Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока помимо Байындыра летом. Клуб ищет левого защитника и хавбека

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Эрик тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока до конца лета.

Ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра за 7 млн евро. Как сообщает Manchester Evening News, тен Хаг хочет подписать еще как минимум одного игрока до закрытия трансферного окна.

Приоритетной целью «МЮ» является подписание левого защитника на замену травмированному Люку Шоу. Ранее стало известно, что основным вариантом является подписание Маркоса Алонсо. Помимо защитника «Барселоны», «МЮ» также интересны Марк Кукурелья и Серхио Регилон. Ожидается, что защитника подпишут на правах аренды.

Также сообщается, что «МЮ» может подписать еще одного полузащитника. При этом трансфер Софьяна Амрабата маловероятен, несмотря на то, что хавбек «Фиорентины» входил в список из 10 полузащитников, попавших в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В качестве одного из вариантов рассматривается подписание хавбека «Баварии» Райана Гравенберха.

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28 комментариев

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rigobersong
Алонсо топ, надо брать:) А в полузащите Роберто может позицию закрыть!:)
+20
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+16
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Streetbor
после вратаря никого не подпишут. Не в традициях МЮ быстро оформлять большой трансфер, нужно пару месяцев последить.
+9
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+7
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Dm Kznts
Ответ GuruFutbola
7хаг может приползти на коленях к Хави и попросить продать Алонсо)
ты тоже можешь ))
+6
-2
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Yu123
Ответ A A
Гравенберху это точно не нужно,в этом болоте игроки получше пропадали
ему нечего терять, все равно в Баварии на лавке сохнет
+4
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damondiamond
Мактоминая поменяют на Гравенбеха и возьмут Кукурелу в аренду
+1
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ GuruFutbola
7хаг может приползти на коленях к Хави и попросить продать Алонсо)
обычно Хави ползает на коленях перед ЭТХ
+2
-1
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Владимир Самсонов
Ответ A A
Гравенберху это точно не нужно,в этом болоте игроки получше пропадали
В Баварии он явно не адаптировался и играть особо не будет
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Dm Kznts
мейланиста, опять ты, 🤡
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TFP_Sports
и вратаря возьмите
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ljolik888
ТенХаг сделай подарок - забери Алонсо за миллионов пять . Болельщики Барселоны тебе скажут огромное спасибо .
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predMBAPPE
В итоге возьмут каких нибудь Фифиньо, Веласкес да Бупич ей)))
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Алекс Мелкумян
Ответ Streetbor
после вратаря никого не подпишут. Не в традициях МЮ быстро оформлять большой трансфер, нужно пару месяцев последить.
Ну или переплатят, там Амрабата готовы за 35-40 млн пихнуть, но для МЮ 60, извините
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We_ll
Ответ Милан 7
А лучше Дест 🤭
Дест уже в ПСВ, дай им Бог здоровья
0
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Vezdexodof
Амрабата давай!
0
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deadjoker
Заберите кукурелью, он умудрился матсену конкуренцию проиграть.
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A A
Гравенберху это точно не нужно,в этом болоте игроки получше пропадали
+4
-4
0
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GuruFutbola
Ответ Dm Kznts
думаешь?
Уверен
+3
-3
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Hi Hi
Ответ GuruFutbola
7хаг может приползти на коленях к Хави и попросить продать Алонсо)
10хаг поставил хави на колени в 1/16 ЛЕ)
+2
-2
0
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Dm Kznts
Ответ Самая быстрая булочка в мире
обычно Хави ползает на коленях перед ЭТХ
факт
0
0
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