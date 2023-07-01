Хавертцу будут платить больше всех в «Арсенале» – 17 млн фунтов в год

Теги премьер-лига Англия Арсенал Томас Парти Кай Хавертц деньги Футбол

Кай Хавертц стал самым высокооплачиваемым игроком в «Арсенале».

В лондонском клубе немец будет зарабатывать 20 млн евро (17 млн фунтов) в год без учета бонусов, сообщает Bild.

До перехода Хавертца больше всех в «Арсенале» платили Томасу Парти – 12 млн евро в год (10 млн фунтов).

Напомним, Хавертц в июне перешел в «Арсенал» из «Челси» за 60+5 млн фунтов.

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80 комментариев

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Pedri
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+96
-2
+94
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Артём Клагиш
Интересно за что игроку без позиции, практически полностью провалившийся в Челси такая зарплата? даже если Артета в нём что-то видит, такую зарплату все же странно дарить
+98
-5
+93
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Фанат спорта01
то есть вы даёте Сака и Мартинелли по 10млн а хавертцу 20?
Это просто позор со стороны клуба если это правда.
+65
-2
+63
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Born is the King
Ответ Артём Клагиш
Интересно за что игроку без позиции, практически полностью провалившийся в Челси такая зарплата? даже если Артета в нём что-то видит, такую зарплату все же странно дарить
Ты что? Это просто все эти Тухели и Флики не могут найти позицию гению. Сейчас топарь Артета поставит Кая на позицию ложного треквартисты и будет Хавертц выдавать 20+20
+46
-16
+30
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Mega• Battman
за что? чекайте, развалит команду потому что другие тоже захотят столько же
+30
-5
+25
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Фарид Харисов
Я сейчас поперхнулся чаем, потом откашлялся, поперхнулся слюной, снова откашлялся и поперхнулся воздухом.

20 ЛЯМОВ?
ХАВЕРТЦУ?
ЧТО???
+19
-4
+15
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Peter Parker
Проще уж было сразу Неймара себе прикупить
+13
0
+13
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Born is the King
20 млн+ бонусы. Хавертц конечно хорош. Воспользовался комплексом Асренала постоянно забирать неликвид из Челси и развёл на зарплату уровня Де Брюйне и Салаха
+18
-7
+11
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Артём Клагиш
Ответ Born is the King
Ты что? Это просто все эти Тухели и Флики не могут найти позицию гению. Сейчас топарь Артета поставит Кая на позицию ложного треквартисты и будет Хавертц выдавать 20+20
или крайнего правого полунападающего
+12
-3
+9
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kaka10
Ответ Артём Клагиш
Интересно за что игроку без позиции, практически полностью провалившийся в Челси такая зарплата? даже если Артета в нём что-то видит, такую зарплату все же странно дарить
Позиция у него есть
он ложный топ футболист
+9
-1
+8
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Marcus-light
Ответ Фанат спорта01
то есть вы даёте Сака и Мартинелли по 10млн а хавертцу 20? Это просто позор со стороны клуба если это правда.
С Мартинелли ещё понятно, не за что. А вот с Сака да, обидно, и так за копейки играл 3 года
+10
-2
+8
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Марк Вайс
"Сообщает Bild"
я не эксперт, но вроде бы источник так себе.

20млн - это примерно 400 тысяч в неделю(350 в фунтах). Я сильно сомневаюсь, что это правда, учитывая зп Томаса (250тыс. фунтов) и Жезуса(200тыс. фунтов). Если только с бонусами. Арсенал с трудом избавился от Озила и Обамеянга с такими же контрактами. Вряд ли они снова совершат ту же ошибку
+11
-3
+8
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SaNeK86rus
Боже, эти английские мешки совсем с ума сходят
+12
-4
+8
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sacha2
Хаверц в Челси получал совсем мало, 9,65 млн фунтей... Почему бы не свалить на 17?:)
+7
0
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Dzhansug Bukiya
У нас другая политика, говорил Эду, в итоге покупает под 200 лямов долларов Хаверца и Райса на 15-20 лямов личку))))))))
+12
-5
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Максим Пальченко
Ответ ML26
Сначала вбросили фейк про 20 млн, чтобы набить недовольные комментарии, потом резко исправили на 17. Браво, спортс. По факту он 15 млн получает, не больше.
Сначала было евро , щас фунты . Читай внимательно
+7
-1
+6
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Иван Косяков
Ну, не знаю кто там за такое отвечает но он явно обосрался
+6
0
+6
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NottinghamForest79
за что этому середняку таки бабки
+8
-3
+5
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Владислав Романов
Ответ Артём Клагиш
Интересно за что игроку без позиции, практически полностью провалившийся в Челси такая зарплата? даже если Артета в нём что-то видит, такую зарплату все же странно дарить
Истории с озилом и аубой ничему не научили. На Меддиссона, который в два раза дешевле и опытнее, даже внимания не обратили. Сомневаюсь что он, зная об интересе Арсенала, выбрал бы ТТХ.
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Evgen_Hazard
Ахахах
Чел один раз точно ударил в важном матче (там где в принципе только лакака мог быть промазать) и все решили, что он топ. Хотя целый год был (хоть и лучшим в Челси) просто тенью себя в Байере — теперь с мегаличкой.
+6
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Вячеслав Пустохин
Господи, да что они творят???? Новый Озил будет
+4
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Timur_A
Артета сделал широкий шаг к увольнению по ходу сезона
+5
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utsh44psmr
Аль-Арсеналь
+6
-2
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charly_54
Арсенал вернулся)))
+3
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Акира_1
Сразу видно, что Арсенал впервые дорвался до денег так, что решил за одно окно все слить.
+4
-1
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