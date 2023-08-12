Кепа откажет «Баварии» ради «Реала». Мадридцы ведут переговоры с «Челси»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Фабрицио Романо Футбол

Кепа Аррисабалага близок к переходу в «Реал».

Напомним, «Реал» находится в поиске голкипера на замену Тибо Куртуа, который пропустит большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки. Сообщалось, что голкипер восстановится не раньше апреля.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Кепа готов отказать «Баварии», направившей «Челси» предложение об аренде испанского голкипера с правом выкупа. Отмечается, что между мюнхенцами и Кепой нет никаких договоренностей.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Кепа заинтересован в переходе в «Реал» и согласен на переход даже на правах аренды с правом выкупа. «Реал» начал переговоры с «Челси», чтобы договориться о формуле трансфера испанского голкипера.

Аррисабалага выступает за «Челси» с 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола. Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь.

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57 комментариев

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JENNINGS
Зачем «Реалу» Кепа, когда есть Анчелотти?
+83
-5
+78
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Искуственный интеллект
Кто бы мог подумать какой крутой поворот будет в карьере у Кепы после того,как он перестал попадать в старт в 21 году
+29
0
+29
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Игорь Новиков
Ответ JENNINGS
Зачем «Реалу» Кепа, когда есть Анчелотти?
Сперва не понял, а потом как понял....)
+28
-7
+21
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kpvhmsvb2g
Ответ JENNINGS
Зачем «Реалу» Кепа, когда есть Анчелотти?
сменщика готовят
+11
0
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Пинающий Достоинства
Просто Кепа понимает, что Анчелотти уходит, а две ставки вратаря и тренера больше нигде не предложат
+10
0
+10
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M93
Ответ Кирилл Шмидт
Объясните плиз, чем так плох Де Хеа? Кроме игры ногами(у Анчелотти не нужно прям гениально играть ногами) есть еще какие то минусы? Почему Карло жестко против, я искренне не понимаю. И ладно альтернативы были бы сильнее. Так нет. Что Буну, что Кепа, что грузин из Валенсии - как минимум такие же по уровню, только за них еще платить трансфер
OKDiario: Клуб составил отчет по Де Хеа и пришел к негативным выводам.

Все ключевые показатели испанца упали за последние 5 лет, что отталкивает «Мадрид».

Отмечается психологическая неустойчивость игрока и низкий процент сейвов на отрезке в последние три года.
+8
0
+8
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Кирилл Шмидт
Объясните плиз, чем так плох Де Хеа?
Кроме игры ногами(у Анчелотти не нужно прям гениально играть ногами) есть еще какие то минусы? Почему Карло жестко против, я искренне не понимаю. И ладно альтернативы были бы сильнее. Так нет. Что Буну, что Кепа, что грузин из Валенсии - как минимум такие же по уровню, только за них еще платить трансфер
+4
-1
+3
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<~Inter~>
У Челси всё так плохо с финансами или Кепа за одну неделю проиграл конкуренцию лавочнику Брайтона? Зачем им отпускать его в аренду
+2
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Александр Фёдоров
И смысл, через год стать вторым возможно, перспектива такая себе
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Pont ham pilat
Ответ Искуственный интеллект
Кто бы мог подумать какой крутой поворот будет в карьере у Кепы после того,как он перестал попадать в старт в 21 году
Не говори. Фартовый
+2
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nickthebrother
А что, Лунин не способен отыграть сезон первым номером?
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vcaireac
Ответ nickthebrother
А что, Лунин не способен отыграть сезон первым номером?
Мысли масшабнее,а если и он травму получит?Кто стоять в рамке будет?Игроки зелёные из кастильи?Так или иначе нужен был опытный кипер после травмы Тибо.
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M93
Ответ RealJon
да Севилья настояла на 30 лямов, нет шансов чтобы Реал платил за 32 летного настолько. Аренды Кепа тоже очень хороший вариант. У них с Буну очень схожие статистики Оба провели чуть больше 300 игр, пропустили чуть больше 350 мячей, и сухих матчей чуть больше 110. При этом Кепу скоро 29 лет, А Буну 32
Также один из важных аспектов его участие в Кубке африканских наций, из-за чего он может пропустить месяц.
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Andy93
Ответ nickthebrother
А что, Лунин не способен отыграть сезон первым номером?
Способен. В "Оболони" или "Карпатах"
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RealJon
Ответ M93
Также один из важных аспектов его участие в Кубке африканских наций, из-за чего он может пропустить месяц.
Афкон проводится с 14 янв до 14 фев. Говорится он мог пропустить до 8 игр ЛЛ, 3 Копа (до ПФ) и суперкубка
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vcaireac
🌖 | Хосе Феликс Диас:

«Буну был первой опцией «Мадрида», но интерес к нему остыл, так как клуб не хочет терять вратаря на месяц из-за Кубка Африканский Наций».

🌕 | Моретто подтверждает:

«Мадрид» ведет переговоры об аренде Кепы без опции выкупа».
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Alisher Buranov
Вратарь может быть и хороший, но у него иногда сдвиг по фазе случается, а это нам нужно братцы. Может лучше Наваса?
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vcaireac
Ответ Murkin Monksik
Зачем если есть свободный Де Хеа,тот же Буну из Севильи .
Де Хеа не устраивает тренерский штаб,там проанализировали его выступления за последние 5 лет,и решили что он растерял многие из своих плюсов...
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Murkin Monksik
Зачем если есть свободный Де Хеа,тот же Буну из Севильи .
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pulyalke
почему леваковича никто не подписывает? только фенер интересовался
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RealJon
Ответ pulyalke
почему леваковича никто не подписывает? только фенер интересовался
не интересовался, а почти купили уже. нужно было торговаться, нет времени
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Lucky
Ответ Мексиканская песня
Смотри, а то заменят тебя.
на Кепу?!
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Чёрный тюльпан
Ответ <~Inter~>
У Челси всё так плохо с финансами или Кепа за одну неделю проиграл конкуренцию лавочнику Брайтона? Зачем им отпускать его в аренду
"Лавочника" Брайтона хотя бы в сборную вызывали последние годы в отличие от Кепки. Тем более этот "лавочник" стал у "чаек" таковым, потому что произошёл конфликт с тренером, а не по игровым причинам.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Кирилл Шмидт
Объясните плиз, чем так плох Де Хеа? Кроме игры ногами(у Анчелотти не нужно прям гениально играть ногами) есть еще какие то минусы? Почему Карло жестко против, я искренне не понимаю. И ладно альтернативы были бы сильнее. Так нет. Что Буну, что Кепа, что грузин из Валенсии - как минимум такие же по уровню, только за них еще платить трансфер
Потому что Кепа сильнее Де Хеа.
У Кепы был 1 привальный сезон в карьере при Лэмпарде. Тогда Кепа расстался со своей подругой, у него началась депрессия и он набрал вес.
При этом Челси пропускал почти больше всех в Лиге, там был проходной двор в защите.
Козлом отпущения сделали Кепу, он стал игроком-мемом и потерял уверенность.
Но сейчас вновь вернул форму и выдал лучший сезон в жизни, по стате он один из лучших вратарей АПЛ.

Кепа сам по себе сильный вратарь, с очень хорошей школой, хорошо играет ногами.
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Cearvm
Ответ M93
OKDiario: Клуб составил отчет по Де Хеа и пришел к негативным выводам. Все ключевые показатели испанца упали за последние 5 лет, что отталкивает «Мадрид». Отмечается психологическая неустойчивость игрока и низкий процент сейвов на отрезке в последние три года.
Ну, это прям неправда. Де Хеа же забрал перчатку АПЛ в прошлом году, сэйвов точно хватало. Кроме неустойчивости и передач минусов немного.
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