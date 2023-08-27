Артета о 4 матчах Хавертца без голов и ассистов: «Во многих ситуациях он должен был забивать»

Микель Артета верит, что Кай Хавертц завоюет расположение фанатов «Арсенала».

«Думаю, что да. Считаю, что он уже сделал много хорошего.

Сегодня (в матче с «Фулхэмом» 26 августа – прим. Sports.ru) ему было тяжело в некоторых моментах. Он находился в отлично выбранных зонах, но мяч до него не доходил.

В этом сезоне во многих ситуациях он должен был забивать голы. Именно этого не хватает», – сказал главный тренер «канониров».

Купленный за 60+5 млн фунтов полузащитник не отметился результативными действиями за 4 матча в составе « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хавертцу будут платить больше всех в «Арсенале» – 17 млн фунтов в год

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