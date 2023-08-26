Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он решил ждать трансфера до закрытия окна. «МЮ» не делал предложений, все зависит от продаж

Софьяна Амрабата нет в заявке «Фиорентины» – он ждет возможности сменить клуб.

Как пишет инсайдер , опорника нет в составе «Фиорентины» на завтрашний матч Серии А против «Лечче», так как он решил до закрытия трансферного окна дожидаться возможности перейти в другой клуб.

Трансфер в « » – приоритет с конца июня, однако английский клуб по-прежнему не делал официальных предложений «Фиорентине». «Юнайтед» проинформирован обо всех событиях вокруг Софьяна, но его возможный переход зависит от трансферов на выход.

Статистику 27-летнего полузащитника сборной Марокко можно изучить здесь.

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