«Ливерпуль» интересуется Амрабатом и связался с «Фиорентиной» через посредников. «МЮ» вряд ли подпишет хавбека

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«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Софьяна Амрабата.

По информации Sky Sports, после неудавшихся сделок по Мойсесу Кайседо и Ромео Лавиа «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Амрабата. Клуб уже связался с «Фиорентиной» через посредников.

В подписании Амрабата также заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако на данный момент какие-либо крупные трансферы этим летом выглядят маловероятными, так как клубу по-прежнему необходимо продать Харри Магуайра и Скотта Мактоминея.

Также отмечается, что Амрабат сменил агента, что может означать его желание как можно быстрее определиться с новым клубом.

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7 комментариев

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Pucheslav
Не поспеваете. Уже на полном серьезе пишут о покупке 30-летнего Эндо из Штутгарта
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Давид Agabekyan
Зачем он нужен. Основу не потянет, на скамейку Эндо из Штутгарта берут. С Хендо и Энцо не получилось и решили взять вариант по середине
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CriminalJoint62
Ливерпуль снова превращается в середняка, прямо на наших глазах
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Григорий Геник
Интересно кстати, Софьян по характеру очень Клопповский игрок, он не грязный, но при этом не уступчивый, не сказать что он изящен в технике, но и не сказать что он деревянный! Чисто игрок Клоппа! Из этого кое что может получиться крутое)
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Акира_1
Боэли чисто по приколу должен взять Амрабата.
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Mekanych Red Devil
Что и требовалось доказать. Только сегодня в другой ветке писал об этом и вот уже интересуется. Но если Ливер и купит кого-то другого, то все равно с такой идиотской медлительностью от МЮ Амрабата заберёт какой-нибудь другой топ клуб.
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