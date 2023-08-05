Федун о чемпионских амбициях «Спартака»: «Дождемся игры с «Зенитом», тогда будет понятно. После ухода Малкома у нас лучшая атака»

Теги Спартак Зенит Рубин Леонид Федун премьер-лига Россия Георгий Джикия Тео Бонгонда Малком Хесус Медина Футбол

Леонид Федун считает, что после матча с «Зенитом» станет ясно, на что способен «Спартак».

«Для того, чтобы сказать, может ли этот сезон быть чемпионским, дождемся 20 августа, когда будем играть с «Зенитом». После этой игры будет понятно, насколько высоки амбиции.

Пока тех соперников, с которыми играли, надо было побеждать. Только «Краснодар» стоит особняком. Но это был кубковый матч», – сказал бывший президент красно-белых.

«Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Бонгонда – очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы. Медина сегодня хорошо вышел.

После ухода Малкома из «Зенита» «Спартак», пожалуй, лучший в атаке в РПЛ.

Когда играет Джикия – это доброкачественная защита. При этом надо понимать, что «Рубин» не тот, что играл пару лет назад в высшей лиге. Это команда, которая вышла из ФНЛ. Очень комфортный соперник для «Спартака», потому что имеет очень медленную, тяжелую линию защиты, от которой очень удобно убегать. Что команда и использовала.

Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив», – добавил Федун.

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32 комментария

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Как же расцвёл Спартак с уходом Малкома.
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Старт цикла. Можно на каждой ветке это писать.
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Знатно Малком доминировал и унижал их, что все ещё болит у Заремки и Лени
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После ухода Федуна у нас лучшая атака
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Ответ Owen_the_Simple
"доброкачественная защита" Это хорошо или плохо?
Неприятно, но не смертельно
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Ох уж это колесо...
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"доброкачественная защита"

Это хорошо или плохо?
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третьетуровые чемпионы, табличку вырезать успели?
+11
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Ответ Groznyi2024
Старт цикла. Можно на каждой ветке это писать.
Не, сейчас не старт. Сейчас четвёртая стадия - «ВОЗРОЖДЕНИЕ СПАРТАКОВСКОГО ДУХА!!!»
+10
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С кем Спартак играл то?
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Ответ Айхалец
С кем Спартак играл то?
с крепкими середняками, пони))
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Ответ Айхалец
С кем Спартак играл то?
с локо
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Ответ Иван Новиков
Спартак забил больше голов, чем шапито ударило по воротам.
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Ответ Groznyi2024
Старт цикла. Можно на каждой ветке это писать.
да вы задолбали со своим циклом, сколько раз он уже за последние годы был нарушен))
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Если Спартак выиграет чемпионат, Федун с Заремой примажутся к победе?
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Разговоры абсолютно аналогичные весенним перед игрой с Уралом. Все помнят что было? За 3 игры с Екб (2 из которых на своем поле) - поражение и 2 ничьи. Так что пусть Абаскаль сначала попробует ВМГ переиграть, а потом уже о Зените говорите.
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Ну про атаку стоит принять
Медина, Бонгонда, Промес точно лучше чем лимитчики Бакай и Мостовой
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Ну, ну. ЖДЁМС!!!
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