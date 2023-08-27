«Бавария» рассматривает Чалоба, Клостерманна, Гертрюйду, Керера и Белла-Кочапа на замену Павару
«Бавария» рассматривает шесть кандидатов на замену Бенжамену Павару.
Ранее стало известно, что французский защитник почти не тренируется с клубом и хочет перейти в «Интер».
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, в шорт-лист мюнхенцев входят шесть защитников.
Это Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Трево Чалоба («Челси»), Армель Белла-Кочап («Саутгемпптон»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг») и Тило Керер («Вест Хэм»).
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