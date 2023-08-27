«МЮ» интересен Алонсо как замена травмированному Шоу. Защитника «Барсы» могут арендовать до января – клубы ведут переговоры

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Маркос Алонсо Люк Шоу Серхио Регилон Марк Кукурелья Тирелл Маласиа Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо.

По данным The Telegraph, «МЮ» хочет до закрытия летнего трансферного окна подписать левого защитника после того, как стало известно о травме Люка Шоу. Его дублер Тирелл Маласиа также не сможет играть из-за повреждения колена. Приоритетной кандидатурой «МЮ» является Маркос Алонсо, также сообщается об интересе к Марку Кукурелье и Серхио Регилону.

По информации Mundo Deportivo, «МЮ» заинтересован в краткосрочной аренде Алонсо до января. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что «Манчестер Юнайтед» направил «Барселоне» официальное предложение по трансферу 32-летнего защитника, в данный момент клубы ведут переговоры.

В Ла Лиге-2022/23 Маркос Алонсо забил 1 гол в 24 матчах за «Барселону». Подробная статистика 32-летнего испанца доступна здесь.

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32 комментария

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Великий Алонсо
Алонсо не до МЮ сейчас, он только что 2-е место занял.
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
Так Антони тоже играет, хотя в Бразилии под следствием ходит. Просто некоторым любимчикам можно немного больше
ты думаешь британская фемида поинтересуется мнением ТХ кто его любимчик а кто нет ? 🤣🤣
катари, остановись!!
у тебя начало паронои наблюдается ))
такими темпами ты увидишь как катарцы клуб возьмут из психушки...
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
А что эредивизионный топарь Маласия за 20 лямов уже совсем все? Или "хорошо играть" в сделку по распилу не входило?
он тоже травмирован надолго
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Dm Kznts
Ответ Today I feel Qatari
Гринвуда из клуба вышвырнула не британская фемида, а Арнольд и женская команда. Британская фемида уже полгода как к Гринвуду претензий не имела. А за Антони видимо лысое лобби впряглось
допустим.
А ТХ причём тут? он вроде не был против его возвращения.
спиннером же займется фемида если найдёт повод и им всё равно будет чей он любимчик.
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Zlatan Ibra
Гринвуда МЮ из клуба за насилие убирает, но покупает убийцу, логично
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
лучше уж мохнатый из Челси, чем этот табурет
Романо пишет что с пенсами уже говорили, за аренду заплатить придётся и всю зарплату покрыть.
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Любезный Коссутий
лучше уж мохнатый из Челси, чем этот табурет
+1
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Чёрный тюльпан
Алонсо уходить не хочет: https://twitter.com/moillorens/status/1695804137399533663
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SegaYasch
Ответ Dm Kznts
он тоже травмирован надолго
Так это же Катари
Он сначала изрыгнет что-то, а потом подумает
Да и то скорее всего даже думать не будет
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SegaYasch
Ответ Dm Kznts
Катари норм болела, пуль не любит. но вот на почве ЭТХ конкретно поехал. как будто другой коуч (кроме Пепа) сможет что то сделать пока глейзеров не скинут.
Катари редкий мозгошлеп, который умеет только накидывать на вентилятор свой негатив и подменять понятия
А то что он не любит Ливерпуль не показатель его нормальности
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Today I feel Qatari
Ответ Zlatan Ibra
Гринвуда МЮ из клуба за насилие убирает, но покупает убийцу, логично
Так Антони тоже играет, хотя в Бразилии под следствием ходит. Просто некоторым любимчикам можно немного больше
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Red devi1
Ответ Today I feel Qatari
А что эредивизионный топарь Маласия за 20 лямов уже совсем все? Или "хорошо играть" в сделку по распилу не входило?
Не за 20, а за 16. И к сожалению в сделку не входило «не травмироваться»
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
Романо пишет что с пенсами уже говорили, за аренду заплатить придётся и всю зарплату покрыть.
ну это логично. хз что их этого выйдет
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Артём Матвеев
Ответ Zlatan Ibra
Гринвуда МЮ из клуба за насилие убирает, но покупает убийцу, логично
Ему даже реальный срок не дали, умысла не было)
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Zlatan Ibra
Гринвуда МЮ из клуба за насилие убирает, но покупает убийцу, логично
Вы про ДТП?
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Dm Kznts
Ответ SegaYasch
Так это же Катари Он сначала изрыгнет что-то, а потом подумает Да и то скорее всего даже думать не будет
Катари норм болела, пуль не любит.
но вот на почве ЭТХ конкретно поехал.
как будто другой коуч (кроме Пепа) сможет что то сделать пока глейзеров не скинут.
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Today I feel Qatari
А что эредивизионный топарь Маласия за 20 лямов уже совсем все? Или "хорошо играть" в сделку по распилу не входило?
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Vlad Ryzhov
Ответ Today I feel Qatari
А что эредивизионный топарь Маласия за 20 лямов уже совсем все? Или "хорошо играть" в сделку по распилу не входило?
А из эредевизии много игроков заиграло в топ 5? Про Деста говорили тоже что топ за свои деньги, большие надежны обернулись очередным провалом трансферной компании Барсы
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Марслан Акматалиев
Очень надеюсь, что в МЮ не будут смотреть матч Вильярреал-Барса. Алонсо там очень плох.
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Great ManUtd
Совсем бо-бо?! Какой Алонсо?!
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Люблю Марго Робби
Не, не, не.... эта телега пусть остаётся дальше в шапито, там ему самое место
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