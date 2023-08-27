«Баварии» интересен Мактоминей. Рассматривают обмен с «МЮ» на Гравенберха на правах аренды
Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Баварии».
Как сообщает журналист Кристиан Фальк со ссылкой на Bild Sport, полузащитник «Манчестер Юнайтед» интересен «Баварии». Возможна сделка по аренде Мактоминея в обмен на аренду Райана Гравенберха в «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провел 24 матча в АПЛ и забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.
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