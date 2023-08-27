«Баварии» интересен Мактоминей. Рассматривают обмен с «МЮ» на Гравенберха на правах аренды

Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк со ссылкой на Bild Sport, полузащитник « » интересен «Баварии». Возможна сделка по аренде Мактоминея в обмен на аренду в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне провел 24 матча в и забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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