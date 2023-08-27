Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Ван Дейк не приехал, выбирали из тех, кто был готов на сегодня. Можно сказать, что задачи выполнены»

Гендиректор «Спартака» сказал, что клуб выполнил задачи по летним трансферам.

В летнее трансферное окно состав красно-белых пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, конголезский нападающий Тео Бонгонда и два защитника – молдаванин Олег Рябчук и серб Срджан Бабич.

– По поводу новых приобретений, завершена ли ваша трансферная компания?

– Пресса всегда пристально следит за трансферами « ». Если верить СМИ, то «Спартак» уже отказался от приобретения, как минимум ста футболистов. Вирджил ван Дейк не приехал, так что выбирали из тех, кто был готов на сегодняшний день.

На данный момент можно сказать, что задачи на трансферном рынке выполнены, но формально окно еще не закрыто, поэтому, кто знает?! Я не могу ничего обещать, но, как я уже говорил ранее, для нас любая сделка «на вход» должна сразу усиливать «Спартак».

– Читали ли вы высказывание о том, что среди всех новобранцев «Спартака» команду реально усилил только ?

– Честно говоря, не читал, но еще раз скажу, что разные люди дают разную оценку. Думаю, вы и другие специалисты дают разную оценку, но на самом деле только жизнь покажет. Прошло всего несколько игр после появления в нашей команде новичков. Я думаю, что только в конце первого круга мы увидим, насколько хорошо усилили команду, – сказал .

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