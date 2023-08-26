Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он решил ждать трансфера до закрытия окна. «МЮ» не делал предложений, все зависит от продаж
Софьяна Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он ждет возможности сменить клуб.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, опорника нет в составе «Фиорентины» на завтрашний матч Серии А против «Лечче», так как он решил до закрытия трансферного окна дожидаться возможности перейти в другой клуб.
Трансфер в «Манчестер Юнайтед» – приоритет Амрабата с конца июня, однако английский клуб по-прежнему не делал официальных предложений «Фиорентине». «Юнайтед» проинформирован обо всех событиях вокруг Софьяна, но его возможный переход зависит от трансферов на выход.
Статистику 27-летнего полузащитника сборной Марокко можно изучить здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Он отвечает за свою карьеру — его выбор и ответственность
В это же время Сити так ведет дела. Гюндоган ушел, на замену взяли за дёшево и моложе Ковачича. Ушел Марез, взяли на 10 лет моложе Доку. Ушел 30 летний Лапорт, купили 21 летнего Гвардиола. И в связи с травмой КДБ ищут игрока ему на замену в центр.
Представь что каждый начнёт так делать,хотя многие так и делают.