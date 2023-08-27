«Интер» с Месси выиграл все 9 матчей, забив 27 голов. 3 из 9 побед – по пенальти

Теги МЛС Кубок США Нью-Йорк Ред Буллс ФК Даллас Лионель Месси Крус Асуль Филадельфия Юнион Орландо Сити Интер Майами Атланта Юнайтед Цинциннати ФК Нэшвилл Шарлотт Футбол

Команда Лионеля Месси продлила беспроигрышную серию.

«Интер Майами» провел 9 матчей в различных турнирах с момента дебюта нападающего.

Флоридская команда добилась 9 побед. В 3 из 9 матчей «Майами» брал верх над своим соперником лишь по итогам серии пенальти. С Месси в составе «Интер» переиграл «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0), «Филадельфию» (4:1), «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9), «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

«Майами» забил 27 голов в чужие ворота в игровое время матчей с участием 36-летнего аргентинца.

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23 комментария

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Даниил Гутин
Притом у Месси -- 11+3, + 2 пенальти, которые он отдал Мартинесу, итого: 59% вклад в результат команды даже по столь грубым подсчётам. Кто ещё так может?
+9
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+8
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Lux_Vid Александров
Ответ Anton Ilchenko
Серьёзно? В голове маргарин?))) видел где Интер в млс?
они могут 51 очко по итогу набрать и легко попасть в плей-офф. маргарин у тебя
+7
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Арыч Фаворитик
Усилил знатно конечно🏆👍
+6
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+5
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Отец Абду
И свою личную статистику набивает, и команду поднимает со дна✅

Если в таком темпе продолжится, то Интер Майами может оформить требл в этом сезоне...

Кубок Лиг✅
Кубок США ⏳
МЛС ⏳
+7
-3
+4
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VERBLYUD
Ответ Anton Ilchenko
Да какой нафиг эффект, непонятно в каких турнирах играли... В млс предпоследнее место
Для клубов МЛС это престижные турниры, благодаря которым можно получить путевку в ЛЧ
+4
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+3
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Virgilio_Sollozzo
Второй гол прям типичный гол Барселоны в её лучшие годы
+3
-1
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Игорь Климов
Эффект Лео Месси! 🐐🇦🇷
+4
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AF007
А теперь представьте, что вместо Месси в последнюю команду МЛС перешел Роналду)

Девочка бы разревелась и убежала в подтрибунку после первой же игры, в которой на её башку удачно бы навесили ровно 0 раз) А тащить мяч сам Криштик как известно не умеет... Палузащета хорошая клубничке нужна...
+7
-6
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Евгений Шазиев
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Лео притащит аудиторию. На 68-й минуте выйти и оформить гол в такой бомбической манере, сам же нарисовал пяткой "сухой лист". Это когда мяч в пас уходит с подкруткой. Но такое делают шведой, т.е. внешней стороной стопы. Так любил делать Роберто Карлос. А тут подкрутка по крутой дуге внутренней стороной стопы, да еще на очень короткой дистанции. Я первый раз такое вижу. Хотя смотрю футбол с 86-го, еще и команды создавал и капитанил.

Такое ощущение, что Месси задумывал ассист, чтобы самому забить в пустые. Гений, чё уж.

Касаемо MLS, есть красивые комбинации, форма, неплохой маркетинг, шумные трибуны. Тем не менее, лига сырая, незрелая (поэтому, Лео там отрывается), но перспективная. Добавим, сюда способность штатов превращать в шоу всё, что угодно. Ненавижу США, но вот их футболу желаю процветания.

И нормальных вратарей, у быков тоже какой-то брусок.
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Константин Симкин
Ответ Anton Ilchenko
Обыграли где? В Кубке? Все же знают, что Кубок это не самый важный турнир, где обкатывают молодёжь и дают отдохнуть лидерам. Ну снимите уже розовые очки
пошел на ...
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Anton Ilchenko
Ответ VERBLYUD
Для клубов МЛС это престижные турниры, благодаря которым можно получить путевку в ЛЧ
Ну если кубок млс возьмут, то да, тут без вопросов
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Anton Ilchenko
Ответ VERBLYUD
Для клубов МЛС это престижные турниры, благодаря которым можно получить путевку в ЛЧ
Прочитал, что кубок лиг даёт пропуск в квалификации ЛЧ
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Боб Роб
Ответ Anton Ilchenko
Ты серьёзно? Вы чем реально думаете? Про следующий сезон можно думать, но явно не в этом
Отрыв от 9 места, дающего путевку в плей-офф, -12 очков (2 игры в запасе и всего 10 впереди). Так что да, все серьезно: МЛС взять уже в этом году шансы далеко ненулевые, как тебе, возможно, показалось.
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Даниил Гутин
Ответ Anton Ilchenko
Посмотрим что будет в млс
Обыграли 4 команды из топ 6 конференции, остальные же намного слабее, так что не знаю, о чём тут можно спорить
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ Даниил Гутин
Притом у Месси -- 11+3, + 2 пенальти, которые он отдал Мартинесу, итого: 59% вклад в результат команды даже по столь грубым подсчётам. Кто ещё так может?
Малком в СА))
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