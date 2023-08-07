Джейми О′Хара: «Хавертц даже в амбарную дверь не попадет. Он не может забить и подведет вас в решающий момент. «Арсеналу» нужно решить эту проблему»

Джейми О′Хара низко оценил умение Кая Хавертца реализовывать голевые моменты.

Полузащитник « » имел возможность забить « » в матче за .

«У фанатов «Арсенала» может быть свое мнение, но даже в амбарную дверь не попадет.

Мы знаем, что он способен дать команде: он будет связующим звеном, будет усердно работать. Но в решающий момент он вас подведет. Когда он добирается до ворот, то не может забить.

И им нужно решить эту проблему, потому что Жезус травмирован, он слишком часто получает повреждения», – заявил бывший хавбек «Тоттенхэма».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER