Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока помимо Байындыра летом. Клуб ищет левого защитника и хавбека
Эрик тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока до конца лета.
Ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра за 7 млн евро. Как сообщает Manchester Evening News, тен Хаг хочет подписать еще как минимум одного игрока до закрытия трансферного окна.
Приоритетной целью «МЮ» является подписание левого защитника на замену травмированному Люку Шоу. Ранее стало известно, что основным вариантом является подписание Маркоса Алонсо. Помимо защитника «Барселоны», «МЮ» также интересны Марк Кукурелья и Серхио Регилон. Ожидается, что защитника подпишут на правах аренды.
Также сообщается, что «МЮ» может подписать еще одного полузащитника. При этом трансфер Софьяна Амрабата маловероятен, несмотря на то, что хавбек «Фиорентины» входил в список из 10 полузащитников, попавших в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В качестве одного из вариантов рассматривается подписание хавбека «Баварии» Райана Гравенберха.
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