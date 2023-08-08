«Не уверен, что Хавертц проявит себя в «Арсенале». Его подписание удивило – в «Челси» ему не хватало стабильности». Галлас о форварде

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Футбол

Вильям Галлас сомневается, что Кай Хавертц будет успешен в «Арсенале».

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 75 миллионов евро.

«Не думаю, что Кай Хавертц раскроет свой потенциал в нынешнем «Арсенале». Не считаю его тем игроком, который был необходим «Арсеналу» этим летом. Даже в «Челси» ему не хватало стабильности. Он забил несколько важных голов и хорошо играл лишь периодически.

На мой взгляд, за время в «Челси» он провел недостаточно хороших матчей. Когда я увидел, что «Арсенал» подписывает его, я не понял этого. Я был удивлен», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Gambling Zone.

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22 комментария

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Mr@k
Что то Артета в нем увидел раз так хотел урвать аж за 75 лямов, и я думаю что это не голы , а объем работы
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Grime Font
имхо, хаверц как дибала. талантливый, но очень системный игрок клубов средней руки, поэтому у него и не получилось в Челси.
ну хоть покажет игрокам Арсенала как выглядит Еврокубок.
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Тухель
Ответ Иван Мехасик
Как я был удивлён что Галлас из Челси в Арсенал на старости лет переходил, а потом был удивлён что играл он неплохо.
Какой старости? Галласу было только 29 это расцвет игры ЦЗ. Галласа обменяли на Коула, потому что в Челси для него не было места на позиции ЦЗ. Моур хотел пару Карвальо и Терри, а Галласа отправлял частенько на правый фланг, а Галлас всю карьеру называл себя вторым Тюрамом и всегда хотел играть только ЦЗ. На старости Галлас в Шпоры переходил свободным, а в Арсенал он переходил в ранге игрока основы Челси и на минутку чемпиона АПЛ.
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Pavelaznaurov
Хаверц острый быстрый игрок,при этом настырный,ему не повезло с клубом,в Арсенале заблестит)
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Kahn01
Да не форвард он, зачем вы это пишите
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RealJon
мне жалко Хаверца вообще то, с чего все там решили за него что ему нравится в позиции форварда или хавбека сейчас )))
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Eden Hazard
Ответ Pavelaznaurov
Хаверц острый быстрый игрок,при этом настырный,ему не повезло с клубом,в Арсенале заблестит)
что значит, не повезло? Ну допустим, центрфорвард не его любимая позиция. Но пороть 3-4 голевых момента за матч... Команда ему их создавала так то, не он сам находил. Мученика системы глупо из него делать. Фаны Арсенала уже увидели это.
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Leo_89
Арсенал подписал супер мега таланта, а то, что ему за все эти сезоны не смогли найти нормальную позицию и то, что он один из худших по реализации голевых моментов АПЛ - это ерунда.
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Febos_
Хавертц был настолько бездарен в атаке что свой профнепригодность в нападении компенсировал игрой в защите, прессингом и много черновой работой
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Иван Мехасик
Как я был удивлён что Галлас из Челси в Арсенал на старости лет переходил, а потом был удивлён что играл он неплохо.
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Cearvm
Почему вообще Хавертца упорно продолжают называть форвардом и ставить на эту позицию, если он атакующий полузащитник и плохо реализует моменты? Три позорных для нападающего сезона в Челси уже давно все доказали.
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superduper
Вообще то те кто говорит что он форвард и не проявил себя в Челси, то ему на хаверца надо смотреть как на на атакующего полузащитника, а атакующий полузащитник он качественный. Фактурный, быстрый и умный. Под футбол арсенала подходит точно
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Пирс Морган
Если взять аналитику, где он почти весь сезон недозабивал, то это пугает, конечно
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vaslover
Думаю даже Нкетиа забьет в этом сезоне больше голов чем Хавертц. Впрочем Нкетии пора прибавлять, надеюсь если себя проявит наконец-то получит вызов в сборную Англии.
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Спартак Уокер
Зато он выигрывал Лигу Чемпионов
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Grime Font
Ответ Pavelaznaurov
Хаверц острый быстрый игрок,при этом настырный,ему не повезло с клубом,в Арсенале заблестит)
видели мы как он блестит в скилл тесте млс
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TravenS
Ответ Pavelaznaurov
Хаверц острый быстрый игрок,при этом настырный,ему не повезло с клубом,в Арсенале заблестит)
Быстрый? 😂😂😂
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