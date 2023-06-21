«### знает. Никогда его не видела». Зарема о гендиректоре «Спартака» Малышеве
Зарема Салихова емко оценила назначение Олега Малышева на пост гендиректора «Спартака».
Малышев сменил на должности генерального директора «Спартака» покинувшего клуб Евгения Мележикова.
«### [фиг] знает. Я не знаю его лично, никогда не видела», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Салихова также опровергла информацию о связях Малышева с бывшим владельцем красно-белых.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Федун обращался к Малышеву за консалтинговыми услугами в период его работы в компании PricewaterhouseCoopers. По информации издания, руководство «Спартака» просило Малышева оценивать спортивные риски во время трансферных окон. В результате у Малышева сложились хорошие отношения с Федуном, а впоследствии он был включен в совет директоров «Спартака».
«При чем здесь Федун? Бред полный! Как можно такое написать?» – сказала Зарема.
Промес – юридическая проблема, Эшуорт и Абаскаль остаются, Мележиков устал. Первые слова нового гендира «Спартака»
Аристократия...
Не видела ### ? Для неё это было бы сложно