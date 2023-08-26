Морган о хет-трике Роналду «Аль-Фатеху»: «Он голоднее, чем когда-либо, а тен Хаг счел его лишним для «МЮ», который не может попасть в ворота»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган вновь раскритиковал Эрика тен Хага из-за Криштиану Роналду.

Вчера португалец сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» (5:0), дважды забив в пустые ворота, а также отдал голевой пас пяткой на Садьо Мане.

«Пока Криштиану забивает три гола, отдает чудесный ассист на Мане и выглядит при этом бодрее и голоднее, чем когда-либо, напоминаю, что Эрик «Я гений, только спросите меня» тен Хаг счел его лишним для «Манчестер Юнайтед», который не может попасть в ворота», – написал журналист в твиттере.

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42 комментария

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Hipper
Да куда ему, в АПЛ играть.. Камон. Пусть спокойно доигрывает в СА, забивает голы, радуется. Не надо уже выдумывать, что он тянет интенсивность лучшего чемпионата.
+48
-8
+40
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Ганнибал Лектер
Кроме МЮ еще десятки клубов в Европе, но и они не стали связываться с токсичным фруктом. Может дело не в тренере, Пирс?)
+38
-6
+32
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ман сити фейк
Любой клуб ФНЛ не хуже этого Фатеха. Раньше радовались хет-трику всяким Андоррам и Лихтенштейну. Теперь криштиботы планку пустили ещё ниже
+20
-5
+15
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Даниил Гутин
Можно подумать, Роналду сильно попадал в ворота, когда играл в прошлом сезоне за МЮ... И ведь ему давали игровое время, кто виноват, что он им не воспользовался
+10
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Konstantin Frolov
Ответ trav
Комментарий скрыт
Ахахах, да он еле двигается уже, я про дриблинг молчу. Всё что ему остаётся сейчас это добивать в пустые. Какая ещё АПЛ ему, если он условный Чемпионшип потянуть уже не сможет
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Армейский Топор
Да тут просто всё, тявкнул, полтинник на карту прилетел, Пирс доволен
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VERBLYUD
А ведь Кришти реально платит Моргану, чтобы тот писал и говорил гадости про МЮ и Тен Хага. Как после всего можно считать его легендой МЮ?
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Мохнатый55
Ради интереса посмотрел обзор этого матча. Роналду не реализовал едва ли не 10 очень хороших моментов, а забивал только в пустые ворота.
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Streetbor
Гений оказался не нужен в Европе бгг. Хотя Бавария нуждалась срочно в форварде))
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Writer 1
Криш при Тен Хаге играл столько, сколько было ему положено, с учётом того, какая ситуация была у него прошлым летом, ну а пиарить его голы клубу, чья стоимость уступает 21 клубу из чемпионшипа - такое себе (все клубы МЛС тоже обгоняют этот клуб) И таких клубов добрая 3/4 лиги. С учётом того, что Аль-Наср в 8 раз дороже этого клуба.
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Konstantin Meerov
клоун
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VERBLYUD
Морган видел голы Криштика? Все 3 гола в пустые)))
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Denis Fomin
Конечно голодней, пенки дают редко ему, та хоть по пустым кормится!
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хавбек+
Морган наш человек, рофлит с персофанов 7хага и пешего))
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Norik Arzumanyan
Ответ Hipper
Да куда ему, в АПЛ играть.. Камон. Пусть спокойно доигрывает в СА, забивает голы, радуется. Не надо уже выдумывать, что он тянет интенсивность лучшего чемпионата.
И это правда,в СА они почти играли в одни ворота,а в Англий это редкость !!!
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ALMANAC
Ответ Hipper
Да куда ему, в АПЛ играть.. Камон. Пусть спокойно доигрывает в СА, забивает голы, радуется. Не надо уже выдумывать, что он тянет интенсивность лучшего чемпионата.
За сезон до прихода тен Хага забил под двадцатку в АПЛ, да и в плей-офф ЛЧ тащил до последнего. Что изменилось за несколько месяцев?
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BaldFraud
Ответ Армейский Топор
Да тут просто всё, тявкнул, полтинник на карту прилетел, Пирс доволен
Мне кажется Морган понимает, что нахваливая Роналду, он получает много внимания и известности. То его интервью стало очень обсуждаемым. Я даже не знаю какие интервью футболистов вызывали столько внимания. Так что тут Морган, как мне кажется, не очень честный и использует Рона.
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Norik Arzumanyan
Ответ ман сити фейк
Любой клуб ФНЛ не хуже этого Фатеха. Раньше радовались хет-трику всяким Андоррам и Лихтенштейну. Теперь криштиботы планку пустили ещё ниже
Да там только один футболист Лукас,что он может проив 6 бывших волков ???
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KTK
Буляяяяя 🤦‍♂️
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analitik73
Моргану стоило бы успокоиться уже. Криш и тен Хаг несовместимы по характеру для успешного сотрудничества.
Жесткий стиль работы тен Хага вообще неприемлем для Рона. Для Хага игроки лишь инструменты для достижения цели, а не люди .Ему надо болванчики слепо выполняющие его указания
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Игорь Климов
Опять появился этот Морган со своей ерундой)
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Andrey Ashhabadskiy
началось геепоклонство
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Tseren031293
Криш- великий бомбардир, вчера сделал хет-трик , молодец ,но все голы были с вратарской в пустые ворота- ничего удивительного.
Сперва был отличный вингер с хорошей скоростью и приличным ударом.
Затем образцово играл на втором этаже и отлично финишировал в контратаках.
А в последние годы замыкатель.
На игру он не влиял и близко, как влияет тот же Месси и по сей день (пусть даже не в MLS) а 10 месяцами раннее на ЧМ !
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Ришад Хайруллин
когда раналду проигрывает и нечего не делает почему Пирс морган молчит а стоит раналду забить то все
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Vezdexodof
Вчера сунес,сегодня морган😂
Повылазили смешные сектанты...
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