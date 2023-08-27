«Интер» с Месси выиграл все 9 матчей, забив 27 голов. 3 из 9 побед – по пенальти
Команда Лионеля Месси продлила беспроигрышную серию.
«Интер Майами» провел 9 матчей в различных турнирах с момента дебюта нападающего.
Флоридская команда добилась 9 побед. В 3 из 9 матчей «Майами» брал верх над своим соперником лишь по итогам серии пенальти. С Месси в составе «Интер» переиграл «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0), «Филадельфию» (4:1), «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9), «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4) и «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
«Майами» забил 27 голов в чужие ворота в игровое время матчей с участием 36-летнего аргентинца.
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Если в таком темпе продолжится, то Интер Майами может оформить требл в этом сезоне...
Кубок Лиг✅
Кубок США ⏳
МЛС ⏳
Девочка бы разревелась и убежала в подтрибунку после первой же игры, в которой на её башку удачно бы навесили ровно 0 раз) А тащить мяч сам Криштик как известно не умеет... Палузащета хорошая клубничке нужна...
Такое ощущение, что Месси задумывал ассист, чтобы самому забить в пустые. Гений, чё уж.
Касаемо MLS, есть красивые комбинации, форма, неплохой маркетинг, шумные трибуны. Тем не менее, лига сырая, незрелая (поэтому, Лео там отрывается), но перспективная. Добавим, сюда способность штатов превращать в шоу всё, что угодно. Ненавижу США, но вот их футболу желаю процветания.
И нормальных вратарей, у быков тоже какой-то брусок.