Малком в «Аль-Хилале» – в топ-10 самых дорогих трансферов бразильцев в истории. Неймар, Коутиньо и Антони – в топ-3
Трансфер Малкома в «Аль-Хилаль» вошел в топ-10 самых дорогих в истории среди бразильцев.
Напомним, Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Среди трансферов бразильских игроков эта сделка заняла 9-10-е место.
Самый дорогой трансфер бразильского игрока в истории и в истории всего футбола – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в 2017 году.
На втором месте среди бразильцев – трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро в 2017-м, на третьем – трансфер Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро в 2022-м.
1. Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн в 2017-м
2. Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн в 2017-м
3. Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро в 2022-м
4. Неймар – из «Сантоса» в «Барселону» за 88 млн в 2013-м
5. Артур – из «Барселоны» в «Ювентус» за 80,6 млн в 2020-м
6. Каземиро – из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 70,7 млн в 2022-м
7. Кака – из «Милана» в «Реал» за 67 млн в 2009-м
8. Алиссон – из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 млн в 2018-м
9-10. Оскар – из «Челси» в «Шанхай» за 60 млн в 2016-м
9-10. Малком – из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн в 2023-м
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