«Челси» хочет 50 млн фунтов за Чалобу. Защитник интересен «Баварии»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Трево Чалоба Футбол

«Челси» опредилился с трансферной ценой Трево Чалобы.

Ранее стало известно, что в подписании защитника лондонского клуба заинтересована «Бавария». Мюнхенцы сделали предложение об аренде игрока, но получили отказ.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, «синие» готовы отпустить игрока только на правах полноценного трансфера. За продажу Чалобы «Челси» хочет выручить 50 миллионов фунтов. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Чалоба провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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33 комментария

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Lose Yourself
Боули лишний ноль прилепил видимо
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majestic1980
Хорошая попытка Боули, но нет)
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Камбоджа Иванов
Ответ Кефтеме
Они не настолько тупые, чтоб таких игроков покупать
Очень спорное утверждение
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LIv93
Интересно, что будет, когда продадут все активы, которые были еще при Абрамовиче ?
Начнут избавлять от неугодных игроков. Мне кажется, Боули поиграется так еще пару лет и забьет на это все…
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Gündoğan
Бавария не даст за него столько
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Акира_1
Ответ LIv93
Интересно, что будет, когда продадут все активы, которые были еще при Абрамовиче ? Начнут избавлять от неугодных игроков. Мне кажется, Боули поиграется так еще пару лет и забьет на это все…
Так и что? Челси очень сильный бренд и неплохой бизнес проект, который условные саудовцы легко купят, если Боэли уйдёт. Может даже Абрамович по дешёвке через кого-то купит хаха
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Камбоджа Иванов
Почему Спартаку бы не попробовать слить Шамара и Кейту по 30 мультов в этот мешок?
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Камбоджа Иванов
Ответ Ярослав Мудрый
Челси покупает, хоть и за высокие цены, но перспективный молодняк, а не старый неликвид
Нкунку, Дисаси и Санчесу по 25 лет, не назвал бы это прям уж молодняком, Кукурелья близко. Стерлинг в 27 переходил, насколько помню.
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<~Inter~>
Ответ Alexander Tryapyshko
И ведь продадут же
никто не купит за такие деньги. Ким Баварии дешевле обошёлся и сам Челси приобрёл Дисаси за 45 млн евро, который как раз таки держит Чалобу на скамейке
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vicccp
Ответ Alexander Tryapyshko
И ведь продадут же
За такие деньги уверен что никому.
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Shuller18
Чуть не поперхнулся, 50 за Чалоба?))
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Акира_1
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
По себе других не судят. Если Челси переплачивает за игроков, не значит, что другие должны. Сто из себя этот Салона представляет, чтобы за него платить 50 млн. Он даже за Челси регулярно не играет. Зачем Баварии платить 50 млн за игрока ротации клуба- середняка АПЛ? Пускай кому другому за такую сумму продают, если найдут покупателя
Как бы это Бавария настаивает на трансфере, потому что Тухель хочет именно Чалобу. Отсюда Челси может любую цену установить, ибо у них не горит слить Чалобу.
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Акира_1
Не верю, что его кто-то купит за столько. Это только в обратную сторону работает так, когда Боэли покупает какого-то Фофану травмата за 80
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Surviving
🚑
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Bayern Munich Mia San Mia
По себе других не судят. Если Челси переплачивает за игроков, не значит, что другие должны.
Сто из себя этот Салона представляет, чтобы за него платить 50 млн. Он даже за Челси регулярно не играет. Зачем Баварии платить 50 млн за игрока ротации клуба- середняка АПЛ?
Пускай кому другому за такую сумму продают, если найдут покупателя
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MS-13
"За продажу Чалобы «Челси» хочет выручить 50 миллионов фунтов." ах-ха-ха
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Кайыргали Юнусов
пж не дайте минус проста вапрос как можно ставить аву в этой приложени
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Футбольный экспертъ
Я бы его и за деньги в свой карман не взял
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Ярослав Мудрый
Ответ Камбоджа Иванов
Почему Спартаку бы не попробовать слить Шамара и Кейту по 30 мультов в этот мешок?
Челси покупает, хоть и за высокие цены, но перспективный молодняк, а не старый неликвид
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dr. cage
Почему то Боули уверен, что если он сам одноразовых ноунеймов покупает минимум за 35 лимонов, то и все вокруг должны покупать поленья из Челси за 50 минимум.. Не угадал..
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Кефтеме
Ответ Камбоджа Иванов
Очень спорное утверждение
Ну наверное 50 на 50
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Ярослав Мудрый
Ответ Камбоджа Иванов
Нкунку, Дисаси и Санчесу по 25 лет, не назвал бы это прям уж молодняком, Кукурелья близко. Стерлинг в 27 переходил, насколько помню.
Согласен, да. Но общий план на перспективную молодёжь.
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ST-L
Ответ Футбольный экспертъ
Я бы его и за деньги в свой карман не взял
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Футбольный экспертъ
Ответ ST-L
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Знал что кто то спросит:) и буквально и фигурально не возьму)
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Кефтеме
Жирно не будет за обычного середняка 50 млн?
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