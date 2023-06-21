«### знает. Никогда его не видела». Зарема о гендиректоре «Спартака» Малышеве

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Р-Спорт брань Зарема Салихова Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова емко оценила назначение Олега Малышева на пост гендиректора «Спартака».

Малышев сменил на должности генерального директора «Спартака» покинувшего клуб Евгения Мележикова.

«### [фиг] знает. Я не знаю его лично, никогда не видела», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Салихова также опровергла информацию о связях Малышева с бывшим владельцем красно-белых.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Федун обращался к Малышеву за консалтинговыми услугами в период его работы в компании PricewaterhouseCoopers. По информации издания, руководство «Спартака» просило Малышева оценивать спортивные риски во время трансферных окон. В результате у Малышева сложились хорошие отношения с Федуном, а впоследствии он был включен в совет директоров «Спартака».

«При чем здесь Федун? Бред полный! Как можно такое написать?» – сказала Зарема.

Промес – юридическая проблема, Эшуорт и Абаскаль остаются, Мележиков устал. Первые слова нового гендира «Спартака»

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75 комментариев

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градус ненависти
Видимо, тот пользуется услугами другого эскорт агентства
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sergen
Ответ градус ненависти
Видимо, тот пользуется услугами другого эскорт агентства
Может просто сзади был, лица не запомнила)
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Вадим Черентаев
" не мой клиент"- прокомментировала Зарема Равильевна
+84
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Pok_Toholo
Ну понятно что она только по ### человека может вспомнить
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Фут.Боль
Зарема узнаёт мужчин не по лицу, а по ###.
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Гаврила Ардалионович
Хотелось бы услышать комментарий Заремы о ситуации с Алвесом. Так сказать, из первых уст.
+28
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Фарид Харисов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кто всех минусует?
Зарема :)
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Этот Райола хочет денег
Вот она,представитель управленческо- спортивной элиты, по совместительству молодая мать, во всем своем красноречии)
+19
-7
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Дандрей
Зарема в бригаде строителей не потерялась бы...)
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Данил Луговский
Ответ Этот Райола хочет денег
Вот она,представитель управленческо- спортивной элиты, по совместительству молодая мать, во всем своем красноречии)
Вот что Спартак делает с людьми. Соболев еще как пример. Народный клуб
+16
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ЭлектроВеник
Ответ Гаврила Ардалионович
Хотелось бы услышать комментарий Заремы о ситуации с Алвесом. Так сказать, из первых уст.
прямо с языка снял 😄
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Ubik-city
Типичный спартак.
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Локоть Артеста
Зарема искренне верит что она имеет какой-то вес в клубе. На самом деле ей отведена роль петрушки, развлекающей людей. Иначе Леонид Арнольдыч давно попросил бы ее перестать позориться.
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IIaHuKa
«этот вообще не с нашей деревни», как в анекдоте
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kemal_spartak
Ответ sergen
Может просто сзади был, лица не запомнила)
Ну она так и сказала. Указала, кто знает (фиг)
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Shadow1882
Спортс, там ФНЛ и буферные зоны календари выложили. Жителей регионов явно больше, чем почитателей Заремы
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Гаврила Ардалионович
Ответ ЭлектроВеник
прямо с языка снял 😄
Опыт не пропьешь) Не исключено, что с Федуном она так и познакомилась. Только всё закончилось Спартаком, к сожалению, а не судом.
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ЭлектроВеник
что за серая 🐀постоянно берёт интервью у Заремы?
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alfadi
Универсальный комментарий
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Hyperactive Child
### (муж) знает
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Геннадий Тимченко
"многие мне в трусы совали купюры - всех и не упомнишь"🤣🤣🤣
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ezhik38
Какой высокий слог )) Хозяева которых мы заслужили...
Аристократия...
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Гаврила Ардалионович
Ранее «Спортс» сообщил, что Федун обращался к Салиховой за .......ыми услугами
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Прекрасная РФПЛ будущего
«### знает. Никогда его не видела»
Не видела ### ? Для неё это было бы сложно
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robbaggio
"### знаю. Его самого никогда не видела"
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