Джейми О′Хара: «Хавертц даже в амбарную дверь не попадет. Он не может забить и подведет вас в решающий момент. «Арсеналу» нужно решить эту проблему»

Теги Джейми О′Хара Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Кай Хавертц Футбол

Джейми О′Хара низко оценил умение Кая Хавертца реализовывать голевые моменты.

Полузащитник «Арсенала» имел возможность забить «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

«У фанатов «Арсенала» может быть свое мнение, но Кай Хавертц даже в амбарную дверь не попадет.

Мы знаем, что он способен дать команде: он будет связующим звеном, будет усердно работать. Но в решающий момент он вас подведет. Когда он добирается до ворот, то не может забить.

И им нужно решить эту проблему, потому что Жезус травмирован, он слишком часто получает повреждения», – заявил бывший хавбек «Тоттенхэма».

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13 комментариев

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атакующий игрок не должен уметь бить по воротам, пусть этим нападающие занимаются
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щас набегут фанаты гениального недоплеймейкера и скажут, что атакующий игрок почти за сотку не должен уметь бить по воротам и вообще пусть этим напы занимаются
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В решающий момент Хаверц решил исход финала Лиги Чемпионов..
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Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере!
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Как раз в решающий момент он забил) В финале ЛЧ против Сити
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В смысле решить? Его ведь месяц назад купили за большие деньги. Ценник обязывает его в старте выпускать как минимум в половине матчей сезона)
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для этих целей есть Лео Троссард)
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Да все и так знали, что он при ударе бьёт не там где сетка, а пытается попасть во вратаря, а если не во вратаря, то надо приложить все усилия, чтобы не попасть в район белой рамы. Ну на то тренера и есть, пусть учится, ему же не 50 лет. Верим, что данный скилл ему приучат.скилл у чувака есть, но вкачен почему то в обратную сторону))
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Ответ Игорь Тарасов
атакующий игрок не должен уметь бить по воротам, пусть этим нападающие занимаются
Вот, набежал уже…
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Ответ Игорь Тарасов
атакующий игрок не должен уметь бить по воротам, пусть этим нападающие занимаются
А Рамос то и не знал....
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