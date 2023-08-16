«Ливерпуль» интересуется Амрабатом и связался с «Фиорентиной» через посредников. «МЮ» вряд ли подпишет хавбека
«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Софьяна Амрабата.
По информации Sky Sports, после неудавшихся сделок по Мойсесу Кайседо и Ромео Лавиа «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Амрабата. Клуб уже связался с «Фиорентиной» через посредников.
В подписании Амрабата также заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако на данный момент какие-либо крупные трансферы этим летом выглядят маловероятными, так как клубу по-прежнему необходимо продать Харри Магуайра и Скотта Мактоминея.
Также отмечается, что Амрабат сменил агента, что может означать его желание как можно быстрее определиться с новым клубом.
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