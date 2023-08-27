Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Ван Дейк не приехал, выбирали из тех, кто был готов на сегодня. Можно сказать, что задачи выполнены»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия трансферы Вирджил ван Дейк Тео Бонгонда Срджан Бабич Хесус Медина Олег Рябчук Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» сказал, что клуб выполнил задачи по летним трансферам.

В летнее трансферное окно состав красно-белых пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, конголезский нападающий Тео Бонгонда и два защитника – молдаванин Олег Рябчук и серб Срджан Бабич.

– По поводу новых приобретений, завершена ли ваша трансферная компания?

– Пресса всегда пристально следит за трансферами «Спартака». Если верить СМИ, то «Спартак» уже отказался от приобретения, как минимум ста футболистов. Вирджил ван Дейк не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов на сегодняшний день.

На данный момент можно сказать, что задачи на трансферном рынке выполнены, но формально окно еще не закрыто, поэтому, кто знает?! Я не могу ничего обещать, но, как я уже говорил ранее, для нас любая сделка «на вход» должна сразу усиливать «Спартак».

– Читали ли вы высказывание Леонида Федуна о том, что среди всех новобранцев «Спартака» команду реально усилил только Тео Бонгонда?

– Честно говоря, не читал, но еще раз скажу, что разные люди дают разную оценку. Думаю, вы и другие специалисты дают разную оценку, но на самом деле только жизнь покажет. Прошло всего несколько игр после появления в нашей команде новичков. Я думаю, что только в конце первого круга мы увидим, насколько хорошо усилили команду, – сказал Олег Малышев

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16 комментариев

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VolchoK
абсолютно не вижу никаких причин ругать Малышева. Все по делу.
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Sunnyboy
На зависть Ваганычу!
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Pok_Toholo
Небось ещё долго будет гордиться этой шуткой
+6
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Спартанец из Уфы
Фалькао не приехал, теперь и Ван Дейк)
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BorisBritva
Искрометно всех отпетросянил.
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Владимир Акимов
Медина явне не усилил. Не пойму зачем он нужен вообще если уже купили более классного левоногово вингера Бонгонду. Рябчук это средненький игрочишка, трудяра, работяга, бегунок. Не более того. Когда в защите Хлусевич, то любой трансфер в защиту - это усиление. Бабич тоже игрок одного уровня с теми защитниками что у нас есть. Летние трансферы усреднили состав, а не усилили.
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chudak
Ответ jqzn88xn6n
Лига приколов
Тут новость про конкретную команду...
+4
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Eric_Cartman
Унизил тех, кто приехал в его клуб. Молодец
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Sergio1964
Если это дезинформация насчёт закончившейся трансферной компании Спартака, то зачёт, если хотим идти вперёд, необходима покупка нападающего резче, быстрее Соболева, умеющего обыграть один в один, один в два, убежать, при этом прекрасно играющего головой. Нужен опорный полузащитник, Литвинов- это временное "спасение". Ну, и не забываем пристально смотреть как тренеры других команд играют с Зенитом, (Ганчаренко провалился или его провалила команда), следующий на очереди - Федотов.
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Кирилл.С-Пб
Так усилились, что аж в трёх играх взяли очко🤣🤣🤣 Класс!🤣🤣🤣
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Artie Bukko
Ответ Eric_Cartman
Унизил тех, кто приехал в его клуб. Молодец
все понимают свой уровень
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Ответ Владимир Акимов
Медина явне не усилил. Не пойму зачем он нужен вообще если уже купили более классного левоногово вингера Бонгонду. Рябчук это средненький игрочишка, трудяра, работяга, бегунок. Не более того. Когда в защите Хлусевич, то любой трансфер в защиту - это усиление. Бабич тоже игрок одного уровня с теми защитниками что у нас есть. Летние трансферы усреднили состав, а не усилили.
Да, согласен, именно усреднили.
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Денис Чуев
Ответ Владимир Акимов
Медина явне не усилил. Не пойму зачем он нужен вообще если уже купили более классного левоногово вингера Бонгонду. Рябчук это средненький игрочишка, трудяра, работяга, бегунок. Не более того. Когда в защите Хлусевич, то любой трансфер в защиту - это усиление. Бабич тоже игрок одного уровня с теми защитниками что у нас есть. Летние трансферы усреднили состав, а не усилили.
Медину купили в центр, об этом уже тысячу раз сказано.
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