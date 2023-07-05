Мерсон о Хавертце в «Арсенале»: «Его единственная проблема – он не выглядит заинтересованным, если игра не идет. Похоже на Озила»

Теги Месут Озил Челси премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Кай Хавертц Футбол

Пол Мерсон считает, что игра Кая Хавертца зависит от его настроения.

На прошлой неделе было объявлено о переходе Хавертца из «Челси» в «Арсенал» за 60+5 миллионов фунтов.

«Арсенал» должен быть в восторге от Кая Хавертца, он улучшит команду.

Единственная проблема, которую я смог разглядеть, похожа на то, с чем столкнулся в «Арсенале» Месут Озил – если что-то идет не так, Хавертц не выглядит слишком заинтересованным. Все зависит от того, как он играет, и дело не в том, что он не старается – таковы некоторые игроки. Если игра идет хорошо, Хавертц выглядит элегантным, все идет как по маслу, но если что-то идет не так, люди скажут, что он не бегает и не старается.

Это его единственная проблема, но не сомневайтесь, он усилит «Арсенал», – написал бывший игрок «канониров» в колонке для Sky Sports.

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6 комментариев

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Артур Ганненко
В кой-то веки Мерсон дело говорит
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DolJun
хаверц хоть и играет с флегматичным выражением лица, но номер на поле никогда не отбывал
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Сади Самедов
Озил пропадал в основном в больших матчах, это и было главной проблемой
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TrueGooner
Ответ Артур Ганненко
В кой-то веки Мерсон дело говорит
Мерсон всегда по делу говорит.
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Фан Рубина
Ну вы, это, заинтересовывайте его. Поднимайте настроение.
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mamin sapog
Ответ Артур Ганненко
В кой-то веки Мерсон дело говорит
с Пирсом Морганом перепутали?
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