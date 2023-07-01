Хавертцу будут платить больше всех в «Арсенале» – 17 млн фунтов в год

Кай Хавертц стал самым высокооплачиваемым игроком в «Арсенале».

В лондонском клубе немец будет зарабатывать 20 млн евро (17 млн фунтов) в год без учета бонусов, сообщает Bild.

До перехода больше всех в « » платили – 12 млн евро в год (10 млн фунтов).

Напомним, Хавертц в июне перешел в «Арсенал» из «Челси» за 60+5 млн фунтов.