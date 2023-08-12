Кепа откажет «Баварии» ради «Реала». Мадридцы ведут переговоры с «Челси»
Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Реал».
Напомним, «Реал» находится в поиске голкипера на замену Тибо Куртуа, который пропустит большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки. Сообщалось, что голкипер восстановится не раньше апреля.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Кепа готов отказать «Баварии», направившей «Челси» предложение об аренде испанского голкипера с правом выкупа. Отмечается, что между мюнхенцами и Кепой нет никаких договоренностей.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Кепа заинтересован в переходе в «Реал» и согласен на переход даже на правах аренды с правом выкупа. «Реал» начал переговоры с «Челси», чтобы договориться о формуле трансфера испанского голкипера.
Аррисабалага выступает за «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола. Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь.
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Все ключевые показатели испанца упали за последние 5 лет, что отталкивает «Мадрид».
Отмечается психологическая неустойчивость игрока и низкий процент сейвов на отрезке в последние три года.
Кроме игры ногами(у Анчелотти не нужно прям гениально играть ногами) есть еще какие то минусы? Почему Карло жестко против, я искренне не понимаю. И ладно альтернативы были бы сильнее. Так нет. Что Буну, что Кепа, что грузин из Валенсии - как минимум такие же по уровню, только за них еще платить трансфер
«Буну был первой опцией «Мадрида», но интерес к нему остыл, так как клуб не хочет терять вратаря на месяц из-за Кубка Африканский Наций».
🌕 | Моретто подтверждает:
«Мадрид» ведет переговоры об аренде Кепы без опции выкупа».
У Кепы был 1 привальный сезон в карьере при Лэмпарде. Тогда Кепа расстался со своей подругой, у него началась депрессия и он набрал вес.
При этом Челси пропускал почти больше всех в Лиге, там был проходной двор в защите.
Козлом отпущения сделали Кепу, он стал игроком-мемом и потерял уверенность.
Но сейчас вновь вернул форму и выдал лучший сезон в жизни, по стате он один из лучших вратарей АПЛ.
Кепа сам по себе сильный вратарь, с очень хорошей школой, хорошо играет ногами.