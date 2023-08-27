«МЮ» интересен Алонсо как замена травмированному Шоу. Защитника «Барсы» могут арендовать до января – клубы ведут переговоры

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо.

По данным The Telegraph, «МЮ» хочет до закрытия летнего трансферного окна подписать левого защитника после того, как стало известно о травме Люка Шоу. Его дублер Тирелл Маласиа также не сможет играть из-за повреждения колена. Приоритетной кандидатурой «МЮ» является Маркос Алонсо, также сообщается об интересе к Марку Кукурелье и Серхио Регилону.

По информации Mundo Deportivo, «МЮ» заинтересован в краткосрочной аренде Алонсо до января. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что «Манчестер Юнайтед» направил «Барселоне» официальное предложение по трансферу 32-летнего защитника, в данный момент клубы ведут переговоры.

В Ла Лиге-2022/23 Маркос Алонсо забил 1 гол в 24 матчах за «Барселону». Подробная статистика 32-летнего испанца доступна здесь.

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