Кепа откажет «Баварии» ради «Реала». Мадридцы ведут переговоры с «Челси»

Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Реал».

Напомним, «Реал» находится в поиске голкипера на замену Тибо Куртуа, который пропустит большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки. Сообщалось, что голкипер восстановится не раньше апреля.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Кепа готов отказать «Баварии», направившей « » предложение об аренде испанского голкипера с правом выкупа. Отмечается, что между мюнхенцами и Кепой нет никаких договоренностей.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Кепа заинтересован в переходе в « » и согласен на переход даже на правах аренды с правом выкупа. «Реал» начал переговоры с «Челси», чтобы договориться о формуле трансфера испанского голкипера.

выступает за «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола. Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь.

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