данность.
Образец для подражания среди многих других – американская футболистка Меган Рапино. Мы все можем внести свой вклад – на футбольном поле и за его пределами», – говорится в описании акции.
Ничего не имею против ЛГБТ-сообщества и предпочитаю держаться от него в стороне, но само по себе такое приравнивание это смех, да и только. И как минимум неуважение по отношению к тем, кого немцы замучили в лагерях смерти.
Тут еще принято "иронизировать" над "теми, кто за все хорошее против всего плохого". Хотя это есть как раз у них, правда с инверсией - из принципа топят за всё деRмо и мракобесие.
Ну максимум для вида потроллят в комментах откровенно смешных дурачков типа терюшкова, чтобы там плюсики легко собрать.
Вот это их максимум "независимого мнения") А так - за всю мерзость и мракобесия из принципа топить. За всё, что делает жизнь хуже, небезопаснее, труднее, беднее. Совок, исламизм, путинизм - хоть за Сатану, лишь бы против "всего хорошего".
Принцип у них такой
Или недоучка …
Прочтите хоть в Яндексе :
Что такое Холокост !
И прекратите писать гнусности !
Движения сопротивления не было в всей Европе до 1941 года ?
Или его русские иммигранты и парашютисты основали ?
Вы хоть знаете когда началась Вторая Мировая война, а когда Великая Отечественная ?
Такие провокаторы , как Вы специально пишут ересь дабы выставить россиян недоучками и лжецами. И настроить против нас общественное мнение !
Или пишите на родном !
Вы написали :
На граждан СССР Холокост не распространялся .
Это оправдание фашизма .
За это по УК положено серьёзное наказание ,
вплоть до реального лишения свободы !
Это все что надо было знать об этом мероприятии.
И главная в этом тексте - лгбтшница американка Рапино, а не советский воин-освободитель.
А, ну.
Все же помнят, что Освенцим/Аушвиц освободил 1-й Украинский фронт.
Где воевали сугубо женщины-украинки.
Все или трансгендеры, или ЛГБТ...
Неужели когда-то эта эпоха будет восприниматься как просто какой-то дурной сон человечества?
Особенно, конечно, в России от меньшинств прохода нет: одни гей-клубы, прайд-парады, а в районной поликлинике первым делом спрашивают, какой у тебя гендер, не хочешь ли поменять.
А говорят ещё, что в век интернета пропаганда не так эффективна.