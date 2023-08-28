Трансфер Чалобы – приоритет Тухеля. «Бавария» хочет купить защитника «Челси», а не арендовать

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Трево Чалоба Скотт Мактоминей Футбол

Томас Тухель хочет видеть Трево Чалобу в «Баварии».

Как сообщает The Telegraph, защитник «Челси» является приоритетной трансферной целью главного тренера мюнхенской команды. «Бавария» намерена купить англичанина, а не арендовать его. Переговоры с «синими» продолжаются. 

Ранее сообщалось, что Тухель также заинтересован в приглашении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея. Однако источники, близкие к «Баварии», опровергают интерес тренера к трансферу шотландца. 

«Бавария» рассматривает Чалоба, Клостерманна, Гертрюйду, Керера и Белла-Кочапа на замену Павару

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17 комментариев

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Тухель
И вот что с ним делать, когда Тухеля уволят?
Он брит, а значит за еду играть не будет. Да разносторонний, но ни на одной позиции он не топ + травматичный и парню уже 24, а он так и не заиграл на высоком уровне.
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Lebron James
Ответ Очки Дани Алвеса
Так смешно, что у Тухеля есть только что купленный Ким, основные игроки своих сборных Де Лигт и Упамекано, Павар на подстраховке, молодняк, а он блин интересуется Чалобой…
Павар уходит, ушел Станишич. А он играет с 3 центр дефами
+12
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_BITOV_666_ Битов
Тут пишут так что Тухель что то решает в Баварии.Его снимут месяца через 2-3 так что под него ничего не будут строить .Надеюсь вернут Нагельсмана он то показывал топ футбол без Напа ,а с Кейном что будет может и на лч замахнуться минимум полуфинал .
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<~Inter~>
Ответ Lebron James
Павар уходит, ушел Станишич. А он играет с 3 центр дефами
когда это он играл с 3 центрдефами в Баварии?
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Очки Дани Алвеса
Так смешно, что у Тухеля есть только что купленный Ким, основные игроки своих сборных Де Лигт и Упамекано, Павар на подстраховке, молодняк, а он блин интересуется Чалобой…
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Lebron James
Было бы классно выручить 20+
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artemio303
Отлично пусть забирают. Ещё и Лукаку сбагрили. Осталось только КХО куданить сплавить
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Трент Резнор
Приоритет это хорошо, главное Павара отпустите.
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FC GROZNY
паварушка -на выход
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badibeg
Ответ Тухель
И вот что с ним делать, когда Тухеля уволят? Он брит, а значит за еду играть не будет. Да разносторонний, но ни на одной позиции он не топ + травматичный и парню уже 24, а он так и не заиграл на высоком уровне.
круто планировать при трансфере отставку тренера, если руководство думает также, то далеко на этом не уедешь
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artemio303
Ответ Ashan Sorokin
Так вроде писали что в Фулхэм ?
И про Фулхэм и про Ноттингем Форест писали. До конца ТО думаю пристроят куда то
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FC GROZNY
Ответ FC GROZNY
паварушка -на выход
ни разу не проявил уважение к клубу
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