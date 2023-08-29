«Челси» хочет 50 млн фунтов за Чалобу. Защитник интересен «Баварии»
«Челси» опредилился с трансферной ценой Трево Чалобы.
Ранее стало известно, что в подписании защитника лондонского клуба заинтересована «Бавария». Мюнхенцы сделали предложение об аренде игрока, но получили отказ.
По информации журналиста Низаара Кинселлы, «синие» готовы отпустить игрока только на правах полноценного трансфера. За продажу Чалобы «Челси» хочет выручить 50 миллионов фунтов.
В сезоне АПЛ-2022/23 Чалоба провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Начнут избавлять от неугодных игроков. Мне кажется, Боули поиграется так еще пару лет и забьет на это все…
Сто из себя этот Салона представляет, чтобы за него платить 50 млн. Он даже за Челси регулярно не играет. Зачем Баварии платить 50 млн за игрока ротации клуба- середняка АПЛ?
Пускай кому другому за такую сумму продают, если найдут покупателя