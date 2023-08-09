«Бавария» интересуется Кепой и провела первые переговоры с «Челси». Тухель рекомендовал вратаря боссам клуба

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб намерен как можно быстрее подписать нового вратаря. Идеальным вариантом для «Баварии» будет футболист с опытом игры на топ-уровне. 

После срыва трансфера Давида Райи «Бавария» стала рассматривать подписание Кепы Аррисабалаги, сообщает Sport1. Главный тренер немецкой команды Томас Тухель работал с голкипером в «Челси» и рекомендовал его руководству мюнхенцев. Клуб уже провел первые переговоры с представителями игрока и боссами «Челси». 

Кепа выступает за лондонскую команду с 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 29 матчей в рамках АПЛ и пропустил 33 гола. 

Подробную статистику 28-летнего испанца можно найти здесь

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22 комментария

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Murad Balta
Хорошая покупка на будущее ( сначала вратарь , потом тренер) .
+19
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Leo_89
С чего бы Тухелю нравился Кепа, если он всегда предпочитал ему Менди? Даже когда сенегалец явно плыл.
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Leo_89
Ответ B@SS
Упакуйте его в подарочную упаковку, если цена будет выше 50 лям фунтов. Ибо его недотягивание, недопрыгивание, недовыходы - уже синдромом становятся.
А кто в Челси то стоять будет? Не факт, что Бавария заплатит больше, чем потребуется для покупки другого вратаря на замену Кепе. Санчес основным тоже хз как будет стоять. К тому же Кепа сейчас один из долгожителей в Челси и смысл его продавать?
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headmaster
Не думал что это скажу…

Но только не Кепу!!! Один из ветеранов команды на данный момент
+7
-4
+3
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deadjoker
Даже Тухель не может выигрывать без тренера :))
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Антонио Мартынов
Ответ Murad Balta
Хорошая покупка на будущее ( сначала вратарь , потом тренер) .
Шутки, которые не устаревают ))
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Bayern Munich Mia San Mia
Начерта продали Зоммера по бросовой цене?
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Extrim
У немцев с вратарями совсем плохо уже?
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flash166
Это такая толстая утка,что она даже не взлетит. Тухель хочет Кепу, который сидел у него на банке в Челси?! какой же бред
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Плакса Джон ушел налево
Кепа? Интрига в чемпионате 😂
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Karbanamit
вот и настал коней моему любимому клубу. один токсик приведёт за собой ещё племя.
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Lex Lex
Зачем он Тухелю? он при Тухеле сидел в глубоком запасе даже когда Менди был ужасен
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ponso
Тухель уже готовит преемника.
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Бухгалтер2021
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Челси не плохо так за лето балласт продал
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artemio303
Супер, пусть забирают.
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deadjoker
Ответ B@SS
Упакуйте его в подарочную упаковку, если цена будет выше 50 лям фунтов. Ибо его недотягивание, недопрыгивание, недовыходы - уже синдромом становятся.
У него рост какбы не 190+ чтобы допрыгивать. :) не надо давать бить из-за штрафной, а это уже вопросы к тренерам.
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Unknown Forusha
Смотря какого кепу они подпишут того токсика и дырку или реально хорошего вратаря
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Cunningham Obituary
Ответ Extrim
У немцев с вратарями совсем плохо уже?
Ну да. Есть 19-летний вратарь Кёльна в аренде в Гройтере, двое подрастающих в Вердере (нереалистично), самый перспективный вратарь страны в Штутгарте (совершенно нереалистично) и есть просто хорошие молодые в Аугсбурге и Фрайбурге и уже в Аяксе
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