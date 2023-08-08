«Не уверен, что Хавертц проявит себя в «Арсенале». Его подписание удивило – в «Челси» ему не хватало стабильности». Галлас о форварде
Вильям Галлас сомневается, что Кай Хавертц будет успешен в «Арсенале».
Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 75 миллионов евро.
«Не думаю, что Кай Хавертц раскроет свой потенциал в нынешнем «Арсенале». Не считаю его тем игроком, который был необходим «Арсеналу» этим летом. Даже в «Челси» ему не хватало стабильности. Он забил несколько важных голов и хорошо играл лишь периодически.
На мой взгляд, за время в «Челси» он провел недостаточно хороших матчей. Когда я увидел, что «Арсенал» подписывает его, я не понял этого. Я был удивлен», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Gambling Zone.
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