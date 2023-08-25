Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Павару. Тухель работал с Трево в «Челси»

Трево Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Бенжамену Павару.

Главный тренер мюнхенцев работал с 24-летним защитником в « » и заинтересован в игроке, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом ранее сообщалось, что интересен « », куда « » собирается продать Павара, когда найдет ему замену.

Действующий контракт Трево рассчитан до 2028 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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