«Баварии» интересен Мактоминей. Рассматривают обмен с «МЮ» на Гравенберха на правах аренды

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Скотт Мактоминей Райан Гравенберх Футбол

Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк со ссылкой на Bild Sport, полузащитник «Манчестер Юнайтед» интересен «Баварии». Возможна сделка по аренде Мактоминея в обмен на аренду Райана Гравенберха в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провел 24 матча в АПЛ и забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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11 комментариев

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Surviving
Тухлое решение.
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аноним анонимович
шыло на мыло
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red hikkikomori
Ответ Токсик
Комментарий удален модератором
я просто объективно смотрю на вещи, а раз уж ты позволил себе дать непрошеный совет , то я тебе отвечу тем же : сними розовые очки, пока руководство и менеджмент в МЮ не сменится чемпионства не видать при любом тренере, в то время как Бавария при любом тренере и руководстве берет чемпионство. за своего воспитанника радоваться надо.
Например фаны ТТХ порадовались за Кейна- молодцы
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red hikkikomori
Неожиданно, буду рад за Скотти, если это правда, хотя бы узнает каково это быть чемпионом
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Ksandvankneshas
Не знаю зачем Баварии Мактоминей (чтоб Кейну не было скучно?), но если такое предложение и правда есть, то нужно соглашаться: Скотти не особо нужен Тен Хагу, а вот от игрока типажа Гравенберха он бы не отказался кмк(тем более он уже играл у Эрика). Да и голландец хочет чаще играть, чтоб попасть на Евро – а в МЮ больше шансов получить игровое время по ряду причин.
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Гоша Кормилин
Такое себе решение
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Adi Mov
Слухи всегда будут отправлять любого бывшего игрока Тен Хага в МЮ.
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a2wai
Чупо-Мотинг бедняга, прошлый сезон начинал основным, а в этом сезоне походу будет четвертым выбором у Тухеля.
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Михо
Ответ аноним анонимович
шыло на мыло
Согласен кроме шЫло. Но если это ваш осознанный выбор так писать, то приношу извинения)
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Токсик
Ответ red hikkikomori
Неожиданно, буду рад за Скотти, если это правда, хотя бы узнает каково это быть чемпионом
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Yu123
Ответ Ksandvankneshas
Не знаю зачем Баварии Мактоминей (чтоб Кейну не было скучно?), но если такое предложение и правда есть, то нужно соглашаться: Скотти не особо нужен Тен Хагу, а вот от игрока типажа Гравенберха он бы не отказался кмк(тем более он уже играл у Эрика). Да и голландец хочет чаще играть, чтоб попасть на Евро – а в МЮ больше шансов получить игровое время по ряду причин.
тухлый опорника хочет
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