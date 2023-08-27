Артета о 4 матчах Хавертца без голов и ассистов: «Во многих ситуациях он должен был забивать»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Футбол

Микель Артета верит, что Кай Хавертц завоюет расположение фанатов «Арсенала».

«Думаю, что да. Считаю, что он уже сделал много хорошего.

Сегодня (в матче с «Фулхэмом» 26 августа – прим. Sports.ru) ему было тяжело в некоторых моментах. Он находился в отлично выбранных зонах, но мяч до него не доходил.

В этом сезоне во многих ситуациях он должен был забивать голы. Именно этого не хватает», – сказал главный тренер «канониров».

Купленный за 60+5 млн фунтов полузащитник не отметился результативными действиями за 4 матча в составе «Арсенала». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хавертцу будут платить больше всех в «Арсенале» – 17 млн фунтов в год

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
melmi
75 млн за игрока без четкой позиции еще будет аукаться канонирам
Могли бы потратить такую сумму разумней
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Странный трансфер на самом деле, хотя после пары матчей крест ставить рано.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
$-AGROHIM-$
всем было понятно, что он мертвый, кроме Артеты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Максимально не понятная покупка . Ладно бы Хаверц в Челси что-то показывал , так он и там был ни рыба ни мясо .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гани Дюсенов
Он дает команде физическую силу и рост. Посмотрите его статистику по отборам, подборам и выигранным верховым дуэлям.
Лично я рад что в команде есть такой игрок. Себя покажет еще.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
алекс голудин
Я худею с комментаторов сайта. Когда его покупали, все фанаты Челси писали, что это единственный актив в атаке пенсионеров, прошло 4 матча - он мёртвый. Его как Жиру надо использовать. Это очевидно. Большинство голов в АПЛ головой, он человек отыгрыша и касания в штрафной. Навесить ему в голову есть кому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий