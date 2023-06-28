Пирс Морган выиграл приз за интервью года – с Криштиану Роналду

Пирс Морган получил награду в номинации «Интервью года» за разговор с Криштиану Роналду.

Британский журналист и телеведущий был удостоен этого приза в рамках церемонии TRIC Awards (основанный в 1931 году британский клуб теле- и радиоиндустрии).

получил награду за интервью с нападающим , который на момент записи разговора являлся футболистом « ».

Интервью состоялось в ноябре 2022 года. В нем футболист критически высказывался о клубе и тренере Эрике тен Хаге.

Фото: твиттер Пирса Моргана

Кто такой Пирс Морган, которому Роналду доверяет большие интервью? 14 лет назад называл Криштиану избалованным ребенком и ныряльщиком