Малком в «Аль-Хилале» – в топ-10 самых дорогих трансферов бразильцев в истории. Неймар, Коутиньо и Антони – в топ-3

Трансфер Малкома в «Аль-Хилаль» вошел в топ-10 самых дорогих в истории среди бразильцев.

Напомним, Малком перешел из « » в « » за 60 миллионов евро. Среди трансферов бразильских игроков эта сделка заняла 9-10-е место.

Самый дорогой трансфер бразильского игрока в истории и в истории всего футбола – переход из «Барселоны» в « » за 222 миллиона евро в 2017 году.

На втором месте среди бразильцев – трансфер из « » в «Барселону» за 135 миллионов евро в 2017-м, на третьем – трансфер Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро в 2022-м.

1. Неймар – из «Барселоны» в « » за 222 млн в 2017-м

2. Филиппе Коутиньо – из « » в «Барселону» за 135 млн в 2017-м

3. – из « » в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро в 2022-м

4. Неймар – из « » в «Барселону» за 88 млн в 2013-м

5. Артур – из «Барселоны» в « » за 80,6 млн в 2020-м

6. Каземиро – из « » в « » за 70,7 млн в 2022-м

7. Кака – из « » в «Реал» за 67 млн в 2009-м

8. Алиссон – из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 млн в 2018-м

9-10. Оскар – из «Челси» в «Шанхай» за 60 млн в 2016-м

9-10. Малком – из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн в 2023-м

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый