«Не уверен, что Хавертц проявит себя в «Арсенале». Его подписание удивило – в «Челси» ему не хватало стабильности». Галлас о форварде

Вильям Галлас сомневается, что Кай Хавертц будет успешен в «Арсенале».

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 75 миллионов евро.

«Не думаю, что раскроет свой потенциал в нынешнем «Арсенале». Не считаю его тем игроком, который был необходим «Арсеналу» этим летом. Даже в « » ему не хватало стабильности. Он забил несколько важных голов и хорошо играл лишь периодически.

На мой взгляд, за время в «Челси» он провел недостаточно хороших матчей. Когда я увидел, что «Арсенал» подписывает его, я не понял этого. Я был удивлен», – сказал бывший защитник « » в интервью Gambling Zone.

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