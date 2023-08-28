Трансфер Чалобы – приоритет Тухеля. «Бавария» хочет купить защитника «Челси», а не арендовать

Томас Тухель хочет видеть Трево Чалобу в «Баварии».

Как сообщает The Telegraph, защитник « » является приоритетной трансферной целью главного тренера мюнхенской команды. «Бавария» намерена купить англичанина, а не арендовать его. Переговоры с «синими» продолжаются.

Ранее сообщалось, что также заинтересован в приглашении полузащитника « » . Однако источники, близкие к «Баварии», опровергают интерес тренера к трансферу шотландца.

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