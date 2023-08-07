Джейми О′Хара: «Хавертц даже в амбарную дверь не попадет. Он не может забить и подведет вас в решающий момент. «Арсеналу» нужно решить эту проблему»
Джейми О′Хара низко оценил умение Кая Хавертца реализовывать голевые моменты.
Полузащитник «Арсенала» имел возможность забить «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.
«У фанатов «Арсенала» может быть свое мнение, но Кай Хавертц даже в амбарную дверь не попадет.
Мы знаем, что он способен дать команде: он будет связующим звеном, будет усердно работать. Но в решающий момент он вас подведет. Когда он добирается до ворот, то не может забить.
И им нужно решить эту проблему, потому что Жезус травмирован, он слишком часто получает повреждения», – заявил бывший хавбек «Тоттенхэма».
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