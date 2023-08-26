Морган о хет-трике Роналду «Аль-Фатеху»: «Он голоднее, чем когда-либо, а тен Хаг счел его лишним для «МЮ», который не может попасть в ворота»
Пирс Морган вновь раскритиковал Эрика тен Хага из-за Криштиану Роналду.
Вчера португалец сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом» (5:0), дважды забив в пустые ворота, а также отдал голевой пас пяткой на Садьо Мане.
«Пока Криштиану забивает три гола, отдает чудесный ассист на Мане и выглядит при этом бодрее и голоднее, чем когда-либо, напоминаю, что Эрик «Я гений, только спросите меня» тен Хаг счел его лишним для «Манчестер Юнайтед», который не может попасть в ворота», – написал журналист в твиттере.
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Жесткий стиль работы тен Хага вообще неприемлем для Рона. Для Хага игроки лишь инструменты для достижения цели, а не люди .Ему надо болванчики слепо выполняющие его указания
Сперва был отличный вингер с хорошей скоростью и приличным ударом.
Затем образцово играл на втором этаже и отлично финишировал в контратаках.
А в последние годы замыкатель.
На игру он не влиял и близко, как влияет тот же Месси и по сей день (пусть даже не в MLS) а 10 месяцами раннее на ЧМ !
Повылазили смешные сектанты...