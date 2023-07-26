Де Хеа интересен «Баварии». Райя не устраивает Тухеля из-за низкого роста

Давид Де Хеа может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб интересуется вратарем, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

еще не может полностью выполнять тренировочную программу и не наберет форму к началу сезона. , в свою очередь, не хочет быть вторым номером и намерен как можно скорее перейти в «Интер».

В связи с этим «Бавария» обратилась к кандидатуре Де Хеа. Руководство мюнхенцев хочет узнать, готов ли испанец перейти в их команду.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что «Бавария» также проявляет интерес к Войчеху Шченсному. По данным Bild, польский вратарь входит в лонглист клуба, но « » не хочет отпускать футболиста.

Вчера появилась информация о том, что немецкий клуб начал переговоры о трансфере Давида Райи. Однако главный тренер команды хочет видеть в составе высокого вратаря, а рост игрока « » составляет 1,83 метра – это не устраивает специалиста.

Также в список голкиперов, которыми интересуется «Бавария», входят Яссин Буну («Севилья»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Роберт Санчес («Брайтон») и Камиль Грабара («Копенгаген»). Трансфер Мамардашвили маловероятен, поскольку «Валенсия» потребует около 30 миллионов евро, а «Бавария» не хочет платить такую сумму за вратаря, который станет резервным после возвращения Нойера.