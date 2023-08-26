Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он решил ждать трансфера до закрытия окна. «МЮ» не делал предложений, все зависит от продаж

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Софьян Амрабат Фабрицио Романо Футбол

Софьяна Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он ждет возможности сменить клуб.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, опорника нет в составе «Фиорентины» на завтрашний матч Серии А против «Лечче», так как он решил до закрытия трансферного окна дожидаться возможности перейти в другой клуб.

Трансфер в «Манчестер Юнайтед» – приоритет Амрабата с конца июня, однако английский клуб по-прежнему не делал официальных предложений «Фиорентине». «Юнайтед» проинформирован обо всех событиях вокруг Софьяна, но его возможный переход зависит от трансферов на выход.

Статистику 27-летнего полузащитника сборной Марокко можно изучить здесь.

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17 комментариев

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rooney pers
Ответ ДедаДома.нет
Хатико.
Амробатико
+26
-1
+25
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Роман
Ответ Hella black
Софьян не по мужски как то. Ясное дело что играть на ОлдТраффорде мечта,но как бы плевать в тот же колодец с которого пьёшь,не дело это.
Софьяна уже не отпустили в Барсу разок до этого , теперь решил настоять на своём.
Он отвечает за свою карьеру — его выбор и ответственность
+10
-2
+8
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Vezdexodof
Руководство МЮ конченые, мало того что дрочат,так ещё и Амрабата обнадёжили...
+6
-2
+4
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ДедаДома.нет
Хатико.
+4
-1
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Макс Голубцов
Продаж у МЮ немало на выход этим летом. Неужели не набирается баланс на амрабата?
+1
0
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LoveRugby&MU
Из-за купли/продажи клуба такой беспонт происходит
0
0
0
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Hella black
Софьян не по мужски как то. Ясное дело что играть на ОлдТраффорде мечта,но как бы плевать в тот же колодец с которого пьёшь,не дело это.
+4
-4
0
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Begench Berdimuradov
Жалко Софьяна. Хотелось бы увидеть его в топ клубе.
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Рамис Гилязетдинов
Не хочет быть в тени Саши
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Mekanych Red Devil
Фреда продали, Маунт травмировался, ВДБ не попадает в заявку, потому что ищет себе клуб.. Майну травмирован, Икбала продали тоже. В центр сильный дефицит игроков, а руководство ничего не предпринимает. К тому же слева в защите теперь пару недель будет дыра. Позорное руководство.

В это же время Сити так ведет дела. Гюндоган ушел, на замену взяли за дёшево и моложе Ковачича. Ушел Марез, взяли на 10 лет моложе Доку. Ушел 30 летний Лапорт, купили 21 летнего Гвардиола. И в связи с травмой КДБ ищут игрока ему на замену в центр.
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Валерий Фолин
Ответ rooney pers
Амробатико
Берите Амрабвта. Только сезон начался а мы ни какие на поле ещё и Шоу вдобавок тпавммррвался. Да уж
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Seljuibeg
Ответ Hella black
Софьян не по мужски как то. Ясное дело что играть на ОлдТраффорде мечта,но как бы плевать в тот же колодец с которого пьёшь,не дело это.
куда он плюёт? флора не включила его из-за того что он скорее всего уйдёт, не он сам же отказывается играть.
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Hella black
Ответ Роман
Софьяна уже не отпустили в Барсу разок до этого , теперь решил настоять на своём. Он отвечает за свою карьеру — его выбор и ответственность
Ром если бы Барселона действительно нацелилась на Софьана,он бы бегал уже в Каталонии. Та же ситуация с МЮ. Был бы нужен,он бы уже чемоданы собирал и билет до Манчестера в кармане.
Представь что каждый начнёт так делать,хотя многие так и делают.
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Александр Колосов
Ответ Hella black
Софьян не по мужски как то. Ясное дело что играть на ОлдТраффорде мечта,но как бы плевать в тот же колодец с которого пьёшь,не дело это.
Вы думаете, Амрабат сам составляет заявку Фиорентины?) Это именно клуб не включил его
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red hikkikomori
Ответ Mekanych Red Devil
Фреда продали, Маунт травмировался, ВДБ не попадает в заявку, потому что ищет себе клуб.. Майну травмирован, Икбала продали тоже. В центр сильный дефицит игроков, а руководство ничего не предпринимает. К тому же слева в защите теперь пару недель будет дыра. Позорное руководство. В это же время Сити так ведет дела. Гюндоган ушел, на замену взяли за дёшево и моложе Ковачича. Ушел Марез, взяли на 10 лет моложе Доку. Ушел 30 летний Лапорт, купили 21 летнего Гвардиола. И в связи с травмой КДБ ищут игрока ему на замену в центр.
Ща тебе некоторые фанаты скажут идти болеть за Сити, мне уже подобное говорили за критику МЮ)
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