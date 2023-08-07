«МЮ» хочет до конца недели продать Фреда и ван де Бека, чтобы подписать Амрабата и Тодибо (Daily Mail)

Теги Ницца Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Харри Магуайр Фред Софьян Амрабат Эрик Байи Донни ван де Бек Жан-Клер Тодибо Футбол

«МЮ» рассчитывает до конца недели продать Донни ван де Бека и Фреда.

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает профинансировать за счет продажи ван де Бека и Фреда подписание хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата и защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Также клуб ждет выгодных предложений по Харри Магуайру и Эрику Байи.

Сообщается также, что «МЮ» рассматривал возможность подписания полузащитника «Эветона» Амаду Онана и хавбека «Лидса» Тайлера Адамса, однако переговоры по этим игрокам не продвинулись.

Напомним, Донни ван де Бек близок к переходу в «Реал Сосьедад». Интерес к Фреду проявляют «Галатасарай», «Фулхэм» и клубы Саудовской Аравии.

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36 комментариев

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Фреда можно было бы оставить а вот Бека, Марсиаля, Магуаера срочно на продажу.
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Правый защитник нужен, с Биссакой и Далотом далеко не уедешь
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Ответ Чёрный тюльпан
Удивительно то, что тен Хаг этого не понимает, настаивая на старом знакомом Амрабате в центр, а также на сомнительном Тодибо, которого штормит по игре в разных клубах. С Линделёфом и Эвансом вполне можно протянуть сезон, тем более, что Джонни амбидекстр, т.е. может и левой и правой ногой пас отдать, т.е. им можно ротировать что Варана, что Мартинеса. Думаю, что французу в МЮ недолго осталось с его-то травматичностью и зарплатой, наверняка будут искать молодого таланта на подмену, но имхо Тодибо не тянет на эту роль. Лучше следующим летом опять вложиться, купив реально стоящего игрока, а сейчас подписать хорошего ПЗ, скинув одного из парочки Уан-Биссака/Дало (я, конечно, хотел бы, чтобы продали портка).
Удивительно то, что все быстро забыли прошлый сезон и дисквалификации Каземиро и действительно не понимают почему в приоритете покупка именно опорника, а не правого защитника
Также все быстро забыли что АВБ в конце сезона показывал вполне достойную игру и поэтому проблема справа в защите отошла на второй план
Тодибо же придет, только если Магвайера продадут. Иначе нет смысла держать столько защитников половина из которых бесполезна, а там еще и Байи никуда не ушел
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Ответ Today I feel Qatari
Так ладно, с Амрабатом все понятно, но где Тен Хаг пересекался с Тодибо?
может где то в молодежках? Типо молодежной ЛЧ или молодежной сборной(если там например помощником был).
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Ответ Алексей Гусев
может где то в молодежках? Типо молодежной ЛЧ или молодежной сборной(если там например помощником был).
Надеюсь это фэйк. По сравнению с Тодибо даже Джонни Эванс выглядит непроходимым столпом обороны
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Ответ Люблю Марго Робби
Правый защитник нужен, с Биссакой и Далотом далеко не уедешь
Я думаю это следующая намеченная цель, не всё сразу
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Ответ Чёрный тюльпан
Удивительно то, что тен Хаг этого не понимает, настаивая на старом знакомом Амрабате в центр, а также на сомнительном Тодибо, которого штормит по игре в разных клубах. С Линделёфом и Эвансом вполне можно протянуть сезон, тем более, что Джонни амбидекстр, т.е. может и левой и правой ногой пас отдать, т.е. им можно ротировать что Варана, что Мартинеса. Думаю, что французу в МЮ недолго осталось с его-то травматичностью и зарплатой, наверняка будут искать молодого таланта на подмену, но имхо Тодибо не тянет на эту роль. Лучше следующим летом опять вложиться, купив реально стоящего игрока, а сейчас подписать хорошего ПЗ, скинув одного из парочки Уан-Биссака/Дало (я, конечно, хотел бы, чтобы продали портка).
Варан уже все, опять разнылся что впереди слишком много матчей. Конечно полсезона чиллить на больничном и получать 350 кусков в неделю намного приятнее
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Ответ Люблю Марго Робби
Правый защитник нужен, с Биссакой и Далотом далеко не уедешь
Удивительно то, что тен Хаг этого не понимает, настаивая на старом знакомом Амрабате в центр, а также на сомнительном Тодибо, которого штормит по игре в разных клубах. С Линделёфом и Эвансом вполне можно протянуть сезон, тем более, что Джонни амбидекстр, т.е. может и левой и правой ногой пас отдать, т.е. им можно ротировать что Варана, что Мартинеса. Думаю, что французу в МЮ недолго осталось с его-то травматичностью и зарплатой, наверняка будут искать молодого таланта на подмену, но имхо Тодибо не тянет на эту роль. Лучше следующим летом опять вложиться, купив реально стоящего игрока, а сейчас подписать хорошего ПЗ, скинув одного из парочки Уан-Биссака/Дало (я, конечно, хотел бы, чтобы продали портка).
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Ответ Люблю Марго Робби
Правый защитник нужен, с Биссакой и Далотом далеко не уедешь
согласен. игроки не плохие но не стабильны
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Ответ Today I feel Qatari
Тренер вместо того чтобы раскрыть потенциал сверхталантливого Пельистри спроваживает его в аренду в Твенте, а потом поди и продаст его туда же аж за целый миллион как Икбала. Я не верю в этого и тренера и в то, что он способен кого-то раскрыть. Сколько шансов у этого тренера получали молодые? Икбал, Пельистри, Эмеран? Проще очередного старого знакомого из чемпионата Голландии за 50 лямов купить, чем кого-то раскрывать
Всем плевать во что ты веришь. Понятно, что ты хейтер ЭТХ, но опять же всем плевать. Пойми это. Хватит каждый раз на это указывать. Тен Хаг в МЮ надолго, на зло вам, латентным фанатам Ливерпуля и прочих
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Ответ Rocco777
Фреда можно было бы оставить а вот Бека, Марсиаля, Магуаера срочно на продажу.
Может повезет и Саудиты выйдут на Марсьяля, а так сомневаюсь что его кто то возьмет , хрустальный и с огромной личкой
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Ответ Rocco777
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Ответ WelcomeBackPURE
Вот и голубок )) хорошая пара у вас
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Ответ Rocco777
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Вот и голубок )) хорошая пара у вас
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Ответ WelcomeBackPURE
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Ответ Rocco777
Фреда можно было бы оставить а вот Бека, Марсиаля, Магуаера срочно на продажу.
Фреду 30, год по контракту - пока можно продать, надо продавать
Дальше он вообще никому не нужен будет и это без учета его игры
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Ответ Today I feel Qatari
Так ладно, с Амрабатом все понятно, но где Тен Хаг пересекался с Тодибо?
Таким образом, мы выяснили, что Тодибо не будет.
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Ответ Алексей Гусев
а потом "аче тренер никого не раскрывает?
Тренер вместо того чтобы раскрыть потенциал сверхталантливого Пельистри спроваживает его в аренду в Твенте, а потом поди и продаст его туда же аж за целый миллион как Икбала. Я не верю в этого и тренера и в то, что он способен кого-то раскрыть. Сколько шансов у этого тренера получали молодые? Икбал, Пельистри, Эмеран? Проще очередного старого знакомого из чемпионата Голландии за 50 лямов купить, чем кого-то раскрывать
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Ответ NIRVANA
Всем плевать во что ты веришь. Понятно, что ты хейтер ЭТХ, но опять же всем плевать. Пойми это. Хватит каждый раз на это указывать. Тен Хаг в МЮ надолго, на зло вам, латентным фанатам Ливерпуля и прочих
Во первых, фига у тебя каша в голове. Во вторых, так плевать, что ты комментируешь каждый мой коммент? :)
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Ответ Neron
Вот честно, Байи конечно стекло, но как защитник не хуже старого Эванса и нынешнего Магваера!
Как защитник всегда нравился , выбивает чисто в подкате не хуже Ван Биссаки, но с ним далеко не уедешь , 2 матча играет 15 лечится
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Ответ Today I feel Qatari
Надеюсь это фэйк. По сравнению с Тодибо даже Джонни Эванс выглядит непроходимым столпом обороны
а потом "аче тренер никого не раскрывает?
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Амбрабат - пахарь) Нужный игрок для любой команды)

В ФМ Тодибо ничего так) Был потенциал у него) Не помню за сколько его купил) Вроде за 20-30 млн) На замене сидел)
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Жалко что у Донни так не чего и не получилось в Англии в Аяксе он был великолепен
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Спорные трансферы. Если нужен ЦЗ, надо было успевать Кима подписывать.
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За счёт продажи ВдБ и Фреда максимум на одного только Амрабата можно накопить – за них же лям по 10 дают всего лишь. Вот Мага и Мактом да, ценные активы судя по слухам.
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