Дэвид Бекхэм: «Когда Месси забивает, Бускетс пасует, а Альба забегает, люди спрашивают: «Это постановка?» Это лучший комплимент – их игра, как кино, вызывает эмоции»

Теги МЛС Кубок США Лионель Месси Дэвид Бекхэм Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм сравнил игру Лионеля Месси в «Интер Майами» с кино.

После победы «Интер Майами» над «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США (3:3, пен. 5:4) Бекхэм ответил на фразу журналиста о том, что после перехода Лионеля Месси кажется, будто матчи «Интер Майами» проходят по заготовленному сценарию.

«Каждый раз, когда Лео [Месси] забивает, когда Бускетс отдает передачи, а Жорди [Альба] делает ускорения, люди спрашивают: «Это постановка?»

Думаю, это лучший комплимент этим игрокам, потому что они словно в кино. В том, как они играют, и в том, какие они вне поля, прекрасно все. Поэтому их игра вызывает эмоции», – сказал совладелец «Интер Майами».

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8 комментариев

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Spaten
У Бэкса ноги наверное чешутся выйти понавешивать в штрафную))
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Tseren031293
Бэкс, конечно, первый кто выиграл от этих трансферов, не только из-за медийности Лео и товарищей, так ещё и в игровом плане это трио даёт прикурить всем своим оппонентам, которые до этого куражились над Интером!
Вот и золотые времена Интера, лучший игрок в истории, которому не мешают и результат не заставляет себя ждать !
Суарес придёт- вообще страшное начнётся !
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Блуждающий странник
Сколько Месси не везло до этого и как ему прет последние годы его карьеры, как сценарий и на Копе и на ЧМ и тут в МЛС теперь. Начинаешь верить в цикличность и карму хотя это полный бред, естественно. Вообще не помню когда он проигрывал серии пенальти последний раз. Обзор посмотрел там Майами вообще без понятия как 4-5 не пропустили, а сравняли через сумасшедший кросс, летит сильно выше ворот по ощущениям
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AF007
Весь мир актёры, цель которых сделать больно глорам криштика. *заставка из теории заговора*
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Блуждающий странник
Сколько Месси не везло до этого и как ему прет последние годы его карьеры, как сценарий и на Копе и на ЧМ и тут в МЛС теперь. Начинаешь верить в цикличность и карму хотя это полный бред, естественно. Вообще не помню когда он проигрывал серии пенальти последний раз. Обзор посмотрел там Майами вообще без понятия как 4-5 не пропустили, а сравняли через сумасшедший кросс, летит сильно выше ворот по ощущениям
Видишь как, до 2021 за клуб рвал и метал, а в сборной не везло, а щас наоборот за сборную прет, а за клуб(псж) нет.
Интер Майами конечно же клуб, но это не тот формат, как в европе.
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