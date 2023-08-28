Ари за отмену статуса легионеров для бразильцев: «Круто, если Неймар и другие топ-игроки поедут в РПЛ вместо Саудовской Аравии. Отношения между странами улучшатся»

Ари выступил за отмену статуса легионеров для бразильских игроков в Мир РПЛ.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что игроки из стран БРИКС, в число которых входит и Бразилия, могут перестать считаться в Росси легионерами. Впоследствии информация о готовящихся реформах была опровергнута.

«Я видел новости о том, что бразильцы скоро не будут считаться легионерами в . Если это случится, будет безумно круто! В Бразилии много талантливых игроков, в моем городе в каждом районе есть фантастические ребята. Такие идеи от БРИКС помогут молодому поколению бразильского футбола попробовать свои силы в России. Уверен, в клубах РПЛ им обязательно дадут шанс.

Бразилия всегда была конвейером талантливых игроков, а возможность для них играть в России не в качестве легионеров только улучшит наши отношения между странами. Это же круто, если и другие топовые бразильские игроки вместо Саудовской Аравии будут ехать играть в РПЛ! В России они будут считаться своими», – сказал бывший игрок « », « » и « ».

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