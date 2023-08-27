«МЮ» интересен Алонсо как замена травмированному Шоу. Защитника «Барсы» могут арендовать до января – клубы ведут переговоры
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо.
По данным The Telegraph, «МЮ» хочет до закрытия летнего трансферного окна подписать левого защитника после того, как стало известно о травме Люка Шоу. Его дублер Тирелл Маласиа также не сможет играть из-за повреждения колена. Приоритетной кандидатурой «МЮ» является Маркос Алонсо, также сообщается об интересе к Марку Кукурелье и Серхио Регилону.
По информации Mundo Deportivo, «МЮ» заинтересован в краткосрочной аренде Алонсо до января. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что «Манчестер Юнайтед» направил «Барселоне» официальное предложение по трансферу 32-летнего защитника, в данный момент клубы ведут переговоры.
В Ла Лиге-2022/23 Маркос Алонсо забил 1 гол в 24 матчах за «Барселону». Подробная статистика 32-летнего испанца доступна здесь.
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катари, остановись!!
у тебя начало паронои наблюдается ))
такими темпами ты увидишь как катарцы клуб возьмут из психушки...
А ТХ причём тут? он вроде не был против его возвращения.
спиннером же займется фемида если найдёт повод и им всё равно будет чей он любимчик.
Он сначала изрыгнет что-то, а потом подумает
Да и то скорее всего даже думать не будет
А то что он не любит Ливерпуль не показатель его нормальности
но вот на почве ЭТХ конкретно поехал.
как будто другой коуч (кроме Пепа) сможет что то сделать пока глейзеров не скинут.