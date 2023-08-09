«Бавария» интересуется Кепой и провела первые переговоры с «Челси». Тухель рекомендовал вратаря боссам клуба
Кепа Аррисабалага может перейти в «Баварию».
Мюнхенский клуб намерен как можно быстрее подписать нового вратаря. Идеальным вариантом для «Баварии» будет футболист с опытом игры на топ-уровне.
После срыва трансфера Давида Райи «Бавария» стала рассматривать подписание Кепы Аррисабалаги, сообщает Sport1. Главный тренер немецкой команды Томас Тухель работал с голкипером в «Челси» и рекомендовал его руководству мюнхенцев. Клуб уже провел первые переговоры с представителями игрока и боссами «Челси».
Кепа выступает за лондонскую команду с 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола.
Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь.
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