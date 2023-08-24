Дэвид Бекхэм: «Когда Месси забивает, Бускетс пасует, а Альба забегает, люди спрашивают: «Это постановка?» Это лучший комплимент – их игра, как кино, вызывает эмоции»

Дэвид Бекхэм сравнил игру Лионеля Месси в «Интер Майами» с кино.

После победы «Интер Майами» над «Цинциннати» в полуфинале Открытого кубка США (3:3, пен. 5:4) ответил на фразу журналиста о том, что после перехода кажется, будто матчи «Интер Майами» проходят по заготовленному сценарию.

«Каждый раз, когда Лео [Месси] забивает, когда отдает передачи, а Жорди [ ] делает ускорения, люди спрашивают: «Это постановка?»

Думаю, это лучший комплимент этим игрокам, потому что они словно в кино. В том, как они играют, и в том, какие они вне поля, прекрасно все. Поэтому их игра вызывает эмоции», – сказал совладелец « ».

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