«Бавария» рассматривает Чалоба, Клостерманна, Гертрюйду, Керера и Белла-Кочапа на замену Павару

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«Бавария» рассматривает шесть кандидатов на замену Бенжамену Павару.

Ранее стало известно, что французский защитник почти не тренируется с клубом и хочет перейти в «Интер».

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, в шорт-лист мюнхенцев входят шесть защитников.

Это Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Лутсхарел ГертрюйдаФейеноорд»), Трево ЧалобаЧелси»), Армель Белла-Кочап («Саутгемпптон»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг») и Тило Керер («Вест Хэм»).

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10 комментариев

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Трент Резнор
Да берите уже кого-нибудь. Тот же Белла-Кочап - прекрасный вариант.
+5
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SaH4r.
они специально выбирали, чтоб никто не выговаривал их имена?
+4
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DolJun
чалобу за 50 по старой памяти было бы супер
+3
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+3
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mootoo
И Йенс Мустерманн
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Кино Музыка
Надо включить в этот список Павара. Худшим не будет точно, а главное, бесплатно)
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Акира_1
Неужели Челси спихнет очередного воспитанника по выгодной цене.
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ArnoNeputevy
Будущий состав "Баварии": вратарь - Дор Перец (Израиль), защитники -Бендржих Капустка (Чехия), Ян Репка (Словакия), Озкан Баклажан (Турция), Ион Дыня (Румыния). Опорник - Тарас Луковица (Украина).
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Сергей Штырков
и не один из них не уровень Баварии. обида.
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Влад
обмен с Интером на Дюмфриса с доплатой со стороны Баварии
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