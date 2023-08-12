«Реал» и «Челси» согласовали аренду Кепы без права выкупа

«Реал» и «Челси» договорились о переходе Кепы Аррисабалаги.

Как пишет журналист Relevo Маттео Моретто, клубы договорились об аренде 28-летнего вратаря. Сторонам осталось уладить некоторые детали, сделку могут закрыть в ближайшие часы.

Кепа был крайне близок к переходу в «Баварию», но несколько часов назад и вратарь, и « » остановили переговоры. Лондонский клуб настаивал на аренде голкипера без права выкупа, а « » хотела его получить. Кроме того, предпочел переход в « », когда возник интерес со стороны этого клуба.

В четверг основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа порвал кресты на тренировке. Карло Анчелотти не захотел, чтобы основным вратарем становился Андрей Лунин, поэтому «Мадрид» занялся поиском нового голкипера. Им станет Аррисабалага. Сейчас ожидается, что Куртуа пропустит весь сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Реал» сделал выбор в пользу Кепы, а не Яссина Буну, так как вратарь «Севильи» может пропустить месяц зимой из-за Кубка Африки.

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