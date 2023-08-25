Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Павару. Тухель работал с Трево в «Челси»
Трево Чалоба интересен «Баварии» в качестве возможной замены Бенжамену Павару.
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель работал с 24-летним защитником в «Челси» и заинтересован в игроке, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
При этом ранее сообщалось, что Чалоба интересен «Интеру», куда «Бавария» собирается продать Павара, когда найдет ему замену.
Действующий контракт Трево рассчитан до 2028 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Горецка, Киммих, Зоммер, Эрнандес, Павар ему не подходят.. А всякий скам, чей потолок это основа Кристал Пэласа - добро пожаловать..