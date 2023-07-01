Хавертцу будут платить больше всех в «Арсенале» – 17 млн фунтов в год
Кай Хавертц стал самым высокооплачиваемым игроком в «Арсенале».
В лондонском клубе немец будет зарабатывать 20 млн евро (17 млн фунтов) в год без учета бонусов, сообщает Bild.
До перехода Хавертца больше всех в «Арсенале» платили Томасу Парти – 12 млн евро в год (10 млн фунтов).
Напомним, Хавертц в июне перешел в «Арсенал» из «Челси» за 60+5 млн фунтов.
Это просто позор со стороны клуба если это правда.
20 ЛЯМОВ?
ХАВЕРТЦУ?
ЧТО???
он ложный топ футболист
я не эксперт, но вроде бы источник так себе.
20млн - это примерно 400 тысяч в неделю(350 в фунтах). Я сильно сомневаюсь, что это правда, учитывая зп Томаса (250тыс. фунтов) и Жезуса(200тыс. фунтов). Если только с бонусами. Арсенал с трудом избавился от Озила и Обамеянга с такими же контрактами. Вряд ли они снова совершат ту же ошибку
Чел один раз точно ударил в важном матче (там где в принципе только лакака мог быть промазать) и все решили, что он топ. Хотя целый год был (хоть и лучшим в Челси) просто тенью себя в Байере — теперь с мегаличкой.