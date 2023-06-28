Пирс Морган выиграл приз за интервью года – с Криштиану Роналду

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия фото высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган получил награду в номинации «Интервью года» за разговор с Криштиану Роналду.

Британский журналист и телеведущий был удостоен этого приза в рамках церемонии TRIC Awards (основанный в 1931 году британский клуб теле- и радиоиндустрии).

Пирс Морган получил награду за интервью с нападающим Криштиану Роналду, который на момент записи разговора являлся футболистом «Манчестер Юнайтед».

Интервью состоялось в ноябре 2022 года. В нем футболист критически высказывался о клубе и тренере Эрике тен Хаге.

Фото: твиттер Пирса Моргана

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком

22 комментария

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Верховный Лорд
Интервью, которое спасло Юнайтед сезон)
+32
-11
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Savarona25
Моргану приз, Тен Хагу свобода, Аль-Насру реклама, Роналду деньги, остальным непричастным - бесконечная тема для споров.
+12
-2
+10
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MonkeyMeister
Они его еще и поощряют там.
+14
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+9
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noti22
Браво, Пирс. Никто так ещё не взрывал медиаполе одним интервью
+7
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#SharkTeam
Ответ MonkeyMeister
Они его еще и поощряют там.
В чем проблема? Он работает на СМИ и в своем деле крут. Благодаря ему мы получили такое мощное интервью
+4
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2ran
Фрик.
+2
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Silent2006
Ему достался приз за самое красивое интервью. Статуэтку почему-то прислали из Саудовской Аравии.
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Иван Петров
Ответ нелюбитель футбола
А Месси - Кубок Мира... Через 30 лет только это будут помнить... Хе... https://i.kym-cdn.com/photos/images/original/002/568/019/e0d.jpeg
Никто не будет помнить про кубок мира кроме аргентинцев и фанатов Лео. Кубок мира у много кого есть.
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mqh9pzrxgf
Ответ yrok77
не интересно
Поэтому оставил коммент 🤣
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