Мерсон о Хавертце в «Арсенале»: «Его единственная проблема – он не выглядит заинтересованным, если игра не идет. Похоже на Озила»

Пол Мерсон считает, что игра Кая Хавертца зависит от его настроения.

На прошлой неделе было объявлено о переходе Хавертца из « » в «Арсенал» за 60+5 миллионов фунтов.

«Арсенал» должен быть в восторге от , он улучшит команду.

Единственная проблема, которую я смог разглядеть, похожа на то, с чем столкнулся в « » – если что-то идет не так, Хавертц не выглядит слишком заинтересованным. Все зависит от того, как он играет, и дело не в том, что он не старается – таковы некоторые игроки. Если игра идет хорошо, Хавертц выглядит элегантным, все идет как по маслу, но если что-то идет не так, люди скажут, что он не бегает и не старается.

Это его единственная проблема, но не сомневайтесь, он усилит «Арсенал», – написал бывший игрок «канониров» в колонке для Sky Sports.