«Реал» и «Челси» согласовали аренду Кепы без права выкупа

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кепа Аррисабалага Футбол

«Реал» и «Челси» договорились о переходе Кепы Аррисабалаги.

Как пишет журналист Relevo Маттео Моретто, клубы договорились об аренде 28-летнего вратаря. Сторонам осталось уладить некоторые детали, сделку могут закрыть в ближайшие часы.

Кепа был крайне близок к переходу в «Баварию», но несколько часов назад и вратарь, и «Челси» остановили переговоры. Лондонский клуб настаивал на аренде голкипера без права выкупа, а «Бавария» хотела его получить. Кроме того, Кепа предпочел переход в «Мадрид», когда возник интерес со стороны этого клуба.

В четверг основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Карло Анчелотти не захотел, чтобы основным вратарем становился Андрей Лунин, поэтому «Мадрид» занялся поиском нового голкипера. Им станет Аррисабалага. Сейчас ожидается, что Куртуа пропустит весь сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал выбор в пользу Кепы, а не Яссина Буну, так как вратарь «Севильи» может пропустить месяц зимой из-за Кубка Африки.

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108 комментариев

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MansZ
Зачем это нужно Челси?
+103
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Leo_89
Ну и бред. За день до начала АПЛ Челси отдаёт основного вратаря в бесплатную аренду. Что там курят менеджеры Челси?
+46
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Ivchev
Ответ MansZ
Зачем это нужно Челси?
Видимо надо зп ведомость сократить
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Ночной кошмар Логинова
Что-то быстро все меняется. Неужели Челси всерьез рассчитывает на Санчеса?
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bogdan fedyuk
забавно, что и реал, и бавария посчитали кепу лучшим из доступных вариантов на рынке. а челси предпочитает лавочника из брайтона. гении
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Leo_89
Ответ WESTERN-
В основу взяли то ли Испанца то ли Райю то ли Санчеса
И что? Он матча даже не провел и не сыгран с партнерами, а тут его сразу в основу? Да и какой толк бесплатно отдавать Кепу в аренду? Ладно ещё трансфер полноценный, но тут. Походу менеджерам Челси крышу снесло из-за Кайседо совсем.
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Никитос Рудых
У Реала есть тренер. Нафиг там ещё и Кепа?
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Veni-Vidi-Vici
Странно это всё. В чём выгода Челси? Для чего за свой счёт решать вратарские проблемы Реала? Тем более Почеттино на днях прямым текстом сказал, что Кепа выглядит предпочтительнее Санчеса.

И что теперь, резервный вратарь Брайтона станет основным в Челси? Занятный поворот истории.
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Felp
Ответ Davron Tashkenbaev
Его никто не покупает. А зарплата бешеная.
И поэтому не хотели давать право выкупа Баварии?
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<~Inter~>
логику Челси вообще не понимаю
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Николай Корягин
Ответ rigobersong
Кто видел состав реала, тот в цирке не смеется:))
Как дела там с регистрацией состава у Барсы?
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Oummm
Ответ Николай Корягин
Ага, «неликвид» Рюдигер уже взял ЛЧ с Реалом, а Челси теперь ЛЧ только по телевизору смотреть будет.
Когда он успел ЛЧ взять
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alexmixer9
Ответ Молодой Френки
Очень неожиданно. Хочется поддержать Кепу в этом вызове. Недооцененный вратарь
Самый дорогой вратарь мира и недоцененный?) Скорее переоцененный
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ALMANAC
Ответ MansZ
Зачем это нужно Челси?
Они все равно взяли Санчеса из Брайтона
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Владислав Романов
Ответ WESTERN-
В основу взяли то ли Испанца то ли Райю то ли Санчеса
а Вы хорошо осведомлены, то-ли осведомлëны 😁
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Евгений Вырныгаев
65 минута матча с Сосьедадом. Реал горит 0-1. Рюдигер видит как Карло поднимает бровь.
"Это сигнал, надо бежать в штрафную"
Решает обернуться на Кепу. Он машет рукой, зазываю назад.
"И что мне в итоге делать?"
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Tille
Ответ Leo_89
Ну и бред. За день до начала АПЛ Челси отдаёт основного вратаря в бесплатную аренду. Что там курят менеджеры Челси?
Да сейчас купят Трубина миллионов за 80, все норм.
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Любезный Коссутий
бесплатный ДДХ не нужен никому 🤔
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Евгений Цыбулин
Я ничего не понял?Ни зачем?Ни для чего?Ерунда какая-то...
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Felp
Что за бред
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Dexter Morgan
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Не смеши меня. Ты перепутал. Рычагами другой клуб пользуется. У Реала очень много денег.
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Елена Башкова
Выгода в деньгах и сокращение ведомости
Да ладно, ведомость и так уже изрядно сократили этим летом, один Кепа там погоды не сделает.
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Rahym Hommadow
Реал очень и очень умный решение в аренду без права выкупа
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Молодой Френки
Очень неожиданно. Хочется поддержать Кепу в этом вызове. Недооцененный вратарь
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Нос в муке
Ответ MansZ
Зачем это нужно Челси?
А зачем Челси всех игроков в этом трансферном окне продавал? Видимо какое-то собственное видение развития клуба
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