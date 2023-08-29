«Челси» хочет 50 млн фунтов за Чалобу. Защитник интересен «Баварии»

«Челси» опредилился с трансферной ценой Трево Чалобы.

Ранее стало известно, что в подписании защитника лондонского клуба заинтересована « ». Мюнхенцы сделали предложение об аренде игрока, но получили отказ.

По информации журналиста Низаара Кинселлы, «синие» готовы отпустить игрока только на правах полноценного трансфера. За продажу « » хочет выручить 50 миллионов фунтов.

В сезоне АПЛ-2022/23 Чалоба провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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