Федун о чемпионских амбициях «Спартака»: «Дождемся игры с «Зенитом», тогда будет понятно. После ухода Малкома у нас лучшая атака»

Леонид Федун считает, что после матча с «Зенитом» станет ясно, на что способен «Спартак».

«Для того, чтобы сказать, может ли этот сезон быть чемпионским, дождемся 20 августа, когда будем играть с « ». После этой игры будет понятно, насколько высоки амбиции.

Пока тех соперников, с которыми играли, надо было побеждать. Только «Краснодар» стоит особняком. Но это был кубковый матч», – сказал бывший президент красно-белых.

«Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Бонгонда – очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы. Медина сегодня хорошо вышел.

После ухода из «Зенита» « », пожалуй, лучший в атаке в .

Когда играет Джикия – это доброкачественная защита. При этом надо понимать, что « » не тот, что играл пару лет назад в высшей лиге. Это команда, которая вышла из ФНЛ. Очень комфортный соперник для «Спартака», потому что имеет очень медленную, тяжелую линию защиты, от которой очень удобно убегать. Что команда и использовала.

Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив», – добавил Федун.

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