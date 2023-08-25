Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Павару. Тухель работал с Трево в «Челси»

Теги Бавария Интер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Томас Тухель Трево Чалоба Футбол

Трево Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Бенжамену Павару.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель работал с 24-летним защитником в «Челси» и заинтересован в игроке, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. 

При этом ранее сообщалось, что Чалоба интересен «Интеру», куда «Бавария» собирается продать Павара, когда найдет ему замену. 

Действующий контракт Трево рассчитан до 2028 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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4 комментария

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dr. cage
Тухель похож на вредителя..

Горецка, Киммих, Зоммер, Эрнандес, Павар ему не подходят.. А всякий скам, чей потолок это основа Кристал Пэласа - добро пожаловать..
+6
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DolJun
учитывая что купили дисаси, то за лямов 50 скинуть была бы отличная сделка
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headmaster
Как по мне, разного уровня игроки. Хотя у Тухеля и Чалоба, и Лофтус-Чик играли. Потенциально, хорошая сделка и для тех и для других
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Артем Гладских
Ответ DolJun
учитывая что купили дисаси, то за лямов 50 скинуть была бы отличная сделка
согласен.
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