«МЮ» хочет до конца недели продать Фреда и ван де Бека, чтобы подписать Амрабата и Тодибо (Daily Mail)

«МЮ» рассчитывает до конца недели продать Донни ван де Бека и Фреда.

По информации Daily Mail, « » рассчитывает профинансировать за счет продажи ван де и подписание хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата и защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Также клуб ждет выгодных предложений по и .

Сообщается также, что «МЮ» рассматривал возможность подписания полузащитника «Эветона» Амаду Онана и хавбека «Лидса» Тайлера Адамса, однако переговоры по этим игрокам не продвинулись.

Напомним, Донни ван де Бек близок к переходу в «Реал Сосьедад». Интерес к Фреду проявляют «Галатасарай», «Фулхэм» и клубы Саудовской Аравии.

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