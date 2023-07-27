Малком в «Аль-Хилале» – в топ-10 самых дорогих трансферов бразильцев в истории. Неймар, Коутиньо и Антони – в топ-3

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Трансфер Малкома в «Аль-Хилаль» вошел в топ-10 самых дорогих в истории среди бразильцев.

Напомним, Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Среди трансферов бразильских игроков эта сделка заняла 9-10-е место.

Самый дорогой трансфер бразильского игрока в истории и в истории всего футбола – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро в 2017 году.

На втором месте среди бразильцев – трансфер Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 миллионов евро в 2017-м, на третьем – трансфер Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро в 2022-м.

1. Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн в 2017-м

2. Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн в 2017-м

3. Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро в 2022-м

4. Неймар – из «Сантоса» в «Барселону» за 88 млн в 2013-м

5. Артур – из «Барселоны» в «Ювентус» за 80,6 млн в 2020-м

6. Каземиро – из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за 70,7 млн в 2022-м

7. Кака – из «Милана» в «Реал» за 67 млн в 2009-м

8. Алиссон – из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 млн в 2018-м

9-10. Оскар – из «Челси» в «Шанхай» за 60 млн в 2016-м

9-10. Малком – из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн в 2023-м

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

Малком опередил всех суперзвезд в Саудовской Аравии по сумме трансфера. Но по зарплате – только девятый

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30 комментариев

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Ранальду с пивком
Там в ЛК казахстанский Тобол вынес на выезде Базель 3:1. Но об этом не напишут , потому что это не Мостовой , не Зарема и даже не Дзюба
+32
-5
+27
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ZarvuR2020
Чела из РПЛ без еврокубков вызвали в основу Бразилии.
+14
-3
+11
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SMART789
Ответ Exciter
А за сколько Малком приходил в Зенит?
за 40 млн.евро или как говорят москвичи 8000 млрд евро
+11
-7
+4
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d.xoxlov
Ответ Velirpa
только Беккер и Каземиро оправдали свои деньги, остальные - мусор.
Каземиро дешевле Артура – это вообще вне понимания.
+3
0
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Groznyi2024
Ответ SMART789
за 40 млн.евро или как говорят москвичи 8000 млрд евро
Ты забыл еду посчитать и рулоны туалетной бумаги на базе
+5
-2
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Nikita_C47
Ответ rigobersong
Антони конечно полный кринж в этом списке:)
А Коутиньо?) учитывая сколько за него заплатили
+3
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ZarvuR2020
Ответ Under
а как же сборная России?
Какой ты оригинальный
+5
-2
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rigobersong
Антони конечно полный кринж в этом списке:)
+5
-3
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Under
Ответ Ранальду с пивком
Там в ЛК казахстанский Тобол вынес на выезде Базель 3:1. Но об этом не напишут , потому что это не Мостовой , не Зарема и даже не Дзюба
https://www.sports.ru/kazakhstan/1115335313-liga-konferenczij-tobol-na-vyezde-obygral-bazel.html
+2
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ZarvuR2020
Ответ Under
то есть по сабжу нечего сказать?
А что я должен был сказать? Тебе кто-то обещал, что им ради сборной паспорта дали?
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llolishe
Трансфер Коутиньо в Барсу легендарнейший
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kibol
Не знаю теперь, что мне делать, радоваться или плакать)?
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Игорь Новиков
Ответ novosiBEERsk
А как же Робиньо?
Он в Сити за 43 млн перешел. Тут сделки крупнее.
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Игорь Новиков
Ответ novosiBEERsk
А в Реал он разве не за сотку перешёл? Пиарили же так, в своё время.
Вы издеваетесь?) За 25, что ли.

В те времена никаких соток не платили и в помине.
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novosiBEERsk
Ответ novosiBEERsk
А в Реал он разве не за сотку перешёл? Пиарили же так, в своё время.
Наверное, я настолько стар, что уже забыл, что раньше за 25 топа можно было готового купить((
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Marcus-light
Это ещё загадка сколько стоил Халк.
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Блистательно
Артур и Антони - гигантская переплата
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Максим Семин
Оскар, я уже забыл что такой игрок был, и весьма неплохой. Оказывается он все ещё в Китае. Интересно конечно он распорядился карьерой.
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Velirpa
только Беккер и Каземиро оправдали свои деньги, остальные - мусор.
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Exciter
Ответ SMART789
за 40 млн.евро или как говорят москвичи 8000 млрд евро
Ну, тогда отбили его трансфер))) красавцы, чего греха таить! Значит будет праздник и надбавка к пенсиям всем бабушкам с Невы! Это очень круто! Главное, не скупиться и помогать пожилым!
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Безин Чук
Ответ Ранальду с пивком
Там в ЛК казахстанский Тобол вынес на выезде Базель 3:1. Но об этом не напишут , потому что это не Мостовой , не Зарема и даже не Дзюба
Две КК у Базеля
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Groznyi2024
Антони, Артур дороже Малкома... Это провалище для их покупателей
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Exciter
А за сколько Малком приходил в Зенит?
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