Морган о хет-трике Роналду «Аль-Фатеху»: «Он голоднее, чем когда-либо, а тен Хаг счел его лишним для «МЮ», который не может попасть в ворота»

Пирс Морган вновь раскритиковал Эрика тен Хага из-за Криштиану Роналду.

Вчера португалец сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии между « » и « » (5:0), дважды забив в пустые ворота, а также отдал голевой пас пяткой на Садьо Мане.

«Пока Криштиану забивает три гола, отдает чудесный ассист на Мане и выглядит при этом бодрее и голоднее, чем когда-либо, напоминаю, что «Я гений, только спросите меня» тен Хаг счел его лишним для « », который не может попасть в ворота», – написал журналист в твиттере.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку