Дэвид Бекхэм: «Когда Месси забивает, Бускетс пасует, а Альба забегает, люди спрашивают: «Это постановка?» Это лучший комплимент – их игра, как кино, вызывает эмоции»
Дэвид Бекхэм сравнил игру Лионеля Месси в «Интер Майами» с кино.
После победы «Интер Майами» над «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США (3:3, пен. 5:4) Бекхэм ответил на фразу журналиста о том, что после перехода Лионеля Месси кажется, будто матчи «Интер Майами» проходят по заготовленному сценарию.
«Каждый раз, когда Лео [Месси] забивает, когда Бускетс отдает передачи, а Жорди [Альба] делает ускорения, люди спрашивают: «Это постановка?»
Думаю, это лучший комплимент этим игрокам, потому что они словно в кино. В том, как они играют, и в том, какие они вне поля, прекрасно все. Поэтому их игра вызывает эмоции», – сказал совладелец «Интер Майами».
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Вот и золотые времена Интера, лучший игрок в истории, которому не мешают и результат не заставляет себя ждать !
Суарес придёт- вообще страшное начнётся !
Интер Майами конечно же клуб, но это не тот формат, как в европе.