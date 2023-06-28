Пирс Морган выиграл приз за интервью года – с Криштиану Роналду
Пирс Морган получил награду в номинации «Интервью года» за разговор с Криштиану Роналду.
Британский журналист и телеведущий был удостоен этого приза в рамках церемонии TRIC Awards (основанный в 1931 году британский клуб теле- и радиоиндустрии).
Пирс Морган получил награду за интервью с нападающим Криштиану Роналду, который на момент записи разговора являлся футболистом «Манчестер Юнайтед».
Интервью состоялось в ноябре 2022 года. В нем футболист критически высказывался о клубе и тренере Эрике тен Хаге.
Фото: твиттер Пирса Моргана
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