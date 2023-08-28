Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока помимо Байындыра летом. Клуб ищет левого защитника и хавбека

Эрик тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал еще одного игрока до конца лета.

Ожидается, что в ближайшее время «Манчестер Юнайтед» подпишет вратаря « » за 7 млн евро. Как сообщает Manchester Evening News, тен Хаг хочет подписать еще как минимум одного игрока до закрытия трансферного окна.

Приоритетной целью «МЮ» является подписание левого защитника на замену травмированному . Ранее стало известно, что основным вариантом является подписание . Помимо защитника «Барселоны», «МЮ» также интересны Марк Кукурелья и . Ожидается, что защитника подпишут на правах аренды.

Также сообщается, что «МЮ» может подписать еще одного полузащитника. При этом трансфер Софьяна Амрабата маловероятен, несмотря на то, что хавбек «Фиорентины» входил в список из 10 полузащитников, попавших в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». В качестве одного из вариантов рассматривается подписание хавбека «Баварии» Райана Гравенберха.

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