«Интер» с Месси выиграл все 9 матчей, забив 27 голов. 3 из 9 побед – по пенальти

Команда Лионеля Месси продлила беспроигрышную серию.

« » провел 9 матчей в различных турнирах с момента дебюта нападающего.

Флоридская команда добилась 9 побед. В 3 из 9 матчей «Майами» брал верх над своим соперником лишь по итогам серии пенальти. С Месси в составе «Интер» переиграл « » (2:1), « » (4:0), « » (3:1), « » (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0), «Филадельфию» (4:1), «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9), «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

«Майами» забил 27 голов в чужие ворота в игровое время матчей с участием 36-летнего аргентинца.

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