Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Швыряться деньгами себе позволить не можем, работаем разумно. Бонгонда неплох, значит, результаты есть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал ход летней трансферной кампании клуба.

– Если без конкретных фамилий, насколько сложно вам в данный момент проводить переговоры? Какой процент успешности можете дать на эту трансферную кампанию?

– К сожалению, действительно очень непросто по разным причинам. Есть разные факторы. Есть и политический фактор, который вмешивается – то, что, к сожалению, наша команда пока не участвует в еврокубках. И это тоже влияет на амбиции игроков. Достаточно высокая конкуренция на европейском рынке.

И мы все-таки не можем себе позволить швыряться деньгами, как, может быть, кто-то там предполагает в телеграм-каналах. Мы стараемся считать деньги и работать разумно на рынке.

Поэтому, конечно, непросто. Но мы очень стараемся отработать качественно. И если получится, надеюсь, еще постараемся усилиться.

– Довольны тем, как идет трансферная кампания «Спартака» сейчас?

– Слушайте, если почитать опять-таки комментарии любимых экспертов, то трансферная кампания провалена, потому что мы не смогли привезти 10 игроков к первому дню после выхода из отпуска.

Но, слушайте, идет планомерная работа. Вчера, мне кажется, все видели: Бонгонда в неплохой форме. Это значит, у нас есть положительные результаты. Дальше посмотрим, – сказал Олег Малышев.

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33 комментария

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RAMIK
Ответ WelD
О, ВЕЛИКИЙ СПАРТАК, ПРИВЕЗИ ОПОРНИКА!
Литвинов, Умяров, Пруцев, Мартинс. Куда ещё?
+11
-2
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Удар Кержакова
Ответ Новый тренер ФК Спартак
хотя бы не дичь при Леониде
Соглашусь, при покупке Лукойла у Спартака какая-то логика появилась, структура я бы сказал. В положительную сторону меняется Спартак после ухода Федуна. Из игрушки превращается в футбольный клуб.
+6
0
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Ебздрогыч
Малышев, Абаскаль, где центральные защитники?
+6
-1
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RAMIK
Ответ Илья Сазоненков
Каждый год?) Назови Хотя бы 2-3 игрока вышедших за последние лет 10 из академии Спартака, которые играли за сборную?
Литвинов, Бакаев, Денисов если не ошибаюсь вызывался у Карпина. Вот вам 3 игрока.
+4
0
+4
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WelD
Ответ RAMIK
Литвинов, Умяров, Пруцев, Мартинс. Куда ещё?
Литвинов возможно, остальные, ну не смешите, максимум бокс ту бокс.
+3
0
+3
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WelD
Ответ RAMIK
Крайние я думаю важнее сейчас.
Очень важны это да, а через центр вертикальных передач сколько проходит...тоже ужас..
+2
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WelD
О, ВЕЛИКИЙ СПАРТАК, ПРИВЕЗИ ОПОРНИКА!
+1
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RAMIK
Ответ Илья Сазоненков
Почему нужно искать зарубежных игроков постоянно, переплачивать из-за политики, а не вложиться в молодежный и детский футбол? Никогда этого не понимал...
В это тоже вкладывают. Но результат нужен здесь и сейчас. А гарантии что из школы каждый год будет готовый игрок никто не даст.
+2
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Магомед Саид Амирханов
Ответ RAMIK
Литвинов, Умяров, Пруцев, Мартинс. Куда ещё?
😂
+1
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dikaniopaolo
Ответ RAMIK
Литвинов, Бакаев, Денисов если не ошибаюсь вызывался у Карпина. Вот вам 3 игрока.
Салихов воспитанник академии, хоть и пришел через Амкар
0
0
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Магомед Саид Амирханов
Ответ RAMIK
В это тоже вкладывают. Но результат нужен здесь и сейчас. А гарантии что из школы каждый год будет готовый игрок никто не даст.
+
0
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Илья Сазоненков
Ответ RAMIK
В это тоже вкладывают. Но результат нужен здесь и сейчас. А гарантии что из школы каждый год будет готовый игрок никто не даст.
Каждый год?) Назови Хотя бы 2-3 игрока вышедших за последние лет 10 из академии Спартака, которые играли за сборную?
+1
-1
0
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Удар Кержакова
Соглашусь, при покупке Лукойла у Спартака какая-то логика появилась, структура я бы сказал. В положительную сторону меняется Спартак после ухода Федуна. Из игрушки превращается в футбольный клуб.
Плюсую
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babajaro
Ответ dikaniopaolo
Салихов воспитанник академии, хоть и пришел через Амкар
Тогда +Миранчуки 🙂 За Алексея Спартак солидарные выплаты получил
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WelD
Ответ dikaniopaolo
А этих куда? Зобнин еще
Зобнин бокс ту бокс, когда много пространства даёт результат, если наоборот, то ЕГО не видно, классно !??? Вчера с Балтикой его видели!?)
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WelD
Ответ RAMIK
Ну перебор игроков будет. Если продадут Мартинса и Пруцева тогда разумеется. Но я очень верю в Литвинова. А Умяров думаю прибавит, у него потенциал очень высокий. Пока нету Европы, можно и ими обойтись.
Можно обойтись, не вопрос )) затратим время на их доводку, а здесь с Зенитом кто будет бороться !???
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dikaniopaolo
Ответ WelD
Литвинов возможно, остальные, ну не смешите, максимум бокс ту бокс.
А этих куда? Зобнин еще
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RAMIK
Ответ WelD
Литвинов возможно, остальные, ну не смешите, максимум бокс ту бокс.
Ну перебор игроков будет. Если продадут Мартинса и Пруцева тогда разумеется. Но я очень верю в Литвинова. А Умяров думаю прибавит, у него потенциал очень высокий. Пока нету Европы, можно и ими обойтись.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ WelD
Литвинов возможно, остальные, ну не смешите, максимум бокс ту бокс.
Когда переиграл в менеджера:) Литвинов, Умяров, Мартинс и есть опорники, только качество у них РПЛ-ое, как у Глебова например, одно овно.
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WelD
Ответ RAMIK
Литвинов, Умяров, Пруцев, Мартинс. Куда ещё?
Умяров вчера, 70% точных передач и половина единоборств проиграл это кошмар для ОПЗ. И это с Балтикой.
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WelD
Ответ RAMIK
Литвинов, Умяров, Пруцев, Мартинс. Куда ещё?
Уточню для Вас, более менее настоящего профильного для этой позиции.
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dikaniopaolo
Ответ WelD
Очень важны это да, а через центр вертикальных передач сколько проходит...тоже ужас..
Тавареш должен зимой начать тренироваться. Сейчас новая методика, сразу после операции грузят колено. Говорят так лучше, быстрее идёт восстановление
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RAMIK
Ответ WelD
Очень важны это да, а через центр вертикальных передач сколько проходит...тоже ужас..
Стабильности нету. Литвинов то там, то тут. Дуарте стал лучше,но всё ещё ошибается , Джикия пропускать стал много. Будет Стабильность,будет лучше
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RAMIK
Ответ Ебздрогыч
Малышев, Абаскаль, где центральные защитники?
Крайние я думаю важнее сейчас.
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natetinain
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Медина будет играть, скорее всего Мозес на выход, остаются Промес, Богонда, Зиньковский, Медина ничего так компания, ротация и травмы не избежны.
то есть редкого в спартаке умного игрока с пасом заменит довольно бестолковый бегунок. хорошее усиление.
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