Ари за отмену статуса легионеров для бразильцев: «Круто, если Неймар и другие топ-игроки поедут в РПЛ вместо Саудовской Аравии. Отношения между странами улучшатся»

Теги Спартак Локомотив Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ари Краснодар лимит на легионеров Политика Футбол

Ари выступил за отмену статуса легионеров для бразильских игроков в Мир РПЛ.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что игроки из стран БРИКС, в число которых входит и Бразилия, могут перестать считаться в Росси легионерами. Впоследствии информация о готовящихся реформах была опровергнута.

«Я видел новости о том, что бразильцы скоро не будут считаться легионерами в РПЛ. Если это случится, будет безумно круто! В Бразилии много талантливых игроков, в моем городе в каждом районе есть фантастические ребята. Такие идеи от БРИКС помогут молодому поколению бразильского футбола попробовать свои силы в России. Уверен, в клубах РПЛ им обязательно дадут шанс.

Бразилия всегда была конвейером талантливых игроков, а возможность для них играть в России не в качестве легионеров только улучшит наши отношения между странами. Это же круто, если Неймар и другие топовые бразильские игроки вместо Саудовской Аравии будут ехать играть в РПЛ! В России они будут считаться своими», – сказал бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

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54 комментария

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george_best7
Фасоль у него забродила конкретно
+88
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Ярик01
Даааа, единственное что останавливает Неймара на пути в РПЛ - это лимит на легионеров.
+39
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Cruel Snake
Да, на Неймара в «Факеле» было бы интересно посмотреть. Осталось разобраться как они будут ему платить зарплату в сотни мультов 💶 Это же бюджет клуба на 1000 лет
+35
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+34
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spartak-v
Какой депутат его покусал?
+26
-3
+23
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Ярик01
Ответ Dizzod
городской бюджет поможет
Доходная часть Воронежа составляет 38,1 млрд руб. на 2023 год, это 340 млн. евро, в принципе да, на Неймара хватит.
+23
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Dizzod
Ответ Cruel Snake
Да, на Неймара в «Факеле» было бы интересно посмотреть. Осталось разобраться как они будут ему платить зарплату в сотни мультов 💶 Это же бюджет клуба на 1000 лет
городской бюджет поможет
+11
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Блуждающий странник
Нижний Новгород Винисиуса против Балтики Неймара
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Phantom1289
Он там часом в ближайших выборах ни по каким спискам не проходит? А то он очень давно вещает как типичный чиновник РФ.
+9
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Jovid Mirzoev
Походу ему по башке дал сам Валуев.
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Sergey Kuznetsov
а есть его интервью, где он что то адекватное говорит?
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songbilong
ничего не улучшится, просто бразилец получит много бабла
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Alex Kroni
Заберите у этого клоуна паспорт РФ!!!
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Dizzod
Ответ Ярик01
Доходная часть Воронежа составляет 38,1 млрд руб. на 2023 год, это 340 млн. евро, в принципе да, на Неймара хватит.
а какие ещё могут быть расходы в городе кроме Неймара? область может пристальное подкинуть, 500 тыс за твит.
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Artmann
Ответ Sergey Kuznetsov
а есть его интервью, где он что то адекватное говорит?
Адекватное чему? Ведь можно говорить и что-то адекватное современной российской политической конъюнктуре, например.)
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Ярик01
Ответ Рус Киссенжер
ага. можно вообще статус иностранца отменить и открыть границы. вот тогда отношения улучшатся.
И призывать не только граждан, но и посетителей страны
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№7
Ответ Злобный Конь
Вспоминаю рекламу про ненужность Бекхэма в "Жемчужине-Сочи"...
Только это реклама и напоминает о существовании этого клуба
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Balt
Ответ Святослав Федорович
Вот когда народ простой в России начнёт жить, как живут в СА, тогда можно и помечтать. А дать Неймару 150 лимонов в год может газпром, только вот люди не поймут...
Не, ну в Саудовской Аравии тоже жизнь не сахар. Надо бы уточнить по каким аспектам, а то особенностей жизни хватает с обеих сторон - в СА не всё идеально, и в РФ всё не так плохо. )
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Рус Киссенжер
Ответ george_best7
Фасоль у него забродила конкретно
ага. можно вообще статус иностранца отменить и открыть границы. вот тогда отношения улучшатся.
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Ali
И Африку тоже. Они же нам друзья
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sintenced
Эксперты по РПЛ, подскажите, когда он там особенно сильно головой ударился, что вот это вот началось?
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Святогор
ещё один сказочный...
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Владимир Молявин
Неймар к нам не поедет.
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TeRex
Ответ Рус Киссенжер
ага. можно вообще статус иностранца отменить и открыть границы. вот тогда отношения улучшатся.
С некоторыми странами у нас уже так. И, как показывает практика районов наподобие Котельников, отношения улучшаются просто по экспоненте.
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Мукунку хороший
Прощай..
Улетаю навсегда..
Твоя дырявая крыша..
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mastersolist
Неймар к нам не поедет, епт
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