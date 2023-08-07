«МЮ» хочет до конца недели продать Фреда и ван де Бека, чтобы подписать Амрабата и Тодибо (Daily Mail)
«МЮ» рассчитывает до конца недели продать Донни ван де Бека и Фреда.
По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает профинансировать за счет продажи ван де Бека и Фреда подписание хавбека «Фиорентины» Софьяна Амрабата и защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Также клуб ждет выгодных предложений по Харри Магуайру и Эрику Байи.
Сообщается также, что «МЮ» рассматривал возможность подписания полузащитника «Эветона» Амаду Онана и хавбека «Лидса» Тайлера Адамса, однако переговоры по этим игрокам не продвинулись.
Напомним, Донни ван де Бек близок к переходу в «Реал Сосьедад». Интерес к Фреду проявляют «Галатасарай», «Фулхэм» и клубы Саудовской Аравии.
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Также все быстро забыли что АВБ в конце сезона показывал вполне достойную игру и поэтому проблема справа в защите отошла на второй план
Тодибо же придет, только если Магвайера продадут. Иначе нет смысла держать столько защитников половина из которых бесполезна, а там еще и Байи никуда не ушел
Дальше он вообще никому не нужен будет и это без учета его игры
В ФМ Тодибо ничего так) Был потенциал у него) Не помню за сколько его купил) Вроде за 20-30 млн) На замене сидел)