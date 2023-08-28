Трансфер Чалобы – приоритет Тухеля. «Бавария» хочет купить защитника «Челси», а не арендовать
Томас Тухель хочет видеть Трево Чалобу в «Баварии».
Как сообщает The Telegraph, защитник «Челси» является приоритетной трансферной целью главного тренера мюнхенской команды. «Бавария» намерена купить англичанина, а не арендовать его. Переговоры с «синими» продолжаются.
Ранее сообщалось, что Тухель также заинтересован в приглашении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея. Однако источники, близкие к «Баварии», опровергают интерес тренера к трансферу шотландца.
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Он брит, а значит за еду играть не будет. Да разносторонний, но ни на одной позиции он не топ + травматичный и парню уже 24, а он так и не заиграл на высоком уровне.