Де Хеа интересен «Баварии». Райя не устраивает Тухеля из-за низкого роста

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Давид Де Хеа может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб интересуется вратарем, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

Мануэль Нойер еще не может полностью выполнять тренировочную программу и не наберет форму к началу сезона. Ян Зоммер, в свою очередь, не хочет быть вторым номером и намерен как можно скорее перейти в «Интер».

В связи с этим «Бавария» обратилась к кандидатуре Де Хеа. Руководство мюнхенцев хочет узнать, готов ли испанец перейти в их команду. 

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что «Бавария» также проявляет интерес к Войчеху Шченсному. По данным Bild, польский вратарь входит в лонглист клуба, но «Ювентус» не хочет отпускать футболиста. 

Вчера появилась информация о том, что немецкий клуб начал переговоры о трансфере Давида Райи. Однако главный тренер команды Томас Тухель хочет видеть в составе высокого вратаря, а рост игрока «Брентфорда» составляет 1,83 метра – это не устраивает специалиста. 

Также в список голкиперов, которыми интересуется «Бавария», входят Яссин Буну («Севилья»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Роберт Санчес («Брайтон») и Камиль Грабара («Копенгаген»). Трансфер Мамардашвили маловероятен, поскольку «Валенсия» потребует около 30 миллионов евро, а «Бавария» не хочет платить такую сумму за вратаря, который станет резервным после возвращения Нойера. 

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22 комментария

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Дядя ТУРА
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Нужно объявить, что предстоящий сезон будет последним для Нойера в Баварии, оставить Зоммера с обещанием, что будет равная борьба в сезоне, а через год Зоммер будет железно 1 номером.
Зоммер 183 см
возраст 34 года
ахахха
+24
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+23
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Begench Berdimuradov
Де Хеа и Бавария 🤔
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aseke
Подписать де Хеа свободным - отличный вариант.
+8
-2
+6
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Eugene10
Ответ Begench Berdimuradov
Де Хеа и Бавария 🤔
С его игрой ногами))))
+6
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Jor Hakobyan
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Нужно объявить, что предстоящий сезон будет последним для Нойера в Баварии, оставить Зоммера с обещанием, что будет равная борьба в сезоне, а через год Зоммер будет железно 1 номером.
надо найти вратаря на долгие годы, чтобы сезонов 10 минимум играл на основе. А Нойер Зоммер и испанец это всего на пару сезонов и вопром, будут оправдать себя? Лучше из них Нойер. По моему оставить Нойра N° 1 и найти хорошего замена на долгие годы. А то Зоммер и Дэ Хеа это не решение проблемы, а на оборот.
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Evgeniy Bagel
Ответ rigobersong
Наконец то Де Хея за сильный клуб поиграет, после нашего маню тотальное повышение:)
смотрю тут очень много хейтеров из АПЛ,что легко накидываются и минусуют
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S.Laposter
Вот это фартанет Де Хеа, если подпишут
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kisliy33
183 низковато? рилли?
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thesuperdrum
Касильяс был 182, и ничего — стал легендой. Дело не в росте, а в умении играть в раме )
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Yu123
уйдет вместе с тухлым через 2 месяца
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ML26
Нужно переходить и затыкать критиков. Кто бы мог представить пару лет назад, что одни из лучших вратарей современности будут играть в одной команде?
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Ман Сити
Шанс для ды хеи поиграть наконец в топ клубе и хоть что-то выиграть. На старость он в проекте заработал, теперь можно и поиграть.
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jiolop
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Cearvm
Нойер ведь с ума сойдет, если Де Хеа перейдет в основу. В 32 года мариновать вратаря на скамейке тоже странно, испанец может сильно сдать. Даже Райя в этом смысле кажется более гибким вариантом.
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Pucheslav
Ответ QWertY
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Распиаренный Зоммер это мощно. Кто распиарил то ?
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Bayern Munich Mia San Mia
Нужно объявить, что предстоящий сезон будет последним для Нойера в Баварии, оставить Зоммера с обещанием, что будет равная борьба в сезоне, а через год Зоммер будет железно 1 номером.
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Jor Hakobyan
Ответ WESTERN-
В итоге экономисты возьмут Ллориса
Лучше быть экономистом чем без🧠
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rigobersong
Наконец то Де Хея за сильный клуб поиграет, после нашего маню тотальное повышение:)
+9
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QWertY
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